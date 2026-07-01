ЛУ Ю
ЛУ Ю [второе имя Угуань; прозвище Фанвэн (Своевольный старик)] - китайский поэт.
Из родовитой чиновничьей семьи; с детства отличался литературными дарованиями и способностью к военному делу. В 1163 году получил учёную степень цзиньши, назначался секретарём и составителем докладов Тайного совета, советником генерал-губернатора и на другие должности, но в то же время постоянно подвергался гонениям и увольнению со службы. Как активный сторонник войны с чжурчжэнями выступал против капитулянтской политики южно-сунского двора. Сохранилось свыше 9300 стихотворений, свыше 140 романсов, а также множество эссе и других прозаических сочинений Лу Ю. Один из самых ярких поэтов-патриотов в истории китайской литературы. При универсальной широте тематики ведущей в поэзии Лу Ю остаётся тема защиты и воссоединения родины [«Завещаю сыновьям» («Ши эр») и др.], которая нередко сочетается с мотивом сна, воплощающего идеал [«Записываю сон» («Цзи мэн») и др.]. Одно из самых известных эссеистических произведений - путевой дневник «Поездка в Шу» («Жу Шу цзи», русский перевод 1968).
Сочинения:
Стихи. М., 1960;
The old man who does as he pleases: selections from the poetry and prose. N. Y.; L., 1973.