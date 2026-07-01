ЛУ Ю

ЛУ Ю [вто­рое имя Угу­ань; про­зви­ще Фан­вэн (Свое­воль­ный ста­рик)] - китайский по­эт .

Из ро­до­ви­той чи­нов­ничь­ей се­мьи; с дет­ст­ва от­ли­чал­ся литературными да­ро­ва­ния­ми и спо­соб­но­стью к во­енному де­лу. В 1163 году по­лу­чил учё­ную сте­пень цзинь­ши, на­зна­чал­ся сек­ре­та­рём и со­ста­ви­те­лем док­ла­дов Тай­но­го со­ве­та, со­вет­ни­ком ге­не­рал-гу­бер­на­то­ра и на другие долж­но­сти, но в то же вре­мя по­сто­ян­но под­вер­гал­ся го­не­ни­ям и уволь­не­нию со служ­бы. Как ак­тив­ный сто­рон­ник вой­ны с чжур­чжэ­ня­ми вы­сту­пал про­тив ка­пи­ту­лянт­ской по­ли­ти­ки юж­но-сун­ско­го дво­ра. Со­хра­ни­лось свыше 9300 сти­хо­тво­ре­ний, свыше 140 ро­ман­сов, а так­же мно­же­ст­во эс­се и других про­за­ических со­чи­не­ний Лу Ю. Один из са­мых яр­ких по­этов-пат­рио­тов в ис­то­рии китайской литературы. При уни­вер­саль­ной ши­ро­те те­ма­ти­ки ве­ду­щей в по­эзии Лу Ю ос­та­ёт­ся те­ма за­щи­ты и вос­со­еди­не­ния ро­ди­ны [«За­ве­щаю сы­новь­ям» («Ши эр») и др.], ко­то­рая не­ред­ко со­че­та­ет­ся с мо­ти­вом сна, во­пло­щаю­ще­го иде­ал [«За­пи­сы­ваю сон» («Цзи мэн») и др.]. Од­но из са­мых из­вест­ных эс­сеи­стических про­из­ве­де­ний - пу­те­вой днев­ник «По­езд­ка в Шу» («Жу Шу цзи», русский перевод 1968).

Сочинения:

Сти­хи. М., 1960;

The old man who does as he pleases: selections from the poetry and prose. N. Y.; L., 1973.