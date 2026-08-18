ЛУ ЦЗЮЮАНЬ
ЛУ ЦЗЮЮАНЬ (Лу Сяншань, Лу Цзыцзин, Лу Цуньчжай) - китайский философ, основоположник одного из двух главных направлений в неоконфуцианстве - Лу [Цзююаня] - Ван [Янмина] школы, или, неточно, синь сюэ («учение о сердце»).
Происходил из образованной и родовитой семьи, в 1172 году получил высшую учёную степень цзинь-ши, с 1174 года находился на гос.ударственной службе. В 1182-1186 годы преподавал в столичном (Ханчжоу) государственном университете (го сюэ), затем 3 года был редактором имперской канцелярии; в 1186 году вернулся на родину, где частными лекциями у горы Сяншань (откуда его прозвище) привлекал до нескольких тысяч слушателей. Друг и одновременно основной оппонент Чжу Си, ведущего представителя другого главного направления в неоконфуцианстве - Чэн [братьев] - Чжу [Си] школы. Философско-литературное наследие Лу Цзююаня невелико, он не создал систематического учения и прославился в основном благодаря тому, что через 4 столетия его идеи нашли продолжение в доминировавшей в духовной жизни интеллектуальной элиты Китая в XVI-XVII веке доктрине Ван Янмина (хотя сам Ван Янмин был склонен преувеличивать свою близость к Чжу Си и преуменьшать свою связь с учением Лу Цзююанем). Парадоксальное совпадение гонений в 1529-1567 годы на школу Ван Янмина с возвеличиванием Лу Ц.цююаня официальнным признанием заслуг Ван Янмина.
Все рассуждения Лу Ццююаня пронизаны мыслью о таком изоморфном единстве субъекта и объекта, в котором каждый из них является полным аналогом другого: «Вселенная - это мое сердце, мое сердце - это вселенная». Поскольку психика («сердце» - синь) любого человека содержит в себе, по Лу Ццююаню, все «принципы» (ли) мироздания, всякое познание может и должно быть интроспективным, а нравственность - автономной. Представление об абсолютной самодостаточности каждой личности обусловливало и пренебрежение Лу Ццююанем доктринальной учёностью: «Шесть канонов должны комментировать меня. Зачем мне комментировать шесть канонов?» Конфуцианские ортодоксы критиковали эти взгляды как замаскированный чань-буддизм. Со своей стороны Лу Ццююань усматривал влияние буддизма и даосизма в осуществлённой Чжу Си идентификации конфуцианской трактовки «Великого предела» (тай цзu) с даосской доктриной «Беспредельного/предела отсутствия» (у цзи).
Сочинения:
Сяншань цюань цзи // Сы бу бэй яо. Цзы. 1934. № 59;
Лу Сяншань вэнь цзи / Под ред. Фукуда Сигэру. Токио, 1972;
Лу Цзююань цзи. Пекин, 1980.