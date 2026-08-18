ЛУ ЦЗЮЮАНЬ

ЛУ ЦЗЮЮАНЬ (Лу Сян­шань, Лу Цзы­цзин, Лу Цунь­чжай) - китайский фи­ло­соф, ос­но­во­по­лож­ник од­но­го из двух глав­ных на­прав­ле­ний в не­окон­фу­ци­ан­ст­ве - Лу [Цзю­ю­а­ня] - Ван [Ян­ми­на] шко­лы, или, не­точ­но, синь сюэ («уче­ние о серд­це»).

Про­ис­хо­дил из об­ра­зо­ван­ной и ро­до­ви­той се­мьи, в 1172 году по­лу­чил выс­шую учёную сте­пень цзинь-ши, с 1174 года на­хо­дил­ся на гос.ударственной служ­бе. В 1182-1186 годы пре­по­да­вал в сто­лич­ном (Хан­чжоу) государственном университете (го сюэ), за­тем 3 го­да был ре­дак­то­ром им­пер­ской кан­це­ля­рии; в 1186 году вер­нул­ся на ро­ди­ну, где ча­ст­ны­ми лек­ция­ми у го­ры Сян­шань (от­ку­да его про­зви­ще) при­вле­кал до не­сколь­ких ты­сяч слу­ша­те­лей. Друг и од­но­вре­мен­но основной оп­по­нент Чжу Си, ве­ду­ще­го пред­ста­ви­те­ля другого глав­но­го на­прав­ле­ния в не­окон­фу­ци­ан­ст­ве - Чэн [брать­ев] - Чжу [Си] шко­лы. Фи­лософско-литературное на­сле­дие Лу Цзююаня не­ве­лико, он не соз­дал сис­те­ма­тического уче­ния и про­сла­вил­ся в основном бла­го­да­ря то­му, что че­рез 4 сто­ле­тия его идеи на­шли про­дол­же­ние в до­ми­ни­ро­вав­шей в ду­хов­ной жиз­ни ин­тел­лек­ту­аль­ной эли­ты Ки­тая в XVI-XVII веке док­три­не Ван Ян­ми­на (хо­тя сам Ван Ян­мин был скло­нен пре­уве­ли­чи­вать свою бли­зость к Чжу Си и пре­умень­шать свою связь с уче­ни­ем Лу Цзююанем). Па­ра­док­саль­ное сов­па­де­ние го­не­ний в 1529-1567 годы на школу Ван Ян­ми­на с воз­ве­ли­чи­ва­ни­ем Лу Ц.цююаня официальнным при­зна­ни­ем за­слуг Ван Ян­ми­на.

Все рас­су­ж­де­ния Лу Ццююаня про­ни­за­ны мыс­лью о та­ком изо­морф­ном един­ст­ве субъ­ек­та и объ­ек­та, в ко­то­ром ка­ж­дый из них яв­ля­ет­ся пол­ным ана­ло­гом дру­го­го: «Все­лен­ная - это мое серд­це, мое серд­це - это все­лен­ная». По­сколь­ку пси­хи­ка («серд­це» - синь) лю­бо­го че­лове­ка со­дер­жит в се­бе, по Лу Ццююаню, все «прин­ци­пы» (ли) ми­ро­зда­ния, вся­кое по­зна­ние мо­жет и долж­но быть ин­тро­спек­тив­ным, а нрав­ст­вен­ность - ав­то­ном­ной. Пред­став­ле­ние об аб­со­лют­ной са­мо­до­ста­точ­но­сти ка­ж­дой лич­но­сти обу­слов­ли­ва­ло и пре­неб­ре­же­ние Лу Ццююанем док­три­наль­ной учё­но­стью: «Шесть ка­но­нов долж­ны ком­мен­ти­ро­вать ме­ня. За­чем мне ком­мен­ти­ро­вать шесть ка­но­нов?» Кон­фу­ци­ан­ские ор­то­док­сы кри­ти­ко­ва­ли эти взгля­ды как за­мас­ки­ро­ван­ный чань-буд­дизм. Со сво­ей сто­ро­ны Лу Ццююань ус­мат­ри­вал влия­ние буд­диз­ма и дао­сиз­ма в осу­ще­ст­в­лён­ной Чжу Си иден­ти­фи­ка­ции кон­фу­ци­ан­ской трак­тов­ки «Ве­лико­го пре­де­ла» (тай цзu) с да­ос­ской док­три­ной «Бес­пре­дель­но­го/пре­де­ла от­сут­ст­вия» (у цзи).

Сочинения:

Сян­шань цю­ань цзи // Сы бу бэй яо. Цзы. 1934. № 59;

Лу Сян­шань вэнь цзи / Под ред. Фу­ку­да Си­гэ­ру. То­кио, 1972;

Лу Цзю­юань цзи. Пе­кин, 1980.