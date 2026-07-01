ЛУ ЦЗИ
ЛУ ЦЗИ (второе имя Лу Шихэн; прозвище Лу из Пинъюаня) - китайский поэт, теоретик литературы.
Отец Лу Цзи был известным военачальником и государственным деятелем царства У. После 280 года вёл затворническую жизнь. В 290-е годы благодаря своей литературной славе примкнул к интеллектуально- политической элите; занимал должности придворного историографа, губернатора и др. Казнён по обвинению в измене. Сохранилось 104 стихотворения ши и 27 од фу. Основная часть поэтического наследия Лу Цзи составляют подражания народным песням юэфу [«Напоил коня из родника у Великой стены» («Инь ма чан чэн ку син») и др.] и «древним стихотворениям» (анонимной авторской лирике гу ши) [«Подражаю "Зелена-зелена трава на берегу реки"» («Ни Цин цин хэ пань цао»), «Подражаю "Как светла ясная луна"» («Ни Мин юэ хэ цзяоцзяо») и др.]. Наибольшую известность получила «Ода изящному слову» («Вэнь фу»), в которой Лу Цзи размышлял о творчестве, системе жанров, критериях литературной критики; «Ода...» стала первым систематическим изложением теории литературы в Китае.
Сочинения:
Ода изящному слову (Вэнь фу) // Алексеев В. М. Труды по китайской литературе. М., 2002. Кн. 1;
Резной дракон: поэзия эпохи Шести династий. СПб., 2004. С. 154–166.