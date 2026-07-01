ЛУ ЦЗИ

ЛУ ЦЗИ (вто­рое имя Лу Ши­хэн; про­зви­ще Лу из Пинъ­юа­ня) - китайский по­эт, тео­ре­тик литературы .

Отец Лу Цзи был из­вест­ным вое­на­чаль­ни­ком и государственным дея­те­лем цар­ст­ва У. По­сле 280 года вёл за­твор­ническую жизнь. В 290-е годы бла­го­да­ря сво­ей литературной сла­ве примк­нул к ин­тел­лек­ту­аль­но- по­ли­тической эли­те; за­ни­мал долж­но­сти при­двор­но­го ис­то­рио­гра­фа , гу­бер­на­то­ра и др. Каз­нён по об­ви­не­нию в из­ме­не. Со­хра­ни­лось 104 сти­хо­тво­ре­ния ши и 27 од фу. Основная часть по­этического на­сле­дия Лу Цзи со­став­ля­ют под­ра­жа­ния на­род­ным пес­ням юэфу [«На­по­ил ко­ня из род­ни­ка у Ве­ли­кой сте­ны» («Инь ма чан чэн ку син») и др.] и «древ­ним сти­хо­тво­ре­ни­ям» (ано­ним­ной ав­тор­ской ли­ри­ке гу ши) [«Под­ра­жаю "Зе­ле­на-зе­ле­на тра­ва на бе­ре­гу ре­ки"» («Ни Цин цин хэ пань цао»), «Под­ра­жаю "Как свет­ла яс­ная лу­на"» («Ни Мин юэ хэ цзя­оц­зяо») и др.]. Наи­боль­шую из­вест­ность по­лу­чи­ла «Ода изящ­но­му сло­ву» («Вэнь фу»), в ко­то­рой Лу Цзи раз­мыш­лял о твор­че­ст­ве, сис­те­ме жан­ров, кри­те­ри­ях литературной кри­ти­ки; «Ода...» ста­ла пер­вым сис­те­ма­тическим из­ло­же­ни­ем тео­рии литературы в Ки­тае .

Сочинения:

Ода изящ­но­му сло­ву (Вэнь фу) // Алек­се­ев В. М. Тру­ды по ки­тай­ской ли­те­ра­ту­ре. М., 2002. Кн. 1;

Рез­ной дра­кон: по­эзия эпо­хи Шес­ти ди­на­стий. СПб., 2004. С. 154–166.