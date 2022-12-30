ЛУ ЦКИЙ, ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ

Луцкий, Владимир Борисович (15[28].06.1906, Бердянск — 17.12.1962, Москва) — советский востоковед. Из семьи банковского служащего. В 1923, будучи студентом Ростовского университета, за симпатии к сионизму арестован и выслан из СССР. В 1924—1925 жил в Палестине, где вступил в Палестинскую коммунистическую партию . В 1926, по возвращении в СССР, зачислен на арабское отделение дипломатического факультета Московского института востоковедения (МИВ), который окончил в 1930. Кандидат исторических наук (1935), доцент. Преподавал в МИВ (1931—1948), в МГУ (1936—1958, с 1956 — в Институте восточных языков), параллельно в Ленинградском институте востоковедения (1932—1937) и Московском авиационном институте (1932—1936), сотрудничал в АН СССР (Институт истории, 1939—1948, Институт экономики, 1956—1959, Институт Африки, 1960—1962). Автор трудов по проблемам национально-освободительного движения арабов, в том числе фундаментального курса новой и новейшей истории арабского мира (издан посмертно: «Новая история арабских стран», М., 1965), внес заметный вклад в создание марксистской школы советской исторической арабистики . Редактор и соавтор крупных работ по истории, экономике, этнографии («Новая история колониальных и зависимых стран», «Народы Передней Азии», «Всемирная история»). Член правления Советского общества дружбы и культурной связи со странами арабского Востока. Редактор-консультант Советской исторической энциклопедии.

Лит .: Сейранян Б. Г. В. Б. Луцкий (1906—1962) — ученый, педагог, человек // Слово об учителях. Московские востоковеды 30—60-х годов. М., 1988. С. 326—343; Бухерт В. Г. Г. А. Нерсесов о В. Б. Луцком и С. Р. Смирнове // Восточный архив. 2012. № 1 (25). С. 81—86; Бухерт В. Г. В защиту советской арабистики: Письма В. Б. Луцкого Н. С. Хрущеву и А. М. Панкратовой. 1953 г. // Восточный архив. 2014. № 1 (29). С. 68—75. Т. К. Кораев.