ЛОЗИНСКИЙ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

Родился в небогатой семье. С гимназических лет подрабатывал частными уроками. В 1899–1901 годах активно участвовал в жизни Украинской радикальной партии, сотрудничал в её органе «Общественный голос» (укр. «Громадський голос»). После окончания гимназии во Львове в 1900 году поступил на юридический факультет Львовского университета, начал сотрудничать с органом Украинской национально-демократической партии, газетой «Дело» (укр. «Діло»). В 1901–1903 годах обучался на юридическом факультете Венского университета, затем жил с женой в Цюрихе. Из-за нехватки средств к существованию вскоре переехал во Львов, зарабатывал на жизнь журналистикой и переводами. Работал редактором «Дела», корреспондентом киевского журнала «Общественная мысль» (укр. «Громадська думка») и ряда других изданий. С 1907 года и до начала Первой мировой войны неоднократно посещал Россию, бывал в Киеве , Одессе , Харькове, Варшаве, Вильне , Москве и Петербурге . В годы войны продолжал заниматься журналистской деятельностью. В 1917 году приветствовал создание Центральной Рады, негативно отнёсся к Октябрьскому перевороту , затем с энтузиазмом воспринял Брестский мир . К приходу к власти гетмана Скоропадского, напротив, отнёсся негативно.

После распада Австро-Венгерской империи , провозглашения ЗУНР и начала Украинско-польской войны в Галиции приобщился к политической деятельности. В начале ноября вошёл в состав Украинского национального совета, а в феврале 1919 года – в состав украинской делегации на переговорах с миссией Антанты во главе с генералом Бартелеми. 10 марта 1919 года по предложению Е. Петрушевича был назначен заместителем государственного секретаря иностранных дел Западных областей УНР (ЗОУНР). 17 апреля 1919 года ездил в Париж вместе с Д. Витовским и В. Кульчицким для решения спорных вопросов как глава Чрезвычайной делегации ЗОУНР. Делегатов приняли В. Вильсон, Д. Ллойд-Джордж и Ж. Клемансо . Представители ЗОУНР настаивали на том, что Польша должна «прекратить агрессию» в Восточной Галиции.

В начале 1920 года поселился с семьёй в Гейдельберге. В 1921–1927 годах преподавал международное право в Украинском свободном университете в Вене. С 1923 года сотрудничал с советским полпредством в Праге , получал финансовую поддержку от властей СССР. Осенью 1926 года со всей семьёй подал прошение о получении советского гражданства. В 1927 году переехал в СССР. Преподавал в Харьковском институте народного хозяйства. В 1928 году был утверждён в качестве штатного профессора I группы по специальности «Международное право». С 1930 года активно пытался вступить в КП(б)У.

21 марта 1933 года был арестован по обвинению в принадлежности к «Украинской войсковой организации». 23 сентября того же года был приговорён к 10 годам ИТЛ и вскоре этапирован на Соловки . В годы заключения многократно обращался к властям СССР с просьбой о реабилитации. 9 октября 1937 года был приговорён к высшей мере наказания особой тройкой УНКВД Ленинградской области и 3 ноября расстрелян в урочище Сандармох (Карелия).

В 1956 году видный историк И. П. Крипякевич выступил с инициативой реабилитации Лозинского. 24 сентября 1957 года Военный трибунал Киевского военного округа постановил отменить результаты рассмотрения дела М. М. Лозинского за отсутствием состава преступления.