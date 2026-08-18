ЛОЗИНСКИЙ МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ

ЛОЗИНСКИЙ МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ - русский по­эт, пе­ре­во­дчик, литературный кри­тик.

Из дво­рян. Слу­шал лек­ции в Бер­лин­ском университе, окон­чил юри­дический (1909) и ис­тори­ко-фи­ло­ло­гический (1914) факультеты Санкт-Пе­тербургского университета.

Уча­ст­ник «Це­ха по­этов» (с 1911 года). Ре­дак­тор-из­да­тель журнала «Ги­пер­бо­рей», в ко­то­ром опуб­ли­ко­вал свои пер­вые сти­хи (1912). В 1913-1917 годах сек­ретарь журнала «Апол­лон». Был дру­жен с О.Э. Ман­дель­шта­мом, Н.С. Гу­ми­лё­вым, А.А. Ах­ма­то­вой.

По­эзия са­мо­го Лозинского (сборник «Гор­ный ключ», 1916) близ­ка к эс­те­ти­ке сим­во­лиз­ма. В 1914-1937 годах слу­жил в Государственной пуб­лич­ной библиотеке (с 1932 года имени М.Е. Сал­ты­ко­ва-Щед­ри­на). В 1920-1930-е годы не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся аре­сту; в 1932 году об­ви­нён в ан­ти­со­вет­ской аги­та­ции, осу­ж­дён на 3 го­да ли­ше­ния сво­бо­ды ус­лов­но. В 1941 году эва­куи­ро­ван в Ка­зань, от­ту­да в Ела­бу­гу; вер­нул­ся в Ле­нин­град в 1945 году. Реа­би­ли­ти­ро­ван в 1989 году.

Из­вест­ность Лозинского при­нес­ли пе­ре­во­ды, от­ме­чен­ные стрем­ле­ни­ем к ис­то­рической точ­но­сти и к вос­соз­да­нию ин­ди­ви­ду­аль­ных осо­бен­но­стей ав­тор­ской ма­не­ры. Пе­ре­во­дил про­из­ве­де­ния У. Шек­спи­ра (в том числе тра­ге­дию «Гам­лет», 1930; 2-я редакция - 1933), Дан­те («Бо­же­ст­вен­ная ко­ме­дия», 1936-1943, издана в 1939-1945 годах; Государственная премия СССР, 1946), О. Ген­ри, А. Жи­да, П. Ме­ри­ме, М. де Сер­ван­те­са, Р. Рол­ла­на, С. Цвей­га, Ш. Бод­ле­ра, И.В. Гё­те, С.Т. Кол­рид­жа, Р. Ки­п­лин­га, В. Гю­го, К. Гоц­ци, П. Кор­не­ля, Моль­е­ра, Ло­пе Ф. де Ве­ги Кар­пьо, Тир­со де Мо­лины, Р.Б. Ше­ри­да­на, Фир­до­уси, Са­ят-Но­вы, Н. Ба­ра­та­шви­ли и др.

Сочинения:

Ис­кус­ст­во сти­хо­твор­но­го пе­ре­во­да // Друж­ба на­ро­дов. 1955. № 7;

Баг­ро­вое све­ти­ло: Сти­хи за­ру­беж­ных по­этов в пе­ре­во­де М.Л. Ло­зин­ско­го. М., 1974.