ЛОЗАННСКАЯ ШКОЛА

ЛОЗАННСКАЯ ШКОЛА - од­на из ве­ду­щих на­учных школ не­оклас­сического на­прав­ле­ния в эко­но­мической нау­ке сфор­ми­ро­вав­шая­ся в по­след­ней четверти XIX века в ре­зуль­та­те «мар­жи­наль­ной ре­во­лю­ции» 1871-1874 годов.

В сво­ём раз­ви­тии про­шла че­ты­ре эта­па: «валь­ра­си­ан­ский» (1874-1892), «па­ре­ти­ан­ский» (1893 - начало 1930-х годов), «син­те­ти­че­ский», свя­зан­ный с воз­ник­но­ве­ни­ем «не­оваль­ра­си­ан­ст­ва» (середина 1930-х - конец 1950-х гг.), «ра­ди­каль­ный» (с середины 1970-х годов). Из-за на­стой­чи­во­сти в при­ме­не­нии ма­те­ма­тических ме­то­дов в эко­но­ми­ке, а так­же вслед­ст­вие национальной при­над­леж­но­сти большей части её ран­них пред­ста­ви­те­лей час­то име­но­ва­лась в литературе «ма­те­ма­ти­че­ской шко­лой» и «фран­ко-италь­ян­ской шко­лой». С эти­ми осо­бен­но­стя­ми бы­ли свя­за­ны и труд­но­сти рас­про­стра­не­ния её взгля­дов в анг­лоя­зыч­ном ми­ре вплоть до начала 1950-х годов (ис­клю­че­ние со­став­ля­ют И. Фи­шер, Р. Ал­лен, Дж. Хикс, П. Сэмюэл­сон и не­ко­то­рые дру­гие).

Пер­вый этап

Ос­но­ва­те­лем Лозаннской школы был М. Э. Л. Валь­рас, соз­дав­ший тео­рию об­ще­го эко­но­мического рав­но­ве­сия. Ис­хо­дя из по­ни­ма­ния эко­но­мической нау­ки как уче­ния об об­ществ. бо­гат­ст­ве, со­стоя­щем из ма­те­ри­аль­ных и не­ма­те­ри­аль­ных благ, об­ла­даю­щих по­лез­но­стью и, глав­ное, ред­ко­стью (rareté), Валь­рас де­лил нау­ку на «чис­тую» (pure), при­клад­ную и со­ци­аль­ную. Пред­ме­том пер­вой яв­ля­ет­ся об­мен благ и со­от­вет­ст­вен­но их ме­но­вая цен­ность, это об­ласть нау­ки; вто­рой - про­изводство благ и сфе­ра ин­ду­ст­рии, это об­ласть ис­кус­ст­ва; треть­ей - соб­ст­вен­ность на бла­га, т. е. про­бле­ма рас­пре­де­ле­ния, это об­ласть мо­ра­ли. Главную свою за­да­чу Валь­рас ви­дел в соз­да­нии нау­ки - «чис­той» эко­но­мии, ко­то­рая по­ни­ма­лась им как тео­рия оп­ре­де­ле­ния цен при ги­по­те­тическом ре­жи­ме аб­со­лют­ной сво­бод­ной кон­ку­рен­ции.

Про­ве­дя раз­ли­чие ме­ж­ду бла­га­ми дли­тель­но­го поль­зо­ва­ния (ка­пи­та­ла­ми) и бла­га­ми ра­зо­во­го поль­зо­ва­ния (до­хо­да­ми), вы­де­лив со­от­вет­ст­вен­но рын­ки про­из­во­ди­тель­ных и по­тре­би­тель­ских ус­луг, а так­же вве­дя прин­цип взаи­мо­за­ви­си­мо­сти в по­ве­де­нии всех уча­ст­ни­ков эко­номической дея­тель­но­сти, М. Э. Л. Валь­рас су­мел опи­сать по­след­нюю сис­те­мой ли­ней­ных од­но­вре­мен­ных урав­не­ний. Её кон­ст­рук­ция ба­зи­ру­ет­ся на прин­ци­пе мак­си­му­ма удов­ле­тво­ре­ния (по­лез­но­сти) и ра­вен­ст­ве спро­са и пред­ло­же­ния по ка­ж­до­му бла­гу для всех уча­ст­ни­ков. Оба ос­но­во­по­ло­же­ния на­це­ле­ны на дос­ти­же­ние со­стоя­ния рав­но­ве­сия, при­чём пер­вое из них фик­си­ру­ет рав­но­ве­сие для ин­ди­ви­да, а вто­рое - рав­но­ве­сие сис­те­мы для всех взаи­мо­дей­ст­вую­щих субъ­ек­тов в це­лом (зе­мель­ных соб­ст­вен­ни­ков, ра­бот­ни­ков и пред­при­ни­ма­те­лей).

Вплоть до рас­про­стра­не­ния идей кем­бридж­ской шко­лы (А. Мар­шалл) в кон­ти­нен­таль­ной Ев­ро­пе в начале XX века сис­те­ма М. Э. Л. Валь­ра­са без­ус­лов­но за­ни­ма­ла ли­ди­рую­щие по­зи­ции в об­лас­ти при­ме­не­ния ма­те­ма­тических ме­то­дов в эко­но­ми­ке, а его имя стоя­ло пер­вым (не счи­тая А. О. Кур­но, ко­то­ро­го сам Валь­рас счи­тал сво­им пред­ше­ст­вен­ни­ком) в не­боль­шом ря­ду эко­но­ми­стов-ма­те­ма­ти­ков: У. С. Дже­вон­са, К. Ф. В. Ла­ун­хард­та, Р. Аус­пи­ца, Р. Ли­бе­на и др.

В эти го­ды М. Э. Л. Валь­рас ока­зал зна­чительное влия­ние на ста­нов­ле­ние российской эко­но­ми­ко-ма­те­ма­тической мыс­ли; в ча­ст­но­сти, его прин­цип вы­ве­де­ния кри­вой спро­са из кри­вой по­лез­но­сти рас­це­ни­вал­ся как важ­ный этап в реа­ли­за­ции про­грам­мы «ор­га­ни­че­ско­го син­те­за» тру­до­вой тео­рии цен­но­сти и тео­рии пре­дель­ной по­лез­но­сти (В. К. Дмит­ри­ев, В. И. Борт­ке­вич, Н. Н. Ша­пош­ни­ков). Впо­след­ст­вии мас­штаб­ную про­грам­му по со­еди­не­нию сис­те­мы Валь­ра­са, в ко­то­рой со­дер­жа­лась идея «про­из­вод­ст­вен­ных ко­эф­фи­ци­ен­тов», со ста­ти­стической ин­фор­ма­ци­ей о ре­аль­ном ми­ре пред­при­нял В. В. Ле­он­ть­ев, а про­грам­ма син­те­за сис­те­мы Валь­ра­са и эко­но­мической тео­рии К. Мар­кса, со­ста­вив­шая с 1930-х годов пред­мет изу­че­ния японской эко­но­мической шко­лы, во мно­гом по­вто­ря­ет идеи российского эко­но­ми­ста-ма­те­ма­ти­ка Г. А. Ха­ра­зо­ва (1877-1931).

Вто­рой этап

Главным по­сле­до­ва­те­лем М. Э. Л. Валь­ра­са стал В. Па­ре­то. Счи­тая, что за­да­чей по­ли­тической эко­но­мии яв­ля­ет­ся изу­че­ние ме­ха­низ­ма ус­та­нов­ле­ния об­ще­го эко­но­мического рав­но­ве­сия, он был сто­рон­ни­ком тео­рии Валь­ра­са и прин­ци­па взаи­мо­за­ви­си­мо­сти всех эко­но­мических пе­ре­мен­ных, но стре­мил­ся их усо­вер­шен­ст­во­вать. Па­ре­то рас­смат­ри­вал об­ще­ст­во как ме­ха­ническую сис­те­му, ко­то­рая при­хо­дит в рав­но­ве­сие в ре­зуль­та­те взаи­мо­дей­ст­вия про­ти­во­по­лож­но на­прав­лен­ных ин­те­ре­сов отдельных её час­тей (ин­ди­ви­дов, клас­сов, «элит»). Сфор­му­ли­ро­вал кри­те­рий оп­ти­маль­но­сти («Па­ре­то-оп­ти­мум»), в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым бла­го­сос­тоя­ние од­но­го эле­мен­та сис­те­мы мо­жет уве­ли­чи­вать­ся толь­ко до тех пор, по­ка это не при­во­дит к сни­же­нию бла­го­сос­тоя­ния ос­таль­ных её эле­мен­тов. Од­на­ко главной за­бо­той Па­ре­то бы­ло раз­ви­тие «чис­той» эко­но­мии, ко­то­рая в его по­ста­нов­ке оз­на­ча­ла соз­да­ние тео­рии ра­цио­наль­но­го вы­бо­ра ин­ди­ви­да, пре­ж­де все­го по­тре­би­теля. В цик­ле ста­тей (1892) он при­шёл к не­об­хо­ди­мо­сти ос­во­бо­дить тео­рию по­лез­но­сти от эле­мен­тов субъ­ек­ти­виз­ма и пси­хо­ло­гиз­ма. В 1920-х годах П. Сраф­фа су­ще­ст­вен­но про­дви­нул тео­рию ор­га­ни­за­ции промышленных пред­при­ятий; в 1925-1926 годы Сраф­фа в раз­ви­тие прин­ци­па по­сто­ян­ной от­да­чи от мас­шта­ба (вы­те­каю­ще­го из «за­ко­нов до­ход­но­сти» А. Мар­шал­ла) раз­ра­бо­тал тео­рию не­со­вер­шен­ных форм кон­ку­рен­ции в мик­ро­эко­но­ми­ке. Даль­ней­шая за­слу­га в соз­да­нии тео­рии при­над­ле­жит Е. Е. Слуц­ко­му, ко­то­рый раз­вил её сна­ча­ла в диссертации «Тео­рия пре­дель­ной по­лез­но­сти» (1910), а за­тем в ста­тье (1915), по­ме­щён­ной в «па­ре­ти­ан­ском» итальянском журнале «Giornale degli economisti».

Тре­тий этап

Воз­вра­ще­ни­ем к эко­но­мической тео­рии М. Э. Л. Валь­ра­са по­слу­жи­ла ра­бо­та К. Г. Кас­се­ля «Тео­рия об­ще­ст­вен­но­го хо­зяй­ст­ва» (1918), в ко­то­рой, ис­поль­зуя «прин­цип ред­ко­сти» благ, он сфор­му­ли­ро­вал т. н. мо­дель Валь­ра­са - Кас­се­ля, где рав­но­вес­ные це­ны и ко­ли­че­ст­ва оп­ре­де­ля­ют­ся уже не при­чин­ным об­ра­зом, а од­но­вре­мен­но. Тем не ме­нее гос­под­ство мар­шал­ли­ан­ской ор­то­док­сии в Ве­ли­ко­бри­та­нии и взгля­дов немецкой ис­торической шко­лы в кон­ти­нен­таль­ной Ев­ро­пе (в со­че­та­нии со сла­бой рас­про­стра­нён­но­стью ма­те­ма­тических ме­то­дов и ма­ло­дос­туп­ны­ми сред­ст­ва­ми ком­му­ни­ка­ции) ото­дви­ну­ло раз­ра­бот­ку тео­рии Валь­ра­са до середины 1930-х годов. На­чав­шие­ся в «Вен­ском кол­ло­к­виу­ме» (под руководством ма­те­ма­ти­ка К. Мен­ге­ра) ис­сле­до­ва­ния, в ча­ст­но­сти, Дж. фон Ней­ма­на по про­бле­ме су­ще­ст­во­ва­ния и един­ст­вен­но­сти рав­но­ве­сия, с од­ной сто­ро­ны, и Дж. Хик­са и П. Сэ­мюэл­сона по про­бле­ме его ус­той­чи­во­сти - с дру­гой, спо­соб­ст­во­ва­ли бо­лее глу­бо­ко­му по­ни­ма­нию рав­но­ве­сия, ос­на­сти­ли эко­но­ми­стов ап­па­ра­том тео­рии игр. Тео­ре­ма Ка­ку­та­ни о не­под­виж­ной точ­ке в тео­рии мно­жеств (1941), а так­же при­ме­не­ние эко­но­мет­рических ме­то­дов Т. Куп­ман­сом в рам­ках из­вест­ной ор­га­ни­за­ции «Ко­мис­сии Ко­ул­за» в 1940-е годы при­ве­ли в ито­ге к соз­да­нию об­щей не­оваль­ра­си­ан­ской тео­рии в тру­дах К.Дж. Эр­роу и Дж. Деб­рё (1954), в ко­то­рых до­ка­за­на эк­ви­ва­лент­ность кон­ку­рент­но­го рав­но­ве­сия в мо­де­ли Валь­ра­са и оп­ти­му­ма по Па­ре­то. Так раз­ви­ва­лось «мик­ро­эко­но­ми­че­ское» на­прав­ле­ние в тео­рии об­ще­го эко­но­мич. рав­но­ве­сия, за­вер­шён­ное в «Тео­рии цен­но­сти» Деб­рё (1959) и от­крыв­шее пер­спек­ти­вы ана­ли­за её этических ос­но­ва­ний. С этой точ­ки зре­ния главное от­ли­чие сис­те­мы об­ще­го эко­но­мического рав­но­ве­сия В. Па­ре­то от ана­ло­гич­ной сис­те­мы Валь­ра­са, со­сто­яв­шее как раз в ана­ли­зе эф­фек­тив­но­сти и оп­ти­маль­но­сти рав­но­ве­сия об­ще­ст­ва в це­лом, сни­ма­ет­ся в тео­рии об­щественного бла­го­сос­тоя­ния.

«Мак­ро­эко­но­ми­че­ское» на­прав­ле­ние в раз­ви­тии тео­рии об­ще­го эко­но­мического рав­но­ве­сия в ко­неч­ном счё­те свя­за­но с ра­бо­той Дж. М. Кейн­са «Об­щая тео­рия за­ня­то­сти, про­цен­та и де­нег» (1936), в ко­то­рой соз­да­ны ос­но­вы тео­рии мак­ро­эко­но­ми­ки. Че­рез приз­му кейн­си­ан­ст­ва в тео­рии М. Э. Л. Валь­ра­са бы­ли за­но­во по­став­ле­ны про­бле­мы де­нег, ожи­да­ний и не­оп­ре­де­лён­но­сти, крат­ко­сроч­ной ди­на­ми­ки.

Чет­вёр­тый этап

На­чи­ная с 1960-х годов тес­ное пе­ре­пле­те­ние сис­тем М. Э. Л. Валь­ра­са и В. Па­ре­то вы­ра­зи­лось и в по­сте­пен­ном от­ка­зе от чис­то фор­ма­ли­зо­ван­ных ме­то­дов изу­че­ния эко­но­мических сис­тем и воз­вра­те к изу­че­нию их об­щественных ас­пек­тов. При­чи­ной этих про­цес­сов ста­ла и кри­ти­ка основных ме­то­до­ло­гических и об­ще­тео­ре­тических по­зи­ций К.Дж. Эр­роу и Дж. Деб­рё со сто­ро­ны Ф. Пер­ру (1975), ко­то­рый пред­ло­жил от­ка­зать­ся от по­ни­ма­ния эко­но­ми­ки как замк­ну­той са­мо­дов­лею­щей сис­те­мы со­вер­шен­но­го кон­ку­рент­но­го рын­ка, ней­траль­ной к иму­ще­ст­вен­но­му со­стоя­нию со­став­ляю­щих её субъ­ек­тов, и за­ме­нить его ана­ли­зом бо­лее реа­ли­стич­ной эко­но­ми­ки. В его кон­цеп­ции об­ще­го эко­но­мического рав­но­ве­сия главное ме­сто за­ни­ма­ет ак­тив­ный субъ­ект или эко­но­мическая ор­га­ни­за­ция (фир­ма или го­су­дар­ст­во), вы­пол­няю­щие оп­ре­де­лён­ные эко­но­мические функ­ции, а их по­ве­де­ние обу­слов­ли­ва­ет­ся не ме­ха­низ­мом об­ме­на то­ва­ров, а со­от­но­ше­ни­ем сил парт­нё­ров по эко­но­мической дея­тель­но­сти.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)