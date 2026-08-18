ЛОЗАННСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1922-1923
ЛОЗАННСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 1922-1923 ГОДОВ - международная конференция по урегулированию положения на Ближнем Востоке после провала иностранной военной интервенции в Турции и победы «Кемалистской революции».
Созвана по инициативе Великобритании, Франции и Италии. В Лозаннской концеренции также участвовали Греция, Япония, Королевство сербов, хорватов и словенцев, Румыния, США (в качестве наблюдателя), Турция (её представляла делегация республиканского правительства во главе с Исмет-пашой).
Державы Антанты ограничили участие советской делегации, а также Болгарии лишь обсуждением вопроса о режиме Черноморских проливов. При рассмотрении ряда экономических вопросов на Лозанской конференции были допущены представители Албании, Бельгии, Испании, Португалии, Нидерландов, Норвегии и Швеции.
Основными задачами Лозаннской конференции были подготовка мирного договора с Турцией и определение режима Черноморских проливов. Проект советской делегации по вопросу о проливах предусматривал передачу их под полный суверенитет Турции, закрытие проливов для всех военных кораблей в мирное и военное время и полную свободу торгового мореплавания. Великобритания при поддержке других держав Антанты настаивала на свободном проходе через проливы военных судов всех стран в мирное, а также в военное время, если Турция останется нейтральной; в случае участия последней в войне предусматривался свободный проход военных судов нейтральных стран.
Британская делегация требовала также демилитаризации Черноморских проливов и установления над ними международного контроля с участием не только черноморских стран, но и держав Антанты. Турция согласилась с британским проектом, рассчитывая на поддержку Великобритании в экономических, территориальных и других вопросах при заключении мирного договора. Однако британская делегация потребовала от турецкой делегации подписания выработанного державами Антанты проекта мирного договора на невыгодных для Турции условиях (по вопросу о государственной принадлежности бывшего Мосульского вилайета, о режиме капитуляций, финансовых условиях и др.). Турецкая делегация отвергла британские требования, 4 февраля 1923 года переговоры были прерваны.
На втором этапе переговоров, возобновившихся 23 апреля 1923 года, державы Антанты встали на путь прямой дискриминации советской делегации. В качестве условия её участия в дальнейшей работе Лозаннской конференции они потребовали подписания ею выработанной ими конвенции о режиме проливов. Прибывшему в Лозанну генеральному секретарю советской делегации В.В. Воровскому отказали в аккредитации; 10 мая 1923 года он был убит русским белоэмигрантом. В результате ряда взаимных уступок со стороны держав Антанты и Турции Лозаннская конференция завершилась подписанием 17 документов, важнейшими среди которых были Лозаннский мирный договор 1923 года и конвенция о режиме Черноморских проливов. Конвенция подписана 24 июля 1923 года Великобританией, Францией, Италией, Японией, Грецией, Румынией, Болгарией, Королевством сербов, хорватов и словенцев, Турцией (представитель СССР подписал её 1 августа 1923 года).
Конвенция, предусматривая демилитаризацию зоны Черноморских проливов, в то же время допускала свободный проход через проливы не только торговых, но и военных судов (с незначительными ограничениями) любой страны мира, что создавало ненормальные условия для черноморских стран. СССР не ратифицировал эту конвенцию (впоследствии она заменена конвенцией, выработанной на конференции Монтрё 1936 года). Остальные документы, подписанные на Лозаннской конференции, касались частных вопросов: возвращения пленных, взаимного обмена греческого и турецкого населения (см. Греко-турецкая конвенция 1923 года) и др.