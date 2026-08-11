ЛОЙОЛА Игнaтий де

Испанский подвижник Католической церкви, основатель ордена Иезуитов .

Родился в 1491 г. в Басконии. При крещении получил имя Иньиго. Происходил из древнего рода. Осиротел ок. 1505 г. и был отправлен на воспитание к Иоанну Веласкесу, казначею кастильского двора.

Достигнув совершеннолетия, поступил на военную службу. В 1521 г. участвовал в обороне Памплоны от французов. После сдачи города, с небольшим отрядом продолжил сопротивление. Во время осады был ранен (снаряд повредил ему ноги). После взятия крепости французы пощадили Лойолу и отправили его в родовой замок.

В ходе выздоровления приобщился к духовной литературе. В 1522 г. совершил паломничество в горное аббатство Монесеррат и по пути принял обет безбрачия. В 1523 г. отправился в паломничество в Святую землю. После возвращения поселился в Барселоне, где изучал латынь и богословие.

В 1526 г. отправился учиться в университет Алькалы. В в свободное от занятий в университете время обучал крестьянских детей закону Божьему, из-за чего попал в поле зрения инквизиции. После полуторамесячного заключения был вынужден уехать в Саламанку. Однако там вскоре тоже был арестован. Череда арестов и преследований заставила его покинуть Испанию.

В 1528 году посетил Париж. Там в 1533 г. он получил диплом магистра, а в следующем году стал доктором богословия . В Париже познакомился с Петром Фавром, Франциском Ксаверием, Диего Лаинесом и другими будущими основателями ордена Иисуса.

В 1535 году тяжелая болезнь вынудила его вернуться в Испанию. После выздоровления он отправился в Венецию, где в 1537 году был рукоположен в священники.

В 1539 году Лойола представил папе Павлу III проект устава нового ордена - Ордена иезуитов. В 1540 году устав был утвержден, а чуть позже сам Лойола назначен первым генералом ордена.

Иллюстрация :

Портрет Игнатия Лойлы кисти П.П. Рубенса. 1620-е гг.