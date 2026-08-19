ЛОЯЛИСТЫ

ЛОЯЛИСТЫ - на­се­ле­ние северо-американских британских ко­ло­ний, со­хра­нив­шее вер­ность Ве­ли­ко­бри­та­нии в пе­ри­од Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Се­вер­ной Аме­ри­ке 1775-1783.

Име­но­ва­лись так­же то­ри. К на­ча­лу вой­ны на­считы­ва­ли около 0,5 млн. человек (15-20% на­се­ле­ния ко­ло­ний), про­жи­ва­ли главным образом в сред­не­ат­лан­тических ко­ло­ни­ях Нью-Йорк, Нью-Джер­си, Пен­силь­ва­ния, Мэ­ри­ленд, а так­же в Северной и Южной Ка­ро­ли­не, Джорд­жии, в мень­шей сте­пе­ни - в Но­вой Анг­лии и Вир­ги­нии. К Лоялистам при­над­ле­жа­ли пред­ста­ви­те­ли ко­ло­ни­аль­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции, за­жи­точ­ные куп­цы, план­та­то­ры, зем­ле­вла­дель­цы, свя­щен­ни­ки и при­хо­жа­не Анг­ли­кан­ской церк­ви , многие кре­сть­я­не-арен­да­то­ры, эт­нические мень­шин­ст­ва (пен­силь­ван­ские нем­цы и нью-йорк­ские гол­ланд­цы), не­дав­ние эмиг­ран­ты, в т. ч. гор­ные шот­ланд­цы (Северная Ка­ро­ли­на), не­гры-ра­бы (южные шта­ты), ин­дей­цы-иро­ке­зы (у гра­ни­цы с Ка­на­дой). В 1760-х - 1-й пол. 1770-х годах Лоялисты под­дер­жи­ва­ли тре­бо­ва­ние об от­ме­не ре­прес­сив­ных за­ко­нов , при­ня­тых в от­но­ше­нии ко­ло­ний британским пра­ви­тель­ст­вом , од­на­ко с на­ча­лом во­енных дей­ст­вий вста­ли на сто­ро­ну мет­ро­по­лии. В ря­дах британской ар­мии сра­жа­лись не ме­нее 30 тысяч Лоялистов, на тер­ри­то­рии Северной и Южной Ка­ро­ли­ны и Джорд­жии в 1779-1783 годы Лоялисты при­ни­ма­ли уча­стие в пар­ти­зан­ской вой­не. Соб­ст­вен­ность Лоялистов бы­ла кон­фи­ско­ва­на ре­во­люционными пра­ви­тель­ст­ва­ми ко­ло­ний (британское пра­ви­тель­ст­во вы­пла­ти­ло за неё ком­пен­са­ции). По окон­ча­нии вой­ны из США эмиг­ри­ро­ва­ли, по раз­ным оцен­кам, от 60 до 100 тысяч Лоялистов: в Ка­на­ду (главным образом в Но­вую Шот­лан­дию, Нью-Бран­су­ик, Он­та­рио и Кве­бек; по­том­ки Лоялистов со­ста­ви­ли яд­ро анг­ло­ка­над­ской на­ции), в британскую Вест- Ин­дию, Ве­ли­ко­бри­та­нию. Часть Лоялистов вер­ну­лась в 1780-1790-х годы в США, где сбли­зи­лась с кон­сер­ва­тив­ны­ми фе­де­ра­ли­ст­ски­ми кру­га­ми. Не­гры-Лоялисты Но­вой Шот­лан­дии уча­ст­во­ва­ли в ос­но­ва­нии Фри­тау­на на ат­лан­тическом по­бе­ре­жье Аф­ри­ки.

2) Кон­фес­сио­нальное и национальное политическое дви­же­ние главным образом в Северной Ирландии.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)