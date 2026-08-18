ЛОВЯГИН ЕВГРAФ ИВAНОВИЧ
ЛОВЯГИН ЕВГРАФ ИВАНОВИЧ - православный богослов, филолог, тайный советник.
Из семьи священника. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию (СПбДА, 1847). Получил степень магистра богословия (1849) за сочинение «О заслугах святого Афанасия Великого для Церкви в борьбе с арианством» (издание 1850). Экстраординарный (1853), ординарный (1857) профессор СПбДА по физико-математическому классу, с 1869 года - по классу греческого языка и словесности. Доктор богословия (сочинение «Об отношении писателей классических к библейским по воззрению христианских апологетов», 1872). Помощник ректора СПбДА по церковно-практическому отделению (1873-1884). Секретарь Санкт-Петербургского комитета духовной цензуры (1863-1893). По поручению Синода переводил официальную переписку священноначалия Русской церкви с восточными патриархатами. С 1895 года в отставке.
Ловягин активно участвовал в подготовке русского перевода Библии (Синодальный перевод): с 1858 года входил в состав комитета СПбДА по переводу Евангелия от Матфея, а также в комитет, готовивший перевод книг Ветхого Завета. Перевёл неканоническую Книгу Товита, 1-ю и 2-ю Маккавейские книги, а также греческие дополнения к Книге Есфирь. Перевёл ряд древних церковных памятников, как богословских (сочинения Феодора Студита и Иоанна Златоуста), так и богослужебных. Книга Ловягина «Богослужебные каноны на греческом, славянском и русском языках» (кн. 1-3, 1855-1856) стала одним из наиболее компетентных опытов подготовки русских переводов богослужебных текстов. Для «Собрания древних литургий, восточных и западных, в переводе на русский язык» (вып. 1-5, 1874-1878) Ловягин осуществил комментированные переводы нескольких литургий, в т. ч. литургии апостола Иакова.
Сочинения:
Разбор суждений новейших естествоиспытателей о земном шаре, сравнительно с учением слова божия о видимом мире. СПб., 1859;
Мысли о сущности христианства // Странник. 1860. № 12;
Храм Св. Софии в Константинополе // Духовная беседа. 1867. № 26, 29, 32, 35, 36;
Об ионическом диалекте греческого языка. СПб., 1873;
О форме греческих церковных песнопений. СПб., 1876;
Переводы:
Две беседы святейшего патриарха Константинопольского Фотия по случаю нашествия россов на Константинополь (перевод) // Христианское чтение. 1882. Ч. 2;
Творения преподобного отца нашего и исповедника Феодора Студита в русском перевод Е. И. Ловягина. СПб., 1907-1908. Т. 1-2.