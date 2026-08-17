ЛОВМЯНЬСКИЙ ХЕНРЫК
ЛОВМЯНЬСКИЙ (Łowmiański) ХЕНРЫК - польский историк-медиевист, член Польской академии знаний (1938) и Польской АН (1952).
С 1916 года учился на историческом факультете Киевского, затем Виленского университета; доктор наук (1932). Профессор Виленского университета (с 1934 года), с 1945 года профессор Лодзинского, затем Познанского университета, с 1951 года заведующий кафедрой, в 1957-1968 годы директор Института истории Познанского университета. Специалист по ранней истории Польши, Литвы и славянских народов, основные труды - 6-томная «Древнейшая история Польши» («Poczᶐtki Polski», 1963-1985) и работа по истории Великого княжества Литовского («Studia nad dziejami Wielkiego Księstwa Litewskiego», 1983). Противник норманнской теории становления славянских государств. Трагически погиб.
Сочинения:
Studia nad poczᶐtkami społeczeństwa i państwa litewskiego. Wilno, 1931–1932. T. 1–2;
Religia Słowian i jej upadek (w. VI–XII). Warsz., 1979;
Русь и норманны. М., 1985;
Studia nad dziejami Słowiańszczyzny, Polski i Rusi w wiekach średnich. Poznań, 1986;
Prusy – Litwa – Krzyżacy. Warsz., 1989; Polityka Jagiellonów. Poznań, 1999;
Религия славян и ее упадок (VI–XII вв.). СПб., 2003.