ЛОУСОН ГЕНРИ

ЛОУСОН (Lawson) ГЕНРИ - ав­ст­ралийский пи­са­тель.

Сын норвежского мо­ря­ка-пе­ре­се­лен­ца. Из-за бед­но­сти в 14 лет бро­сил учё­бу и на­чал ра­бо­тать. В 1883 году пе­ре­брал­ся в Сид­ней; был учи­те­лем, в это же вре­мя на­чал пуб­ли­ковать сти­хо­тво­ре­ния и рас­ска­зы. Лоусон - ос­но­во­по­лож­ник и один из ве­ду­щих пред­ста­ви­те­лей реа­лиз­ма в авс­т­ралийской литературе : по­этические сборникики «В дни, ко­гда мир был ши­рок, и дру­гие сти­хи» («In the days when the world was wide and other ver­ses», 1896), «Всад­ни­ки на го­ри­зон­те» («The skyline riders», 1910) и др.; сборникики рас­ска­зов «По­ка ки­пит ко­те­лок» («Whi­le the billy boils», 1896), «По до­ро­гам и за из­го­ро­дя­ми» («On the track and over the sliprails», 1900), «Джо Виль­сон и его то­ва­ри­щи» («Joe Wilson and his mates». 1901), «Тре­уголь­ни­ки жиз­ни и дру­гие рас­ска­зы» («Triangles of life and other sto­ries», 1913) и др. Для ху­дожественного твор­че­ст­ва Лоусона, ис­пы­тав­ше­го влия­ние Ф. Б. Гар­та , ха­рак­тер­но стрем­ле­ние к ши­ро­ко­му ох­ва­ту дей­ст­ви­тель­но­сти, де­таль­ное опи­са­ние со­ци­аль­ных ти­пов, а так­же про­слав­ле­ние пат­ри­ар­халь­ной сис­те­мы цен­но­стей и пат­рио­тический па­фос. На русский язык про­из­ве­де­ния Лоуренс пе­ре­во­дят­ся с 1950-х годов.

Сочинения:

Из­бран­ные сти­хи. М., 1959;

Рас­ска­зы. М., 1976;

Collected prose. Sydney; L., 1972. Vol. 1–2;

Selected poems. Sydney, 1980.