ЛОУСОН ГЕНРИ
ЛОУСОН (Lawson) ГЕНРИ - австралийский писатель.
Сын норвежского моряка-переселенца. Из-за бедности в 14 лет бросил учёбу и начал работать. В 1883 году перебрался в Сидней; был учителем, в это же время начал публиковать стихотворения и рассказы. Лоусон - основоположник и один из ведущих представителей реализма в австралийской литературе: поэтические сборникики «В дни, когда мир был широк, и другие стихи» («In the days when the world was wide and other verses», 1896), «Всадники на горизонте» («The skyline riders», 1910) и др.; сборникики рассказов «Пока кипит котелок» («While the billy boils», 1896), «По дорогам и за изгородями» («On the track and over the sliprails», 1900), «Джо Вильсон и его товарищи» («Joe Wilson and his mates». 1901), «Треугольники жизни и другие рассказы» («Triangles of life and other stories», 1913) и др. Для художественного творчества Лоусона, испытавшего влияние Ф. Б. Гарта, характерно стремление к широкому охвату действительности, детальное описание социальных типов, а также прославление патриархальной системы ценностей и патриотический пафос. На русский язык произведения Лоуренс переводятся с 1950-х годов.
Сочинения:
Избранные стихи. М., 1959;
Рассказы. М., 1976;
Collected prose. Sydney; L., 1972. Vol. 1–2;
Selected poems. Sydney, 1980.