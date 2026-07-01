ЛОУРЕНС ТОМАС
ЛОУРЕНС, Лоренс (Lawrence) ТОМАС - английский живописец, член (1794) и президент (1820) Королевской АХ.
Художественный талант Лоуренса проявился рано (уже в 10 лет он был известен своими карандашными рисунками). В 1780 году семья поселилась в Бате, где Лоуренс брал уроки у Т. Баркера, изучал произведения Рафаэля, Микеланджело, А. Ван Дейка и П. П. Рубенса; вскоре прославился пастельными портретами представителей модного общества, приезжавших на воды. После переезда в Лондон в 1787 году недолго посещал классы Королевской АХ. В Лондоне Лоуренс обратился к масляной живописи, первые же заказы принесли ему успех; портрет королевы Шарлотты (1789, Национальная галерея, Лондон) утвердил его как портретиста высшей аристократии. В 1792 году, после смерти Дж. Рейнолдса, Лоуренс становится главным живописцем короля. Лоуренс стремился продолжить традиции Рейнолдса (в т. ч. в области парадного портрета), но его работы лишены глубины характеристик последнего; некоторая поверхностность в трактовке образов искупалась изяществом рисунка и линии, блеском колористических решений, умением придать модели живость (портреты актрисы Э. Фаррен, 1790, Метрополитен- музей, Нью-Йорк; Дж. Ангерстайна с супругой, 1792, Лувр, Париж, и др.). Особой непосредственностью отмечены живописные наброски Лоуренса, а также изображения молодых женщин и детей.
Обратившись к тематической живописи, Лоуренс создал картину «Гомер, читающий свои поэмы» (1790, галерея Тейт, Лондон) и большую композицию «Сатана, созывающий свои легионы» (по мотивам поэзии Дж. Мильтона; 1797, Королевская АХ, Лондон) в духе И. Г. Фюсли, окрашенную мрачным романтическим чувством. После 1800 года стиль Лоуренса становится несколько строже, колорит приглушённее [портреты актёра Дж. Ф. Кембла в роли Гамлета (1801), актрисы Сары Сиддонс (1804, оба в галерее Тейт), У. Питта (1807), герцога Веллингтона (1815; оба - Королевское собрание в Виндзорском замке), принца-регента, будущего короля Англии Георга IV (1816, Ватиканские музеи; 1822, собрание Уоллес, Лондон) и др.].
В 1815 году Лоуренс возведён в рыцарское достоинство; в 1818 году послан в Европу писать портреты государственных деятелей и военачальников, причастных к низвержению Наполеона I (в т. ч. австрийского императора Франца I, папы Пия VII, оба 1819; французского короля Карла X, 1825; б. ч. - в галерее Ватерлоо в Виндзорском замке). Два года, проведённые на континенте, сделали его первым английским живописцем, получившим мировое признание. Им восхищался и даже пытался подражать Э. Делакруа. Влияние Лоуренса достигло России через творчество Дж. Доу. Будучи последним крупным мастером, завершившим традицию английского портрета XVII-XVIII века, Лоуренс многими чертами своего искусства уже связан с европейским романтизмом. Несмотря на налёт сентиментальности, присущей поздним его произведениям, в последние годы Лоуренсом было создано несколько портретов, отмеченных живописной утончённостью [графини Блессингтон, 1821-1822, собрание Уоллес; Ч. У. Лэмбтона («Мальчик в красном»), 1825, собрание лорда Лэмбтона, Великобритания, и др.]. Собрал значительную коллекцию рисунков старых европейских мастеров.