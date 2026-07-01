ЛОУРЕНС ТОМАС

ЛОУРЕНС, Ло­ренс (Lawrence) ТОМАС - английский жи­во­пи­сец , член (1794) и пре­зи­дент (1820) Ко­ро­лев­ской АХ.

Ху­дожественный та­лант Лоуренса про­явил­ся ра­но (уже в 10 лет он был из­вес­тен свои­ми ка­ран­даш­ны­ми ри­сун­ка­ми). В 1780 году се­мья по­се­ли­лась в Ба­те, где Лоуренс брал уро­ки у Т. Бар­ке­ра, изу­чал про­из­ве­де­ния Ра­фа­эля , Ми­ке­ланд­же­ло , А. Ван Дей­ка и П. П. Ру­бен­са; вско­ре про­сла­вил­ся пас­тель­ны­ми порт­ре­та­ми пред­ста­ви­те­лей мод­но­го об­ще­ст­ва, при­ез­жав­ших на во­ды. По­сле пе­ре­ез­да в Лон­дон в 1787 году не­дол­го по­се­щал клас­сы Ко­ро­лев­ской АХ. В Лон­до­не Лоуренс об­ра­тил­ся к мас­ля­ной жи­во­пи­си, пер­вые же за­ка­зы при­нес­ли ему ус­пех; порт­рет ко­ро­ле­вы Шар­лот­ты (1789, Национальная га­ле­рея, Лон­дон) ут­вер­дил его как порт­ре­ти­ста выс­шей ари­сто­кра­тии. В 1792 году, по­сле смер­ти Дж. Рей­нолд­са, Лоуренс ста­но­вит­ся главным жи­во­пис­цем ко­ро­ля. Лоуренс стре­мил­ся про­дол­жить тра­ди­ции Рей­нол­дса (в т. ч. в об­лас­ти па­рад­но­го порт­ре­та), но его ра­бо­ты ли­ше­ны глу­би­ны ха­рак­те­ри­стик по­след­не­го; не­ко­то­рая по­верх­но­ст­ность в трак­тов­ке об­ра­зов ис­ку­па­лась изя­ще­ст­вом ри­сун­ка и ли­нии, бле­ском ко­ло­ри­стических ре­ше­ний, уме­ни­ем при­дать мо­де­ли жи­вость (порт­ре­ты ак­три­сы Э. Фар­рен, 1790, Мет­ро­по­ли­тен- му­зей, Нью-Йорк; Дж. Ан­гер­стай­на с суп­ру­гой, 1792, Лувр, Па­риж, и др.). Осо­бой не­по­сред­ст­вен­но­стью от­ме­че­ны жи­во­пис­ные на­бро­ски Лоуренса, а так­же изо­бра­же­ния мо­ло­дых жен­щин и де­тей.

Об­ра­тив­шись к те­ма­тической жи­во­пи­си, Лоуренс соз­дал кар­ти­ну «Го­мер, чи­таю­щий свои по­эмы» (1790, га­ле­рея Тейт, Лон­дон) и боль­шую ком­по­зи­цию «Са­та­на, со­зы­ваю­щий свои ле­гио­ны» (по мо­ти­вам по­эзии Дж. Миль­то­на; 1797, Ко­ро­лев­ская АХ, Лон­дон) в ду­хе И. Г. Фюс­ли, ок­ра­шен­ную мрач­ным ро­ман­тическим чув­ст­вом. По­сле 1800 года стиль Лоуренса ста­но­вит­ся не­сколь­ко стро­же, ко­ло­рит при­глу­шён­нее [порт­ре­ты ак­тё­ра Дж. Ф. Кемб­ла в ро­ли Гам­ле­та (1801), ак­три­сы Са­ры Сид­донс (1804, оба в га­ле­рее Тейт), У. Пит­та (1807), гер­цо­га Вел­линг­то­на (1815; оба - Ко­ро­лев­ское со­б­ра­ние в Винд­зор­ском зам­ке), прин­ца-ре­ген­та, бу­ду­ще­го ко­ро­ля Анг­лии Ге­ор­га IV (1816, Ва­ти­кан­ские му­зеи; 1822, со­б­ра­ние Уол­лес, Лон­дон) и др.].

В 1815 году Лоуренс воз­ве­дён в ры­цар­ское до­сто­ин­ст­во; в 1818 году по­слан в Ев­ро­пу пи­сать порт­ре­ты государственных дея­те­лей и вое­на­чаль­ни­ков, при­ча­ст­ных к низ­вер­же­нию На­по­ле­о­на I (в т. ч. австрийского императора Фран­ца I, па­пы Пия VII, оба 1819; французского ко­ро­ля Кар­ла X, 1825; б. ч. - в га­ле­рее Ва­тер­лоо в Винд­зор­ском зам­ке). Два го­да, про­ве­дён­ные на кон­ти­нен­те, сде­ла­ли его пер­вым английским жи­во­пис­цем, по­лу­чив­шим ми­ро­вое при­зна­ние. Им вос­хи­щал­ся и да­же пы­тал­ся под­ра­жать Э. Де­лак­руа. Влия­ние Лоуренса дос­тиг­ло Рос­сии че­рез твор­че­ст­во Дж. Доу. Бу­ду­чи по­след­ним круп­ным мас­те­ром, за­вер­шив­шим тра­ди­цию английского порт­ре­та XVII-XVIII века, Лоуренс мно­ги­ми чер­та­ми сво­его искусства уже свя­зан с ев­ропейским ро­ман­тиз­мом. Не­смот­ря на на­лёт сен­ти­мен­таль­но­сти, при­су­щей позд­ним его про­из­ве­де­ни­ям, в по­след­ние го­ды Лоуренсом бы­ло соз­да­но несколько порт­ре­тов, от­ме­чен­ных жи­во­пис­ной утон­чён­но­стью [гра­фи­ни Блес­синг­тон, 1821-1822, со­б­ра­ние Уол­лес; Ч. У. Лэм­бто­на («Маль­чик в крас­ном»), 1825, со­б­ра­ние лор­да Лэм­бто­на, Ве­ли­ко­бри­та­ния, и др.]. Со­брал зна­чительную кол­лек­цию ри­сун­ков ста­рых ев­ропейских мас­те­ров.