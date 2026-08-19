ЛОУРЕНС ДЖОН ЛЕЙРД МЕЙР

ЛОУРЕНС (Lawrence) ДЖОН ЛЕЙРД МЕЙР - британский государственный и ко­ло­ни­аль­ный дея­тель.

Обу­чал­ся в Фойл-кол­лед­же близ города Лон­дондер­ри. В 1829 году на­пра­вил­ся в Ин­дию, где по­лу­чил долж­ность кол­лек­то­ра Британской Ост-Инд­ской ком­па­нии в городе Де­ли. В 1853-1859 годы главный ко­мис­сар в Пенд­жа­бе. Уча­ст­во­вал в по­дав­ле­нии Ин­дий­ско­го на­род­но­го вос­ста­ния 1857-1859 годы, по­сле че­го вер­нул­ся в Ве­ли­ко­бри­та­нию . В 1856 году воз­ве­дён в ры­цар­ское до­сто­ин­ст­во. До 1864 года за­ни­мал долж­ность сек­ре­та­ря Государственного со­ве­та в Лон­до­не. В 1864-1869 годы ви­це-ко­роль Ин­дии. До­би­вал­ся по­вы­ше­ния эф­фек­тив­но­сти сис­те­мы ко­ло­ни­аль­но­го уп­рав­ле­ния, со­дей­ст­во­вал раз­ви­тию железнодорожного транс­пор­та и ир­ри­га­ции. Сто­рон­ник по­ли­ти­ки «за­кры­тых две­рей» в от­но­ше­нии Аф­га­ни­ста­на. Вы­сту­пал за за­клю­че­ние со­гла­ше­ния с Рос­си­ей о раз­гра­ни­че­нии сфер влия­ния в Средней Азии и на Среднем Вос­то­ке. В 1864 году на­чал вой­ну с Бу­та­ном, в январе 1865 года при Де­ван­ги­ри по­тер­пел по­ра­же­ние. По­сле воз­вра­ще­ния из Ин­дии по­лу­чил ти­тул пэ­ра.