ЛОУРЕНС ДЖОН ЛЕЙРД МЕЙР
ЛОУРЕНС (Lawrence) ДЖОН ЛЕЙРД МЕЙР - британский государственный и колониальный деятель.
Обучался в Фойл-колледже близ города Лондондерри. В 1829 году направился в Индию, где получил должность коллектора Британской Ост-Индской компании в городе Дели. В 1853-1859 годы главный комиссар в Пенджабе. Участвовал в подавлении Индийского народного восстания 1857-1859 годы, после чего вернулся в Великобританию. В 1856 году возведён в рыцарское достоинство. До 1864 года занимал должность секретаря Государственного совета в Лондоне. В 1864-1869 годы вице-король Индии. Добивался повышения эффективности системы колониального управления, содействовал развитию железнодорожного транспорта и ирригации. Сторонник политики «закрытых дверей» в отношении Афганистана. Выступал за заключение соглашения с Россией о разграничении сфер влияния в Средней Азии и на Среднем Востоке. В 1864 году начал войну с Бутаном, в январе 1865 года при Девангири потерпел поражение. После возвращения из Индии получил титул пэра.