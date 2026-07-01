ЛОУРЕНС ДЭВИД ГЕРБЕРТ

ЛОУРЕНС (Lawrence) ДЭВИД ГЕРБЕРТ - английский пи­са­тель.

Ро­дил­ся в бед­ной шах­тёр­ской се­мье. В 1901 году ос­та­вил сред­нюю шко­лу, что­бы за­ра­ба­ты­вать на жизнь; сме­нил ряд про­фес­сий. В 1906-1908 годы учил­ся в Нот­тин­гем­ском городском кол­лед­же, по­лу­чил ди­плом школь­но­го учи­те­ля, пре­по­да­вал в шко­ле в при­го­ро­де Лон­до­на (1908-1911). В 1907 году опуб­ли­ко­вал в про­винциальной га­зе­те свой пер­вый рас­сказ. Ран­ние по­этические опы­ты Лоуренса близ­ки ху­дожественным по­ис­кам има­жиз­ма. Пер­вое мас­штаб­ное про­из­ве­де­ние - ро­ман «Бе­лый пав­лин» («The white peacock», 1911).

С 1912 года за­ни­мал­ся ис­клю­чи­тель­но литературной дея­тель­но­стью. Со­че­тая в про­из­ве­де­ниях пред­во­ен­но­го вре­ме­ни тра­ди­ции английского реа­лиз­ма 2-й половины XIX века (Т. Хар­ди, Дж. Эли­от и др.) с эле­мен­та­ми на­ту­ра­лиз­ма, Лоуренс по­ка­зал по­все­днев­ную жизнь английского про­винциального за­хо­лу­стья, пси­хо­ло­ги­че­ски дос­то­вер­но изо­бра­жая на­пря­жён­ный кон­фликт по­ко­ле­ний и куль­тур, па­губ­ность обы­ва­тель­ских на­строе­ний современного ме­щан­ст­ва . Опи­са­ние слож­ных взаи­мо­от­но­ше­ний с ма­те­рью ге­роя ро­ма­на «Сы­но­вья и лю­бов­ни­ки» («Sons and lovers», 1913, русский перевод 1927), имев­шее от­чёт­ли­во ав­то­био­гра­фической под­текст, позд­нее да­ло ос­но­ва­ния западной кри­ти­ке го­во­рить о бли­зо­сти Лоуренса ин­туи­ти­виз­му А. Берг­со­на и пси­хо­ана­ли­зу З. Фрей­да. Мас­штаб­ная ис­то­рия трёх по­ко­ле­ний се­мьи Брен­гу­энов про­сле­же­на в ро­ма­не «Ра­ду­га» («The rainbow», 1915, русский перевод 1925), где ве­дущая роль от­ве­де­на об­раз­ам силь­ных и са­мо­сто­ятельных жен­щин, пре­одо­ле­ваю­щих со­ци­аль­ные и бы­то­вые пре­гра­ды, сле­дую­щих зо­ву не толь­ко серд­ца, но и пло­ти. Ши­ро­та и сме­лость в изо­бра­же­нии жен­ских ха­рак­те­ров, не­обыч­ная от­кро­вен­ность лю­бов­ных сцен при­ве­ли к не­мед­лен­но­му за­пре­ту кни­ги цен­зу­рой за «не­при­стой­ность»; её про­дол­же­ние - ро­ман «Влюб­лён­ные жен­щи­ны» («Women in love», 1917, русский перевод 2007) - был опуб­ли­ко­ван толь­ко в 1920 году в США.

В 1919 году Лоуренс по­ки­нул Ве­ли­ко­бри­та­нию, мно­го пу­те­ше­ст­во­вал (ев­ро­пей­ские государства, Цей­лон, Ав­ст­ра­лия, Мек­си­ка, США). Не­при­ятие без­ду­хов­но­сти современной ци­ви­ли­за­ции, по­иск не за­тро­ну­тых ею куль­тур (в т. ч. и угол­ков зем­ли, со­хра­нив­ших свою пер­во­здан­ность) от­ра­зи­лись в на­пи­сан­ных в 1920-е годы ро­ма­нах: «Флей­та Аа­ро­на» («Aaron’s Rod», 1922, русский перевод 1925), «Кен­гу­ру» («Kangaroo», 1923), «Пер­на­тый змей» («The plumed serpent», 1926, русский перевод 2007). В 1925 году окон­ча­тель­но вер­нул­ся в Ев­ро­пу.

В 1928 году Лоуренс опуб­ли­ко­вал ро­ман «Лю­бов­ник ле­ди Чат­тер­ли» («Lady Chatterley’s lover», русский перевод 1991), став­ший наи­бо­лее зна­чи­тель­ным из его зре­лых про­из­ве­де­ний и ока­зав­ший за­мет­ное влия­ние на ев­ропейскую и американскую про­зу. В по­ве­ст­во­ва­нии о Кон­стан­ции Чат­тер­ли - мо­ло­дой ари­сто­крат­ке , пре­зрев­шей ус­лов­но­сти современной мо­ра­ли ра­ди под­лин­но­го чув­ст­ва, Лоуренс не толь­ко изо­бра­зил ге­рои­ню но­во­го ти­па, до­пол­няю­щую соз­дан­ную им ра­нее га­ле­рею жен­ских об­ра­зов, но и от­крыл но­вые воз­мож­но­сти в ху­дожественном ана­ли­зе под­соз­на­ния сво­их ге­ро­ев. Ро­ман, содержание которого объявлено без­нрав­ст­вен­ным, на­хо­дил­ся под цен­зур­ным за­пре­том в Ве­ли­ко­бри­та­нии и США до конца 1950-х годов.

Ав­тор зна­читеьного чис­ла пьес, сборников рас­ска­зов и сти­хо­тво­ре­ний, пуб­ли­ци­стических ста­тей, а так­же фи­ло­соф­ско-эс­те­тических и ли­те­ра­тур­но-кри­тических ра­бот, в ко­то­рых от­стаи­вал свои ху­дожественные прин­ци­пы: «Пси­хо­ана­лиз и бес­соз­на­тель­ное» («Psycho­analysis and the unconscious», 1921), «Фан­та­зия под­соз­на­тель­но­го» («Fanta­sia of the unconscious», 1922), «Пор­но­гра­фия и не­при­стой­ность» («Pornography and obsenity», 1929) и др. Пе­ре­во­дил про­из­ве­де­ния итальянских и русских пи­са­те­лей.

Сочинения:

The works. Camb., 1980–;

Seleсted letters. Camb., 1997;

Собрание cочинений. М., 2006–2008. Т. 1–7.