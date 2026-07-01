ЛОУРЕНС ДЭВИД ГЕРБЕРТ
ЛОУРЕНС (Lawrence) ДЭВИД ГЕРБЕРТ - английский писатель.
Родился в бедной шахтёрской семье. В 1901 году оставил среднюю школу, чтобы зарабатывать на жизнь; сменил ряд профессий. В 1906-1908 годы учился в Ноттингемском городском колледже, получил диплом школьного учителя, преподавал в школе в пригороде Лондона (1908-1911). В 1907 году опубликовал в провинциальной газете свой первый рассказ. Ранние поэтические опыты Лоуренса близки художественным поискам имажизма. Первое масштабное произведение - роман «Белый павлин» («The white peacock», 1911).
С 1912 года занимался исключительно литературной деятельностью. Сочетая в произведениях предвоенного времени традиции английского реализма 2-й половины XIX века (Т. Харди, Дж. Элиот и др.) с элементами натурализма, Лоуренс показал повседневную жизнь английского провинциального захолустья, психологически достоверно изображая напряжённый конфликт поколений и культур, пагубность обывательских настроений современного мещанства. Описание сложных взаимоотношений с матерью героя романа «Сыновья и любовники» («Sons and lovers», 1913, русский перевод 1927), имевшее отчётливо автобиографической подтекст, позднее дало основания западной критике говорить о близости Лоуренса интуитивизму А. Бергсона и психоанализу З. Фрейда. Масштабная история трёх поколений семьи Бренгуэнов прослежена в романе «Радуга» («The rainbow», 1915, русский перевод 1925), где ведущая роль отведена образам сильных и самостоятельных женщин, преодолевающих социальные и бытовые преграды, следующих зову не только сердца, но и плоти. Широта и смелость в изображении женских характеров, необычная откровенность любовных сцен привели к немедленному запрету книги цензурой за «непристойность»; её продолжение - роман «Влюблённые женщины» («Women in love», 1917, русский перевод 2007) - был опубликован только в 1920 году в США.
В 1919 году Лоуренс покинул Великобританию, много путешествовал (европейские государства, Цейлон, Австралия, Мексика, США). Неприятие бездуховности современной цивилизации, поиск не затронутых ею культур (в т. ч. и уголков земли, сохранивших свою первозданность) отразились в написанных в 1920-е годы романах: «Флейта Аарона» («Aaron’s Rod», 1922, русский перевод 1925), «Кенгуру» («Kangaroo», 1923), «Пернатый змей» («The plumed serpent», 1926, русский перевод 2007). В 1925 году окончательно вернулся в Европу.
В 1928 году Лоуренс опубликовал роман «Любовник леди Чаттерли» («Lady Chatterley’s lover», русский перевод 1991), ставший наиболее значительным из его зрелых произведений и оказавший заметное влияние на европейскую и американскую прозу. В повествовании о Констанции Чаттерли - молодой аристократке, презревшей условности современной морали ради подлинного чувства, Лоуренс не только изобразил героиню нового типа, дополняющую созданную им ранее галерею женских образов, но и открыл новые возможности в художественном анализе подсознания своих героев. Роман, содержание которого объявлено безнравственным, находился под цензурным запретом в Великобритании и США до конца 1950-х годов.
Автор значитеьного числа пьес, сборников рассказов и стихотворений, публицистических статей, а также философско-эстетических и литературно-критических работ, в которых отстаивал свои художественные принципы: «Психоанализ и бессознательное» («Psychoanalysis and the unconscious», 1921), «Фантазия подсознательного» («Fantasia of the unconscious», 1922), «Порнография и непристойность» («Pornography and obsenity», 1929) и др. Переводил произведения итальянских и русских писателей.
Сочинения:
The works. Camb., 1980–;
Seleсted letters. Camb., 1997;
Собрание cочинений. М., 2006–2008. Т. 1–7.