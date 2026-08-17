ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ ТОМАС ЭДУАРД

Ло́уренс ( англ . Lawrence) Ара­ви́йский, Томас Эдуард (15.08.1888, Тремадок, Карнарвоншир, Уэльс — 19.05.1935, близ Клаудс-Хилл, Дорсетшир, Англия) — британский разведчик и писатель. Внебрачный сын ирландского землевладельца. В 1908—1910, обучаясь в Оксфорд­ском университете, со специализацией на археологии, участвовал в путешествии по Палестине и Сирии, во время каникул изучал памятники средневековой фортификации во Франции и Вост. Средиземноморье. По окончании университета (1911) в составе археологической миссии выехал на Евфрат, где до 1914 участвовал в обследовании развалин Кархемиша под началом Л. Вулли и Д. Хогарта (по поручению которого много путешествовал по Аравии и изучал арабский язык), а в 1912 ездил на раскопки в Египте под руководством У. Питри . В 1914 в рамках топографического проекта Г. Китченера «Синай» подготовил доклад «Пустыня Син» («The Wilderness of Zin», 1915). С началом Первой мировой войны — офицер в Бюро по арабским делам в Каире, откуда в 1916 командирован в Месопотамию на переговоры с османским командованием о почетной капитуляции британских войск под Кут-эль-Амарой. Затем выехал в Мекку, где стал советником эмира Файсала (будущий Файсал I ) при подготовке Хиджазского восстания . Вел разведывательную и диверсионную работу, во главе повстанческих отрядов активно действовал против Османской империи . В 1918 (в звании подполковника) вместе с армией Э. Алленби вступил в Дамаск, был посредником в переговорах Файсала с британским министерством иностранных дел и Х. Вейцманом о создании еврейского национального очага. Принимал участие в Парижской мирной конференции 1919—1920 . После того как в 1920 на Сан-Ремо конференции Франция получила мандат на Сирию и изгнала оттуда Файсала, возвратился в Оксфорд, где вошел в совет Колледжа Всех Душ. В знак протеста против политики Лондона отказался от рыцарского звания и ордена Бани. В 1921—1922 – политический советник по арабским делам министерства колоний, разрабатывал планы по созданию на Ближнем Востоке «первого цветного доминиона» Британской империи. В 1922 вернулся на военную службу: в 1925—1929 из Карачи, Пешавара и Северо-Западной пограничной провинции занимался подрывной деятельностью против Афганистана и СССР. В конце жизни сблизился с О. Мосли . Погиб в автокатастрофе.

Миф о Л. А. как романтическом «освободителе» арабов возник благодаря его мемуарам, составленным на основе записей 1919: «Семь столпов мудрости» («The Seven Pillars of Wisdom», 1926, полная версия) и «Восстание в пустыне» («Revolt in the Desert», 1927 — сокращенная версия для массовой аудитории; русский перевод — 1929). Только после смерти Л. А. увидели свет его научная работа — «Замки крестоносцев» («Crusader Сastles», в 2 т., 1936, по материалам студенческой поездки), автобиографическая — «Чекан» («The Mint», 1936), а также «Письма» («The Letters», 1938).

Лит. : Лиддел-Гарт Б. Г. Полковник Лоуренс / Сокр. пер. с англ. М., 1939; Aldington R. Lawrence of Arabia. London, 1955; Brown M. Lawrence of Arabia: the Life, the Legend. London, 2005. Mack J. Е. Prince of Our Disorder: The Life of T. E. Lawrence. Cambridge, 1998; Mousa S. T. E. Lawrence: An Arab View. London, 1966.