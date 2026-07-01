ЛОУРЕНС, АРАВИЙСКИЙ ТОМАС ЭДУАРД

ЛОУРЕНС, ЛОРЕНС (Lawrence) АРАВИЙСКИЙ ТОМАС ЭДУАРД - британский раз­вед­чик и пи­са­тель-ме­муа­рист, под­пол­ков­ник (1918).

Вне­брач­ный сын ирландского зем­ле­вла­дель­ца. Окон­чил Окс­форд­ский университет (1910). В 1908-1910 годы во вре­мя учё­бы в университете при­нял уча­стие в дли­тель­ном пу­те­ше­ст­вии по Па­ле­сти­не и Си­рии, во вре­мя ка­ни­кул об­сле­до­вал средневековые ры­цар­ские зам­ки во Фран­ции и Си­рии, на­пи­сал книгу «Зам­ки кре­сто­нос­цев» («Crusader castles», т. 1-2, опубликовано в 1936году). В 1911-1914 годы уча­ст­во­вал в про­из­во­див­ших­ся под руководством Л. Вул­ли и Д. Хо­гар­та рас­коп­ках Кар­ке­ми­ша, а в 1912 году в рас­коп­ках в Егип­те , ко­то­ры­ми ру­ко­во­дил У. М. Пит­ри . По по­ру­че­нию Хо­гар­та, ко­то­рый был не толь­ко ар­хео­ло­гом, но и раз­вед­чи­ком, Лоуренс мно­го пу­те­ше­ст­во­вал по Ара­вии, изу­чил арабский язык В январе 1914 года при­сое­ди­нил­ся к имев­ше­му во­енно-раз­ве­ды­вательные це­ли про­ек­ту лор­да Г. Кит­че­не­ра «Си­най», ко­то­рый его испол­ни­те­ли вы­да­ва­ли за то­по­гра­фическую съём­ку, и под­го­то­вил док­лад «Пус­ты­ня Син» («The wilderness of Zin», опубликовано в 1915 году).

По­сле на­ча­ла 1-й ми­ро­вой вой­ны , с декабря 1914 года, офи­цер арабского бю­ро британской раз­вед­ки в Каи­ре. В мар­те 1916 года ко­ман­ди­ро­ван в Ме­со­по­та­мию на пе­ре­го­во­ры с турецкими ге­не­ра­ла­ми, что­бы до­бить­ся по­чёт­ной ка­пи­ту­ля­ции британских войск, ок­ру­жён­ных в рай­оне Кут-эль-Ама­ры (ны­не город Эль-Кут в Ира­ке). В конце 1916 года вы­ехал в Ара­вию, где го­то­ви­лось Хид­жаз­ское вос­ста­ние 1916-1918 годов, и стал со­вет­ни­ком эми­ра Фей­са­ла (бу­ду­щий ко­роль Ира­ка Фей­сал I), до­бил­ся не­ог­ра­ниченного влия­ния на не­го. Во гла­ве арабских пов­станческих от­ря­дов при­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в бое­вых дей­ст­ви­ях про­тив турецких войск. Вла­сти Ос­ман­ской им­пе­рии оце­ни­ва­ли го­ло­ву Лоуренса в 20 тысяч фунтов стерлингов. В октябре 1918 года во гла­ве британских войск всту­пил в Да­маск. В декабре 1918 года был по­сред­ни­ком в пе­ре­го­во­рах Фей­са­ла с британским Министерством иностранных дел и ли­де­ром сио­ни­ст­ской ор­га­ни­за­ции Х. Вейц­ма­ном о соз­да­нии еврейского го­су­дар­ст­ва в Па­ле­сти­не. С января 1919 года при­ни­мал уча­стие в Па­риж­ской мир­ной кон­фе­рен­ции 1919-1920 годов. В это же вре­мя на­чал пи­сать книгу «Семь стол­пов муд­ро­сти» («Seven pillars of wis­dom») - рас­сказ оче­вид­ца вос­ста­ния ара­бов про­тив турецкого вла­ды­че­ст­ва. По­сле то­го как на кон­фе­рен­ции в Сан-Ре­мо (апрель 1920) в со­от­вет­ст­вии с анг­ло-французским сек­рет­ным Сайкс-Пи­ко со­гла­ше­ни­ем 1916 года Си­рия бы­ла объ­яв­ле­на под­ман­дат­ной тер­ри­то­ри­ей Фран­ции и Фей­сал из­гнан из Си­рии французскими вой­ска­ми (июль 1920), Лоуренс воз­вра­тил­ся в Окс­форд, стал чле­ном со­ве­та кол­лед­жа Всех Душ (All Souls Col­lege) Окс­форд­ско­го университета, на­чал вос­ста­нов­ле­ние по па­мя­ти ут­ра­чен­ной в 1919 году ру­ко­пи­си «Семь стол­пов муд­ро­сти». В знак про­тес­та про­тив по­ли­ти­ки Ве­ли­ко­бри­та­нии от­ка­зал­ся от ры­цар­ско­го зва­ния и не при­нял Ба­ни ор­ден.

В 1921-1922 годы по­ли­тический со­вет­ник по де­лам Среднего Вос­то­ка при министре по де­лам ко­ло­ний У. Чер­чил­ле. На кон­фе­рен­ции в Каи­ре в мар­те 1921 года Лоуренс убе­дил Чер­чил­ля дать со­гла­сие на про­воз­гла­ше­ние ко­ро­лём Ира­ка из­гнан­но­го из Си­рии Фей­са­ла, по­сле че­го по­дал в от­став­ку. В августе 1922 года Лоуренс с по­мо­щью дру­зей по­сту­пил на служ­бу в британские ВВС в ка­че­ст­ве ря­до­во­го авиа­тех­ни­ка под име­нем Джо­на Хью­ма Рос­са, но в январе 1923 года ушёл в от­став­ку по­сле то­го, как один из офи­це­ров вы­дал га­зет­чи­кам его ис­тин­ное имя. В мар­те 1923 года под фа­ми­ли­ей Шоу Лоуренс по­сту­пил в британские тан­ко­вые час­ти, а с 1925 года сно­ва в ВВС. Сле­дуя со­ве­ту сво­их дру­зей, Б. Шоу и Э. М. Фор­сте­ра, он про­дол­жил ра­бо­ту над «Се­мью стол­па­ми муд­ро­сти» и в 1926 году вы­пус­тил кни­гу ти­ра­жом 128 экземпляра.Что­бы оку­пить рас­хо­ды на из­да­ние, в 1927 году опуб­ли­ко­вал сокращенный ва­ри­ант под названием «Вос­ста­ние в пус­ты­не» («Revolt in the de­sert»), имев­ший боль­шой ус­пех во мно­гих стра­нах ми­ра; в кни­ге на фо­не опи­са­ний эк­зо­ти­ки араб­ско­го Вос­то­ка и ди­на­мич­ных во­енных при­клю­че­ний пред­став­лен ро­ман­ти­че­ский об­раз ав­то­ра, за­кре­пив­ший­ся в мас­со­вом куль­тур­ном соз­на­нии Западной Ев­ро­пы и США под име­нем Лоуренса Ара­вий­ско­го .

В 1927-1928 годы Лоуренс на­хо­дил­ся в Ин­дии, в Ка­ра­чи, где он ра­бо­тал ко­мен­дан­том во­енных ка­зарм и за­вер­шил книгу «Че­кан­ка» («The mint») - по­ве­ст­во­ва­ние о сво­ём обу­че­нии в ка­че­ст­ве но­во­бран­ца в шко­ле ко­ро­лев­ских ВВС в Акс­брид­же (в Ве­ли­ко­бри­та­нии кни­га из­да­на лишь в 1955 году). В 1929 году при­нял уча­стие в ор­га­ни­за­ции мя­те­жа про­тив Ама­нул­лы-ха­на. С 1929 года на­хо­дил­ся в Ве­ли­ко­бри­та­нии, в 1930-1935 годы уча­ст­во­вал в ра­бо­тах по мо­дер­ни­за­ции ско­ро­ст­ных ка­те­ров. В 1932 году опуб­ли­ко­вал свой пе­ре­вод «Одис­сеи» Го­ме­ра. Не­за­дол­го до смер­ти ус­та­но­вил тес­ные от­но­ше­ния с британскими фа­шиста­ми и их ли­де­ром О. Мос­ли. По­гиб в ав­то­ка­та­ст­ро­фе.

Сочинения:

Вос­ста­ние в пус­ты­не. М.; Л., 1929;

Семь стол­пов муд­ро­сти. СПб., 2001.