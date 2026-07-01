ЛОУРЕНС, АРАВИЙСКИЙ ТОМАС ЭДУАРД
ЛОУРЕНС, ЛОРЕНС (Lawrence) АРАВИЙСКИЙ ТОМАС ЭДУАРД - британский разведчик и писатель-мемуарист, подполковник (1918).
Внебрачный сын ирландского землевладельца. Окончил Оксфордский университет (1910). В 1908-1910 годы во время учёбы в университете принял участие в длительном путешествии по Палестине и Сирии, во время каникул обследовал средневековые рыцарские замки во Франции и Сирии, написал книгу «Замки крестоносцев» («Crusader castles», т. 1-2, опубликовано в 1936году). В 1911-1914 годы участвовал в производившихся под руководством Л. Вулли и Д. Хогарта раскопках Каркемиша, а в 1912 году в раскопках в Египте, которыми руководил У. М. Питри. По поручению Хогарта, который был не только археологом, но и разведчиком, Лоуренс много путешествовал по Аравии, изучил арабский язык В январе 1914 года присоединился к имевшему военно-разведывательные цели проекту лорда Г. Китченера «Синай», который его исполнители выдавали за топографическую съёмку, и подготовил доклад «Пустыня Син» («The wilderness of Zin», опубликовано в 1915 году).
После начала 1-й мировой войны, с декабря 1914 года, офицер арабского бюро британской разведки в Каире. В марте 1916 года командирован в Месопотамию на переговоры с турецкими генералами, чтобы добиться почётной капитуляции британских войск, окружённых в районе Кут-эль-Амары (ныне город Эль-Кут в Ираке). В конце 1916 года выехал в Аравию, где готовилось Хиджазское восстание 1916-1918 годов, и стал советником эмира Фейсала (будущий король Ирака Фейсал I), добился неограниченного влияния на него. Во главе арабских повстанческих отрядов принимал активное участие в боевых действиях против турецких войск. Власти Османской империи оценивали голову Лоуренса в 20 тысяч фунтов стерлингов. В октябре 1918 года во главе британских войск вступил в Дамаск. В декабре 1918 года был посредником в переговорах Фейсала с британским Министерством иностранных дел и лидером сионистской организации Х. Вейцманом о создании еврейского государства в Палестине. С января 1919 года принимал участие в Парижской мирной конференции 1919-1920 годов. В это же время начал писать книгу «Семь столпов мудрости» («Seven pillars of wisdom») - рассказ очевидца восстания арабов против турецкого владычества. После того как на конференции в Сан-Ремо (апрель 1920) в соответствии с англо-французским секретным Сайкс-Пико соглашением 1916 года Сирия была объявлена подмандатной территорией Франции и Фейсал изгнан из Сирии французскими войсками (июль 1920), Лоуренс возвратился в Оксфорд, стал членом совета колледжа Всех Душ (All Souls College) Оксфордского университета, начал восстановление по памяти утраченной в 1919 году рукописи «Семь столпов мудрости». В знак протеста против политики Великобритании отказался от рыцарского звания и не принял Бани орден.
В 1921-1922 годы политический советник по делам Среднего Востока при министре по делам колоний У. Черчилле. На конференции в Каире в марте 1921 года Лоуренс убедил Черчилля дать согласие на провозглашение королём Ирака изгнанного из Сирии Фейсала, после чего подал в отставку. В августе 1922 года Лоуренс с помощью друзей поступил на службу в британские ВВС в качестве рядового авиатехника под именем Джона Хьюма Росса, но в январе 1923 года ушёл в отставку после того, как один из офицеров выдал газетчикам его истинное имя. В марте 1923 года под фамилией Шоу Лоуренс поступил в британские танковые части, а с 1925 года снова в ВВС. Следуя совету своих друзей, Б. Шоу и Э. М. Форстера, он продолжил работу над «Семью столпами мудрости» и в 1926 году выпустил книгу тиражом 128 экземпляра.Чтобы окупить расходы на издание, в 1927 году опубликовал сокращенный вариант под названием «Восстание в пустыне» («Revolt in the desert»), имевший большой успех во многих странах мира; в книге на фоне описаний экзотики арабского Востока и динамичных военных приключений представлен романтический образ автора, закрепившийся в массовом культурном сознании Западной Европы и США под именем Лоуренса Аравийского.
В 1927-1928 годы Лоуренс находился в Индии, в Карачи, где он работал комендантом военных казарм и завершил книгу «Чеканка» («The mint») - повествование о своём обучении в качестве новобранца в школе королевских ВВС в Аксбридже (в Великобритании книга издана лишь в 1955 году). В 1929 году принял участие в организации мятежа против Амануллы-хана. С 1929 года находился в Великобритании, в 1930-1935 годы участвовал в работах по модернизации скоростных катеров. В 1932 году опубликовал свой перевод «Одиссеи» Гомера. Незадолго до смерти установил тесные отношения с британскими фашистами и их лидером О. Мосли. Погиб в автокатастрофе.
Сочинения:
Восстание в пустыне. М.; Л., 1929;
Семь столпов мудрости. СПб., 2001.