ЛОУИ РОБЕРТ ГАРРИ
ЛОУИ (Lowie) РОБЕРТ ГАРРИ - американский антрополог, один из виднейших представителей исторической школы, член Национальной АН США (1931).
Был учеником Ф. Боаса. Под влиянием К. Уисслера заинтересовался культурами коренных народов Америки. В 1906-1931 годыпроводил полевые исследования среди индейцев Великих равнин, Юго-Запада США и Латинской Америки, став одним из пионеров научног подхода, основанного на систематическом полевом изучении народов, разработал особый метод фиксации черт архаических культур. В 1908-1921 годы Лоуи работал в Американском музее естественной истории в Нью- Йорке. В 1917-1950 годы преподавал антропологию в Калифорнийском университете в Беркли (в 1922-1946 годы совместно с А. Крёбером заведующим кафедрой антропологии, с 1925 года профессор). Президент Американского фольклористического общества (1916–1917), Американского этнологического общества (1920-1921) и Американской антропологической ассоциации (1935-1936). Главный редактор журнала «American Anthropologist» (1912 и 1924-1933).
Труды по методологии антропологической науки, ключевым проблемам архаической и современной социальной и политической организации, культуре индейцев (общественная организация, материальная культура, религия, фольклор, искусство, язык и т. д.). Подобно Ф. Боасу, Лоуи испытал влияние немецких антропологических, философских и психологических учений XIX века, с позиций культурного релятивизма выступал против однолинейного эволюционизма, утверждал, что научное понимание той или иной культуры возможно только на базе её собственной уникальной системы ценностей. Особенно резкой была его критика Л. Г. Моргана. Не отрицая идею эволюции как таковую, отвергал характерные для эволюционистов европоцентристское априорное постулирование общих законов развития культуры и веру в историческую последовательность форм социальных и политических институтов. Лоуи придавал большое значение диффузии как фактору, определяющему сходство между культурами, видя в ней разумную замену эволюциониcтского объяснения сходства через универсальные законы развития; в то же время Лоуи избегал крайностей диффузионизма. Свой теоретический подход определял как «эклектический», равно удалённый от структурного функционализма А. Р. Рэдклиффа-Брауна и «историцизма» А. Крё- бера. Настаивал на отношении к полевой работе как безусловной основе антропологического исследования. Первым в американской антропологии дал определение понятий «этническая группа» (ethnic unit) и «черты культуры» (culture traits), тем самым заложив основы сравнительного метода, разработанного Дж. П. Мёрдоком (который сам Лоуи, однако, не использовал).
В последние годы жизни Лоуи занимался главным образом изучением воздействия 2-й мировой войны на культуру и личность в Германии.
Сочинения:
Culture and ethnology. N. Y., 1917. N. Y., 1966;
Primitive society. N. Y., 1920; Primitive religion. N. Y., 1924. L., 1997;
The origin of the state. N. Y., 1927;
Introduction to cultural anthropology. N. Y., 1934;
The Crow Indians. N. Y., 1935. Lincoln, 2004;
The history of ethnological theory. L., 1937;
Social organization. N. Y., 1948;
Towards understanding Germany. Chi., 1954;
Ethnologist: a personal record. Berk., 1959;
Selected papers in anthropology. Berk., 1960.