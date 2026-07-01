ЛОУИ РОБЕРТ ГАРРИ

ЛОУИ (Lowie) РОБЕРТ ГАРРИ - американский ан­тро­по­лог, один из вид­ней­ших пред­ста­ви­те­лей ис­то­ри­че­ской шко­лы, член Национальной АН США (1931).

Был уче­ни­ком Ф. Бо­а­са. Под влия­нием К. Уисс­ле­ра за­ин­те­ре­со­вал­ся куль­ту­ра­ми ко­рен­ных на­ро­дов Аме­ри­ки. В 1906-1931 годыпро­во­дил по­ле­вые ис­сле­до­вания сре­ди ин­дей­цев Ве­ли­ких рав­нин, Юго-За­па­да США и Латинской Аме­ри­ки, став од­ним из пио­не­ров на­учног под­хо­да, ос­но­ван­но­го на сис­те­ма­тическом по­ле­вом изу­че­нии на­ро­дов, раз­ра­бо­тал осо­бый ме­тод фик­са­ции черт ар­ха­ических куль­тур. В 1908-1921 годы Лоуи ра­бо­тал в Американском му­зее ес­тественной ис­то­рии в Нью- Йор­ке. В 1917-1950 годы пре­по­да­вал ан­тро­по­ло­гию в Ка­ли­фор­ний­ском университете в Берк­ли (в 1922-1946 годы совместно с А. Крё­бе­ром заведующим ка­фед­рой ан­тро­по­ло­гии, с 1925 года профессор). Пре­зи­дент Американского фольк­ло­ри­стического общества (1916–1917), Американского эт­но­ло­гического общества (1920-1921) и Американской ан­тро­по­ло­гической ас­со­циа­ции (1935-1936). Главный ре­дак­тор журнала «American Anthropologist» (1912 и 1924-1933).

Тру­ды по ме­то­до­ло­гии ан­тро­по­ло­гической нау­ки, клю­че­вым про­бле­мам ар­ха­ической и современной со­ци­аль­ной и по­ли­тической ор­га­ни­за­ции, куль­ту­ре ин­дей­цев (об­щественная ор­га­ни­за­ция, ма­те­ри­аль­ная куль­ту­ра, ре­ли­гия, фольк­лор , ис­кус­ст­во, язык и т. д.). По­доб­но Ф. Боа­су, Лоуи ис­пы­тал влия­ние немецких ан­тро­по­ло­ги­че­ских, фи­лософских и пси­хо­ло­гических уче­ний XIX века, с по­зи­ций куль­тур­но­го ре­ля­ти­виз­ма вы­сту­пал про­тив од­но­ли­ней­но­го эво­лю­цио­низ­ма, ут­вер­ждал, что на­учное по­ни­ма­ние той или иной куль­ту­ры воз­мож­но толь­ко на ба­зе её собственной уни­каль­ной сис­те­мы цен­но­стей. Осо­бен­но рез­кой бы­ла его кри­ти­ка Л. Г. Мор­га­на. Не от­ри­цая идею эво­лю­ции как та­ко­вую, от­вер­гал ха­рак­тер­ные для эво­лю­цио­ни­стов ев­ро­по­цен­три­ст­ское ап­ри­ор­ное по­сту­ли­ро­ва­ние об­щих за­ко­нов раз­ви­тия куль­ту­ры и ве­ру в ис­то­рическую по­сле­до­ва­тель­ность форм со­ци­аль­ных и по­ли­тических ин­сти­ту­тов. Лоуи при­да­вал боль­шое зна­че­ние диф­фу­зии как фак­то­ру, оп­ре­де­ляю­ще­му сход­ст­во ме­ж­ду куль­ту­ра­ми, ви­дя в ней ра­зум­ную за­ме­ну эволю­цио­ни­cтского объ­яс­не­ния сход­ст­ва че­рез уни­вер­саль­ные за­ко­ны раз­ви­тия; в то же вре­мя Лоуи из­бе­гал край­но­стей диф­фу­зио­низ­ма. Свой тео­ре­тический под­ход оп­ре­де­лял как «эк­лек­ти­че­ский», рав­но уда­лён­ный от струк­тур­но­го функ­цио­на­лиз­ма А. Р. Рэд­клиф­фа-Бра­у­на и «ис­то­ри­циз­ма» А. Крё- бе­ра. На­стаи­вал на от­но­ше­нии к по­ле­вой ра­бо­те как без­ус­лов­ной ос­но­ве ан­тро­по­ло­гического ис­сле­до­ва­ния. Пер­вым в американской ан­тро­по­ло­гии дал оп­ре­де­ле­ние по­ня­тий «эт­ни­че­ская груп­па» (eth­nic unit) и «чер­ты куль­ту­ры» (culture traits), тем са­мым за­ло­жив ос­но­вы срав­нительного ме­то­да, раз­ра­бо­тан­но­го Дж. П. Мёр­до­ком (ко­то­рый сам Лоуи, од­на­ко, не ис­поль­зо­вал).

В по­след­ние го­ды жиз­ни Лоуи за­ни­мал­ся главным образом изу­че­ни­ем воз­дей­ст­вия 2-й ми­ро­вой вой­ны на куль­ту­ру и лич­ность в Гер­ма­нии.

Сочинения:

Culture and ethnology. N. Y., 1917. N. Y., 1966;

Primitive society. N. Y., 1920; Primitive religion. N. Y., 1924. L., 1997;

The origin of the state. N. Y., 1927;

Introduction to cultural anthropology. N. Y., 1934;

The Crow Indians. N. Y., 1935. Lincoln, 2004;

The history of ethno­logical theory. L., 1937;

Social organization. N. Y., 1948;

Towards understanding Ger­ma­ny. Chi., 1954;

Ethnologist: a personal re­cord. Berk., 1959;

Selected papers in anthro­pology. Berk., 1960.