ЛОУИ РЕЙМОНД

ЛОУИ (Loewy) РЕЙМОНД (Рай­мон Фер­нан) - американский ху­дож­ник , один из ос­но­во­по­лож­ни­ков промышленного ди­зай­на середины XX века.

По­лу­чил ин­же­нер­ное об­ра­зо­ва­ние в Па­ри­же - в университете (окон­чил в 1911 году) и в Шко­ле Лан­но (окон­чил в 1918 году; с пе­ре­ры­вом на служ­бу в ар­мии во вре­мя 1-й миро­вой вой­ны ). В 1919 году эмиг­ри­ро­вал в США, где ил­лю­ст­ри­ро­вал журнал «Vogue» и «Har­per’s Bazaar», оформ­лял вит­ри­ны ма­га­зи­нов в Нью-Йор­ке. К промышленному ди­зай­ну об­ра­тил­ся в 1929 году, раз­ра­бо­тав про­ек­ты кор­пу­са для ко­пи­ро­валь­но­го ап­па­ра­та ком­па­нии «Gestetner» и ра­дио­при­ём­ни­ка «Westinghouse». Ла­ко­нич­ные, об­те­кае­мые фор­мы его ра­бот бы­ст­ро за­вое­ва­ли по­пу­ляр­ность. В 1930-е годы соз­дал ди­зайн се­рии ло­ко­мо­ти­вов и ва­го­нов для ком­па­нии «Penn­sylvania Railroad» и хо­ло­диль­ни­ка «Coldspot» для ком­па­нии «Sears, Roebuck and Co.» (1934; 1-я пре­мия на Ме­ж­ду­народной вы­став­ке 1937 года в Па­ри­же).

В 1937-1962 годы Лоуи за­ни­мал­ся ди­зай­ном ав­то­мо­би­лей мар­ки «Studeba­ker», в 1950-х годах - ав­то­бу­сов для ком­па­нии «Greyhound Li­nes», в 1960-х годах - оформ­ле­ни­ем пре­зи­дент­ско­го са­мо­лё­та для Дж. Ф. Кен­не­ди , в 1967-1973 годы - ди­зай­ном внутреннего про­стран­ст­ва кос­мического ко­раб­ля «Апол­лон» и ор­би­таль­ной стан­ции «Скай­лэб» для НАСА. Раз­ра­ба­ты­вал про­ек­ты ди­зай­на различной бы­то­вой и офис­ной тех­ни­ки; в 1950-х годов соз­дал ди­зайн бу­тыл­ки «Coca-Cola». Об­ра­щал­ся так­же к гра­фическому ди­зай­ну (ло­го­ти­пы ком­па­ний «Shell», «British Petroleum» и др.).

Сочинения :

Never leave well enough alone. N. Y., 1951. Balt., 2002;

Industrial design. L., 1979.