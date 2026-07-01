ЛОУЭЛЛ РОБЕРТ

ЛОУЭЛЛ (Lowell) РОБЕРТ - американский по­эт.

Сын морского офи­це­ра. Учил­ся в Гар­вард­ском университете (1935-1937), окон­чил Кень­он- кол­ледж в городе Гам­бь­ер (штат Огайо, 1940). Ис­пы­тал влия­ние ве­ду­щих по­этов «юж­ной шко­лы» Дж. К. Рэн­со­ма и Р. П. Уор­ре­на, а так­же по­этов-мо­дер­ни­стов Т. С. Элио­та и Э. Па­ун­да. Убе­ж­дён­ный па­ци­фист. В 1943 году при­го­во­рён к го­ду тю­рем­но­го за­клю­че­ния за ук­ло­не­ние от во­ин­ской служ­бы.

Пер­вый по­этический сборник - «Зем­ля не­со­от­вет­ст­вий» («Land of unlikeness», 1944). Из­вест­ность при­нёс сборник «За­мок лор­да Уи­ри» («Lord Weary’s castle», 1946), сде­лав­ший Лоуренса од­ним из са­мых по­пу­ляр­ных по­этов по­сле­во­ен­но­го по­ко­ле­ния. Изы­скан­ный сим­во­лизм, слож­ность ме­та­фо­рического строя в со­че­та­нии с под­чёрк­ну­той ис­по­ве­даль­но­стью, стрем­ле­ни­ем пе­ре­дать дра­ма­тизм эпо­хи от­ли­ча­ют сборник «По­сти­же­ние жиз­ни» («Life studies», 1959). Ге­рои­ка американского про­шло­го - в цен­тре сборник «Пав­шим за Со­юз» («For the Union dead», 1964) и др. Ак­тив­ное уча­стие Лоуэлла в об­щественных дви­же­ни­ях и ан­ти­во­ен­ных вы­сту­п­ле­ни­ях 1960-х годов при­ве­ло к уси­ле­нию гражданских мо­ти­вов в его твор­че­ст­ве. В по­эзии Лоуэлла это­го пе­рио­да клас­сические фор­мы че­ре­ду­ют­ся со сво­бод­ным сти­хом: сборники «Ис­то­рия» («History») и «Дель­фин» («The dolphin», оба 1973). Сре­ди других сочинений: дра­ма­тическая три­ло­гия по мо­ти­вам Г. Мел­вил­ла «Ста­рая сла­ва» («The old glory», 1964), кни­га пе­ре­во­дов-сти­ли­заций из Р. М. Риль­ке, А. Рем­бо и других ев­ропейских по­этов [«Под­ра­жа­ния» («Imita­tions», 1961)], пуб­ли­ци­сти­ка .

Сочинения:

Из­бран­ное. М., 1982;

Collected prose. N. Y., 1987;

Collected poems. N. Y., 2003;

The letters. N. Y., 2005.