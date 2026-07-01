ЛОУЭЛЛ РОБЕРТ
ЛОУЭЛЛ (Lowell) РОБЕРТ - американский поэт.
Сын морского офицера. Учился в Гарвардском университете (1935-1937), окончил Кеньон- колледж в городе Гамбьер (штат Огайо, 1940). Испытал влияние ведущих поэтов «южной школы» Дж. К. Рэнсома и Р. П. Уоррена, а также поэтов-модернистов Т. С. Элиота и Э. Паунда. Убеждённый пацифист. В 1943 году приговорён к году тюремного заключения за уклонение от воинской службы.
Первый поэтический сборник - «Земля несоответствий» («Land of unlikeness», 1944). Известность принёс сборник «Замок лорда Уири» («Lord Weary’s castle», 1946), сделавший Лоуренса одним из самых популярных поэтов послевоенного поколения. Изысканный символизм, сложность метафорического строя в сочетании с подчёркнутой исповедальностью, стремлением передать драматизм эпохи отличают сборник «Постижение жизни» («Life studies», 1959). Героика американского прошлого - в центре сборник «Павшим за Союз» («For the Union dead», 1964) и др. Активное участие Лоуэлла в общественных движениях и антивоенных выступлениях 1960-х годов привело к усилению гражданских мотивов в его творчестве. В поэзии Лоуэлла этого периода классические формы чередуются со свободным стихом: сборники «История» («History») и «Дельфин» («The dolphin», оба 1973). Среди других сочинений: драматическая трилогия по мотивам Г. Мелвилла «Старая слава» («The old glory», 1964), книга переводов-стилизаций из Р. М. Рильке, А. Рембо и других европейских поэтов [«Подражания» («Imitations», 1961)], публицистика.
Сочинения:
Избранное. М., 1982;
Collected prose. N. Y., 1987;
Collected poems. N. Y., 2003;
The letters. N. Y., 2005.