ЛОУ ЭНДРЮ БОНАР

ЛОУ (Law) ЭНДРЮ БОНАР - Британский государственный и по­ли­тический дея­тель.

Из се­мьи пре­сви­те­ри­ан­ско­го свя­щен­ни­ка. Об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в шко­ле Гил­берт­филд в Га­миль­то­не (Шот­лан­дия; 1870-1873) и Выс­шей шко­ле Глаз­го (1873-1975). До на­ча­ла по­ли­тической карь­е­ры за­ни­мал­ся в Глаз­го тор­гов­лей ме­тал­лом. В 1900 году из­бран депутатом Па­ла­ты об­щин британского пар­ла­мен­та от Кон­сер­ва­тив­ной пар­тии. В пар­ла­мен­те примк­нул к груп­пе, ру­ко­во­ди­мой Дж. Чем­бер­ле­ном, за­ре­ко­мен­до­вал се­бя бле­стя­щим ора­то­ром. В 1902-1906годы пар­ла­мент­ский за­мес­ти­тель министра тор­гов­ли; сто­рон­ник про­тек­цио­ни­ст­ской ре­фор­мы, про­тив­ник пре­дос­тав­ле­ния Ир­лан­дии гом­ру­ля . В 1911-1921, 1922-1923 годы ли­дер кон­серва­то­ров в Па­ла­те об­щин. Под­дер­жал всту­п­ле­ние стра­ны в 1-ю ми­ро­вую вой­ну .

В коа­лиционном пра­ви­тель­ст­вах Г. Г. Ас­к­ви­та и Д. Ллойд Джорд­жа за­ни­мал по­сты министра по де­лам ко­ло­ний (1915-1916) и министра фи­нан­сов (1916-1918). Член во­енного ка­би­не­та (1916-1919), лорд-хра­ни­тель пе­ча­ти (1919-1921), ли­дер Па­ла­ты об­щин (1916-1921). В 1921 году по со­стоя­нию здо­ро­вья по­ки­нул все ру­ко­во­дя­щие по­сты. На со­б­ра­нии де­пу­та­тов пар­ла­мен­та от Кон­сер­ва­тив­ной пар­тии в клу­бе «Карл­тон» 19.10.1922 вы­сту­пил про­тив со­хра­не­ния коа­лиционного ка­би­не­та ми­ни­ст­ров. По­зи­ция Лоу бы­ла под­дер­жа­на уча­ст­ни­ка­ми встре­чи, что при­ве­ло к от­став­ке Ллойд Джорд­жа с по­ста пре­мьер-ми­ни­ст­ра. 23.10.1922 года Лоу воз­гла­вил пра­ви­тель­ст­во, на все­об­щих вы­бо­рах 15.11.1922 при­вёл кон­сер­ва­то­ров к по­бе­де. 20.5.1923 годасло­жил пол­но­мо­чия ру­ко­во­ди­те­ля ис­пол­ни­тель­ной вла­сти стра­ны в свя­зи с ухуд­ше­ни­ем здо­ро­вья.