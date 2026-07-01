ЛОУ ЭНДРЮ БОНАР
ЛОУ (Law) ЭНДРЮ БОНАР - Британский государственный и политический деятель.
Из семьи пресвитерианского священника. Образование получил в школе Гилбертфилд в Гамильтоне (Шотландия; 1870-1873) и Высшей школе Глазго (1873-1975). До начала политической карьеры занимался в Глазго торговлей металлом. В 1900 году избран депутатом Палаты общин британского парламента от Консервативной партии. В парламенте примкнул к группе, руководимой Дж. Чемберленом, зарекомендовал себя блестящим оратором. В 1902-1906годы парламентский заместитель министра торговли; сторонник протекционистской реформы, противник предоставления Ирландии гомруля. В 1911-1921, 1922-1923 годы лидер консерваторов в Палате общин. Поддержал вступление страны в 1-ю мировую войну.
В коалиционном правительствах Г. Г. Асквита и Д. Ллойд Джорджа занимал посты министра по делам колоний (1915-1916) и министра финансов (1916-1918). Член военного кабинета (1916-1919), лорд-хранитель печати (1919-1921), лидер Палаты общин (1916-1921). В 1921 году по состоянию здоровья покинул все руководящие посты. На собрании депутатов парламента от Консервативной партии в клубе «Карлтон» 19.10.1922 выступил против сохранения коалиционного кабинета министров. Позиция Лоу была поддержана участниками встречи, что привело к отставке Ллойд Джорджа с поста премьер-министра. 23.10.1922 года Лоу возглавил правительство, на всеобщих выборах 15.11.1922 привёл консерваторов к победе. 20.5.1923 годасложил полномочия руководителя исполнительной власти страны в связи с ухудшением здоровья.