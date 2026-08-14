ЛОТТО ЛОРЕНЦО

ЛОТТО (Lotto) ЛОРЕНЦО - итальянский жи­во­пи­сец .

Пред­ста­ви­тель ве­не­ци­ан­ской шко­лы, сфор­ми­ро­вал­ся под влия­ни­ем Джо­ван­ни Бел­ли­ни и се­мьи ху­дож­ни­ков Ви­ва­ри­ни, осо­бен­но Аль­ви­зе. В 1525-1542 годы жил главным образом в Ве­не­ции, вы­пол­няя мно­го­численные за­ка­зы ре­лигиозных об­щин и ча­ст­ных лиц в Тре­ви­зо, Азо­ло, Бер­га­мо, Ре­ка­на­ти и других го­ро­дах об­лас­тей Ве­не­ция и Мар­ке. Во вре­мя пре­бы­ва­ния в Ри­ме (1509 и 1512 год) по­зна­ко­мил­ся с твор­че­ст­вом Ра­фа­эля и Ми­ке­ланд­же­ло. В пе­ри­од лич­но­го ре­лигиозного кри­зи­са на­шёл при­ют в Тре­ви­зо (1542-1545), в 1550 году обос­но­вал­ся в сан­туа­рии Сан­та-Ка­са в Ло­ре­то. Ис­крен­няя ре­ли­ги­оз­ность искусства Лотто от­ра­жа­ла на­род­ные бла­го­чес­ти­вые на­строе­ния, рас­про­стра­нён­ные в мес­тах па­лом­ни­честв в про­винциальных цен­трах Ита­лии. Его ран­ним ал­тар­ным кар­ти­нам при­су­щи по­этическое чув­ст­во при­ро­ды, эмо­цио­наль­ность, на­сы­щен­ность и яр­кость ко­ло­ри­та («Ма­дон­на со свя­ты­ми», 1508, Га­ле­рея и му­зей Вил­лы Бор­ге­зе, Рим). Луч­шие из ре­лигиозных про­изве­де­ний Лотто бы­ли соз­да­ны в Бер­га­мо (1513-1525), где под влия­ни­ем ме­ст­ных тра­ди­ций его искусство об­ре­ло зре­лость и не­обы­чай­ную ост­ро­ту об­раз­ных и ху­дожественных ре­ше­ний (ал­тар­ные кар­ти­ны «Ма­дон­на с Мла­ден­цем и свя­ты­ми» для церк­вей Сан-Бар­то­ло­мео, 1516, Сан­то-Спи­ри­то, 1521, и Сан-Бер­нар­ди­но, 1521).

По за­ка­зу гра­фов Су­ар­ди Лотто соз­дал цикл рос­пи­сей в Ора­то­рии Су­ар­ди в городе Трес­ко­ре, близ Бер­га­мо (1524). В них наш­ли во­пло­ще­ние об­ра­зы, вол­но­вав­шие ре­лигиозное соз­на­ние XVI века: так, над па­но­ра­мой за­ли­то­го солн­цем го­род­ка, на ули­цах ко­то­ро­го изо­бра­же­ны сце­ны из жиз­ни св. Вар­ва­ры, Лотто по­мес­тил об­раз Хри­ста в ви­де ви­но­град­ной ло­зы - ал­ле­го­рию спа­се­ния и пра­вед­ной жиз­ни; на про­ти­во­по­лож­ной сте­не Ора­то­рии он с тро­га­тель­ной не­по­сред­ст­вен­но­стью и ин­те­ре­сом к обы­ден­ной жиз­ни на­пи­сал сце­ны из жиз­ни св. Кла­ры, спод­виж­ни­цы св. Фран­ци­ска . В рос­пи­си Ора­то­рии Су­ар­ди и в ал­тар­ных кар­ти­нах 1520-1530-х годов («Бла­го­ве­ще­ние», около 1527, Пи­на­ко­те­ка ко­му­на­ле, Ре­ка­на­ти; «Свя­тое се­мей­ст­во», 1527-1533, Ху­дожественно-ис­то­рический му­зей, Ве­на; «Ал­тарь свя­той Лю­чии», 1532, Пи­на­ко­те­ка, Иэзи) Лотто соз­дал об­ра­зы, пол­ные дра­ма­тиз­ма и од­но­вре­мен­но тон­ко­го по­этического пе­ре­жи­ва­ния, в ко­то­рых от­ра­зи­лась на­ив­ная чис­то­та народного бла­го­чес­тия.

Порт­ре­ты Лотто (свыше 40) ока­за­ли боль­шое влия­ние на раз­ви­тие ве­не­ци­ан­ско­го порт­ре­та, осо­бен­но в Бре­шии и Бер­га­мо («Епи­скоп де Рос­си», 1505, Му­зей Ка­по­ди­мон­те, Не­аполь; «Юно­ша со све­чой», около 1506-1508; «Трой­ной ав­то­порт­рет», около 1529 года, оба - Ху­дожественно-ис­то­рический му­зей, Ве­на; «Юно­ша с яще­ри­цей», около 1530, Га­ле­рея и му­зей Вил­лы Бор­ге­зе, Рим ). Во мно­гом бла­го­да­ря Лотто реа­ли­стическая до­сто­вер­ность порт­рет­но­го мо­ти­ва ста­ла от­ли­чительной чер­той твор­че­ст­ва мас­те­ров Северной Ита­лии.

Сочинения:

Lettere inedite / Ed. L. Chio­di. Ber­ga­mo, 1968;

Libro di spese diverse (1538–1554). Loreto, 2003. Vol. 1–2.