ЛОТОСОВАЯ СУТРА

ЛОТОСОВАЯ СУТРА (санскр. Sadd­har­ma­puṇḍa­rīka̅-su̅tra - Сут­ра Бе­ло­го ло­то­са Бла­го­го за­ко­на) - один из са­мых ран­них и ав­то­ри­тет­ных тек­стов ма­хая­ны ; на­пи­сан на сан­ск­ри­те .

В боль­шин­ст­ве вер­сий со­сто­ит из 27 глав в сти­хах и про­зе, из них пер­вые 20 (осо­бен­но 1-9, 17) да­ти­ру­ют­ся I веком до н. э., ос­таль­ные - около III в. н. э. Пер­вый пе­ре­вод на китайский язык вы­пол­нен в 255 году, позд­нее - в 286, 290, 335, 406 (пе­ре­вод Ку­ма­рад­жи­вы, став­ший свя­щен­ным тек­стом не­ко­то­рых буд­дий­ских школ Ки­тая, Ко­реи и Япо­нии; он же пе­ре­ве­дён на русский язык) и в 601 году. Су­ще­ст­ву­ет ти­бетский пе­ре­вод.

Основная те­ма Лотосовых сутр - уче­ние ма­хая­ны о пу­ти ос­во­бо­ж­де­ния от стра­да­ний и об­ре­тении «про­свет­ле­ния» с по­мо­щью «ис­кус­ных средств» (упая-кау­ша­лья). Путь ос­во­бо­ж­де­ния - един­ст­вен­ный путь (эка- яна), им про­шёл Буд­да (будд­ха-яна) и прой­дут все су­ще­ст­ва, что­бы стать буд­да­ми. По­сколь­ку при­ро­да Буд­ды не­по­сти­жи­ма рас­суд­ком, Буд­да Шакь­я­му­ни, бес­пре­дель­но со­стра­дая жи­вым су­ще­ст­вам, соз­дал за­кон (дхар­ма), дос­туп­ный их по­ни­ма­нию, ис­тин­ность ко­то­ро­го, од­на­ко, от­но­си­тель­на (аб­со­лют­ная же ис­ти­на вне слов и зна­ков). Кон­цеп­ция ис­кус­но­сти средств за­клю­ча­ет­ся в том, что дхар­му сле­ду­ет про­по­ве­до­вать, учи­ты­вая воз­мож­но­сти адеп­тов. В Лотосовых сутрах на­зва­ны бод­хи­сат­твы, позд­нее став­шие главными пер­со­на­жа­ми ма­хая­ны: Майт­рея, Манд­жу­ш­ри, Ава­ло­ки­теш­ва­ра, а так­же древние бе­зы­мян­ные и бес­чис­лен­ные. В Лотосовых сутрах фор­ми­ру­ют­ся пред­по­сыл­ки воз­ник­но­ве­ния док­три­ны три­кая (трёх тел Буд­ды), например идея о транс­цен­дент­ной при­ро­де Буд­ды, «пре­вос­хо­дя­щей и вре­мя и про­стран­ст­во», о том, что из со­стра­да­ния к жи­вым су­ще­ст­вам Буд­да все­гда пре­бы­ва­ет в этом ми­ре, по­это­му дос­ти­же­ние им нир­ва­ны не оз­на­ча­ет его ис­чез­но­ве­ния из всех пла­нов су­ще­ст­во­ва­ния, жизнь же Буд­ды в ка­че­ст­ве Шакь­я­му­ни про­воз­гла­ша­ет­ся ил­лю­зи­ей.

Мис­сио­нер­ский ус­пех Лотосовой сутры, осо­бен­но в стра­нах Даль­не­го Вос­то­ка, объ­яс­ня­ет­ся как её «дра­ма­ти­че­ской» фор­мой, так и из­ло­же­ни­ем осн. буд­дий­ских док­трин на при­ме­ре обыч­ных жиз­нен­ных си­туа­ций (как и в джа­та­ках), рас­ска­за­ми о ма­гических си­лах Буд­ды, о ма­гических фор­му­лах (дха­ра­ни), пра­виль­ное про­из­но­ше­ние ко­то­рых спо­соб­ст­ву­ет зем­ным ус­пе­хам. В шко­лах буд­диз­ма Даль­не­го Вос­то­ка объ­ек­том по­кло­не­ния стал сам текст Ло­то­со­вой сут­ры .

Издания:

Saddharma-pun̦đarīka. Lotus of the True Law. Oxf., 1884;

Scripture of the lotus blossom of the fine dharma. N. Y., 1976;

Сут­ра о бес­чис­лен­ных зна­че­ни­ях. Сут­ра о цвет­ке ло­то­са чу­дес­ной дхар­мы. Сут­ра о по­сти­же­нии дея­ний и дхар­мы бод­хи­сат­твы Все­объ­ем­лю­щая Муд­рость. М., 2007.

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