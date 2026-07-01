ЛОТОСОВАЯ СУТРА
ЛОТОСОВАЯ СУТРА (санскр. Saddharmapuṇḍarīka̅-su̅tra - Сутра Белого лотоса Благого закона) - один из самых ранних и авторитетных текстов махаяны; написан на санскрите.
В большинстве версий состоит из 27 глав в стихах и прозе, из них первые 20 (особенно 1-9, 17) датируются I веком до н. э., остальные - около III в. н. э. Первый перевод на китайский язык выполнен в 255 году, позднее - в 286, 290, 335, 406 (перевод Кумарадживы, ставший священным текстом некоторых буддийских школ Китая, Кореи и Японии; он же переведён на русский язык) и в 601 году. Существует тибетский перевод.
Основная тема Лотосовых сутр - учение махаяны о пути освобождения от страданий и обретении «просветления» с помощью «искусных средств» (упая-каушалья). Путь освобождения - единственный путь (эка- яна), им прошёл Будда (буддха-яна) и пройдут все существа, чтобы стать буддами. Поскольку природа Будды непостижима рассудком, Будда Шакьямуни, беспредельно сострадая живым существам, создал закон (дхарма), доступный их пониманию, истинность которого, однако, относительна (абсолютная же истина вне слов и знаков). Концепция искусности средств заключается в том, что дхарму следует проповедовать, учитывая возможности адептов. В Лотосовых сутрах названы бодхисаттвы, позднее ставшие главными персонажами махаяны: Майтрея, Манджушри, Авалокитешвара, а также древние безымянные и бесчисленные. В Лотосовых сутрах формируются предпосылки возникновения доктрины трикая (трёх тел Будды), например идея о трансцендентной природе Будды, «превосходящей и время и пространство», о том, что из сострадания к живым существам Будда всегда пребывает в этом мире, поэтому достижение им нирваны не означает его исчезновения из всех планов существования, жизнь же Будды в качестве Шакьямуни провозглашается иллюзией.
Миссионерский успех Лотосовой сутры, особенно в странах Дальнего Востока, объясняется как её «драматической» формой, так и изложением осн. буддийских доктрин на примере обычных жизненных ситуаций (как и в джатаках), рассказами о магических силах Будды, о магических формулах (дхарани), правильное произношение которых способствует земным успехам. В школах буддизма Дальнего Востока объектом поклонения стал сам текст Лотосовой сутры.
Издания:
Saddharma-pun̦đarīka. Lotus of the True Law. Oxf., 1884;
Scripture of the lotus blossom of the fine dharma. N. Y., 1976;
Сутра о бесчисленных значениях. Сутра о цветке лотоса чудесной дхармы. Сутра о постижении деяний и дхармы бодхисаттвы Всеобъемлющая Мудрость. М., 2007.