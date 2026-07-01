ЛОТМАН ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
ЛОТМАН ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ - российский литературовед, историк культуры.
В 1939 году поступил на филологический факультет ЛГУ, в 1940 году призван в армию; участник Великой Отечественной войны, демобилизован в 1946 году. Окончив ЛГУ (1950), переехал в Тарту, где начал преподавать в Тартуском учительском институте. С 1954 году в Тартуском университете (в 1960-1977 годы заведубщий кафедрой русской литературы), профессор (с 1963 года). Печатался с 1949 года. Автор многочисленных исследований по истории русской литературы конца XVIII - начала XIX века, теории литературы, истории русской культуры и общественноц мысли, семиотике культуры, отличающихся широтой историко-культурного фона и системностью подхода к анализируемому явлению: «Анализ поэтического текста» (1972), «Семиотика кино и проблемы киноэстетики» (1973), «Роман в стихах Пушкина "Евгений Онегин": Спецкурс: Вводные лекции в изучение текста» (1975), «Роман А. С. Пушкина "Евгений Онегин": Комментарий» (1980), «А. С. Пушкин» (1981), «Сотворение Карамзина» (1987), «Культура и взрыв» (1992), «Беседы о русской культуре: быт и традиции русского дворянства (XVIII - начало XIX в.)» (1994, посм.), «Внутри мыслящих миров: человек - текст - семиосфера - история» (1996, посмертно) и др.
Лотман - один из основоположников структурно-семиотического метода изучения литературы и культуры в отечественной науке (см. в статьях Структурализм, Семиотика). В 1960 году начал читать курс лекций по структуральной поэтике, который был издан в 1964 («Лекции по структуральной поэтике») и стал первым выпуском тартуского периодического издания - «Труды по знаковым системам». В 1964 году по инициативе Лотмана организована «Первая семиотическая летняя школа» (Кяэрику, близ Тарту), положившая начало тартуско-московской семиотической школе (среди её участников - П. Г. Богатырёв, Вяч. Вс. Иванов, В. Н. Топоров, А. А. Зализняк, Б. А. Успенский). Труды Лотмана переведены на многие иностранные языки.
Сочинения:
Избранные статьи: В 3 т. Тал., 1992–1993;
Письма, 1940–1993. М., 1997.