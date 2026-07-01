ЛОТМАН ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

ЛОТМАН ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ - российский ли­те­ра­ту­ро­вед , ис­то­рик культуры.

В 1939 году по­сту­пил на фи­ло­ло­гический факультет ЛГУ, в 1940 году при­зван в ар­мию; уча­ст­ник Великой Отечественной вой­ны , де­мо­би­ли­зо­ван в 1946 году. Окон­чив ЛГУ (1950), пе­ре­ехал в Тар­ту, где на­чал пре­по­да­вать в Тар­ту­ском учи­тель­ском институте. С 1954 году в Тар­тус­ком университете (в 1960-1977 годы заведубщий ка­фед­рой русской литературы), профессор (с 1963 года). Пе­ча­тал­ся с 1949 года. Ав­тор мно­го­численных ис­сле­до­ва­ний по ис­то­рии русской литературы конца XVIII - начала XIX века, тео­рии литературы, ис­то­рии русской куль­ту­ры и об­щественноц мыс­ли, се­мио­ти­ке куль­ту­ры, от­ли­чаю­щих­ся ши­ро­той ис­то­ри­ко-куль­тур­но­го фо­на и сис­тем­но­стью под­хо­да к ана­ли­зи­руе­мо­му яв­ле­нию: «Ана­лиз по­эти­че­ско­го тек­ста» (1972), «Се­мио­ти­ка ки­но и про­бле­мы ки­но­эс­те­ти­ки» (1973), «Ро­ман в сти­хах Пуш­ки­на "Ев­ге­ний Оне­гин": Спец­курс: Ввод­ные лек­ции в изу­че­ние тек­ста» (1975), «Ро­ман А. С. Пуш­ки­на "Ев­ге­ний Оне­гин": Ком­мен­та­рий» (1980), «А. С. Пуш­кин» (1981), «Со­тво­ре­ние Ка­рам­зи­на» (1987), «Куль­ту­ра и взрыв» (1992), «Бе­се­ды о рус­ской куль­ту­ре: быт и тра­ди­ции рус­ско­го дво­рян­ст­ва (XVIII - на­ча­ло XIX в.)» (1994, посм.), «Внут­ри мыс­ля­щих ми­ров: че­ло­век - текст - се­ми­осфе­ра - ис­то­рия» (1996, посмертно) и др.

Лотман - один из ос­но­во­по­лож­ни­ков струк­тур­но-се­мио­тического ме­то­да изу­че­ния ли­те­ра­ту­ры и куль­ту­ры в отечественной нау­ке (см. в стать­ях Струк­ту­ра­лизм, Се­мио­ти­ка). В 1960 году на­чал чи­тать курс лек­ций по струк­ту­раль­ной по­эти­ке, ко­то­рый был из­дан в 1964 («Лек­ции по струк­ту­раль­ной по­эти­ке») и стал пер­вым вы­пус­ком тар­ту­ско­го пе­рио­дического из­да­ния - «Тру­ды по зна­ко­вым сис­те­мам». В 1964 году по ини­циа­ти­ве Лотмана ор­га­ни­зо­ва­на «Пер­вая се­мио­тиче­ская лет­няя шко­ла» (Кя­эри­ку, близ Тар­ту), по­ло­жив­шая на­ча­ло тар­ту­ско-мо­с­ков­ской се­мио­тической шко­ле (сре­ди её уча­ст­ни­ков - П. Г. Бо­га­ты­рёв, Вяч. Вс. Ива­нов, В. Н. То­по­ров, А. А. За­лиз­няк, Б. А. Ус­пен­ский). Тру­ды Лотмана пе­ре­ве­де­ны на многие иностранные язы­ки.

Сочинения:

Из­бран­ные ста­тьи: В 3 т. Тал., 1992–1993;

Пись­ма, 1940–1993. М., 1997.