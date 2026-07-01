ЛОТЦЕ РУДОЛЬФ ГЕРМАН

ЛОТЦЕ (Lotze) РУДОЛЬФ ГЕРМАН - немецкий фи­ло­соф и пси­хо­лог .

Ро­дил­ся в се­мье во­енного вра­ча. Окон­чил Лейп­циг­ский университет (1840), где изу­чал ме­ди­ци­ну и фи­ло­со­фию. Профессор в унивеситетах Лейп­ци­га (1842) и Гёт­тин­ге­на (с 1844). Ав­тор книг «Ме­та­фи­зи­ка» («Metaphysik», 1841), «Ло­ги­ка» («Logik», 1843), «Об­щая па­то­ло­гия и те­ра­пия как ме­ха­ни­че­ские нау­ки о при­ро­де» («Allgemeine Pathologie und The­ra­pie als mechanische Naturwissenschaf­ten»,1842), «Ме­ди­цин­ская пси­хо­ло­гия, или Фи­зио­ло­гия ду­ши» («Medizinische Psychologie, oder Physiologie der Seele», 1852), «Мик­ро­козм: Мыс­ли о ес­те­ст­вен­ной и бы­то­вой ис­то­рии че­ло­ве­че­ст­ва» («Mikrokosmos: Ideen zur Natur­ges­chi­ch­te und Geschichte der Menschheit», Bd 1-3, 1856-1864; русский перевод, ч. 1-3, 1866-1867), ра­бот по ис­то­рии немецкой фи­ло­со­фии и эс­те­ти­ки.

Опи­ра­ясь на мо­на­до­ло­гию Г. В. Лейб­ни­ца, а так­же идеи И. Кан­та , И. Ф. Гер­бар­та и др., Лотце по­пы­тал­ся со­еди­нить тра­ди­ции немецкого идеа­лиз­ма с ес­те­ст­вен­но-на­учными воз­зре­ния­ми. В про­ти­во­вес Ф. В. Шел­лин­гу, по­ла­гав­ше­му, что за­ко­ны ме­ха­ни­ки дей­ст­ву­ют толь­ко в не­ор­га­ни­че­ском ми­ре, Лотце од­ним из пер­вых за­го­во­рил о «ме­ха­низ­ме» в био­ло­гии, счи­тая его, од­на­ко, лишь сред­ст­вом для реа­ли­за­ции те­лео­ло­гических за­ко­но­мер­но­стей. Ре­шая про­бле­му про­стран­ст­вен­ной оп­ре­де­лён­но­сти чувств, Лотце вы­дви­нул идею «ло­каль­но­го зна­ка»: ка­ж­дое ощу­ще­ние, по­ми­мо сво­ей ка­чест­вен­ной оп­ре­де­лён­но­сти, об­ла­да­ет соб­ст­вен­ной ин­тен­сив­но­стью, что свя­за­но с его ло­ка­ли­за­ци­ей. Кон­такт кож­ной по­верх­но­сти с пред­ме­том вы­зыва­ет по­яв­ле­ние ло­каль­но­го зна­ка, ко­то­рый, тем не ме­нее, не яв­ля­ет­ся про­стран­ст­вен­ным. В «Мик­ро­кос­ме» Лотце ста­вил за­да­чу со­зда­ния «ме­ха­ни­ки об­ще­ст­ва», ко­то­рая рас­ши­ри­ла бы пси­хо­ло­гию за пре­де­лы ин­ди­ви­дуу­ма.

Со­глас­но Лотце, про­ти­во­ре­чия фи­лософских сис­тем яв­ля­ют­ся ка­жу­щи­ми­ся и мо­гут быть пред­став­ле­ны как ас­пек­ты еди­но­го пред­ме­та ме­та­фи­зи­ки. При этом не­об­хо­ди­мо раз­де­лить различные по­ня­тия бы­тия: 1) бы­тие в ло­гическом смыс­ле; 2) ре­аль­ное бы­тие (под­чи­няю­щее­ся кау­заль­ным за­ко­нам); 3) транс­цен­дент­ное бы­тие (те­лео­ло­ги­че­ское). Со­от­вет­ст­вен­но этим трём ро­дам бы­тия вы­де­ля­ют­ся три ми­ра: 1) ис­ти­ны; 2) дей­ст­ви­тель­но­сти и 3) цен­но­сти (по­ня­тие, вве­дён­ное Лотце и став­шее за­тем од­ним из цен­траль­ных в нео­кан­ти­ан­ст­ве). Эти три ми­ра от­де­ле­ны друг от дру­га толь­ко в че­ло­ве­че­ском мыш­ле­нии, но не в ре­аль­но­сти, цен­но­сти осу­ще­ст­в­ля­ют­ся в дей­ст­ви­тель­ном ми­ре с по­мо­щью кау­заль­ных средств. Ис­тин­ным мо­жет быть толь­ко то, что от­ве­ча­ет тре­бо­ва­нию «же­лать быть ра­ди се­бя са­мо­го», а зна­чит, яв­ля­ет­ся чем-то бо́ль­шим, не­же­ли ло­гическая не­об­хо­ди­мость; един­ст­во фак­тов и цен­но­стей яв­ле­но в Бо­ге. Не­об­хо­ди­мо воз­вра­ще­ние к «це­ло­ст­но­му ду­ху», ко­то­рый уже при­сут­ст­ву­ет в фи­ло­со­фии, при­чём он ско­рее вспо­ми­на­ет о сво­ей ис­ти­не, об­ла­да­ет ею и прак­ти­ку­ет её, не­же­ли зна­ет её (идея анам­не­си­са Пла­то­на). Лю­бая спе­ци­фич. об­ласть ис­сле­до­ва­ния, на­ря­ду с ме­то­да­ми сво­ей нау­ки, тре­бу­ет так­же и фи­лос. ис­сле­до­ва­ния, об­ра­щаю­ще­го­ся к смыс­лу (Sinn) и зна­че­нию (Be­deutung) яв­ле­ний. Рас­смат­ри­вав­шая­ся Лотце про­бле­ма объ­ек­тив­ной зна­чи­мо­сти ло­гических форм ста­ла важ­ной для по­сле­дую­ще­го раз­ви­тия немецкой фи­ло­со­фии (осо­бен­но для фе­но­ме­но­ло­гии Э. Гус­сер­ля). Вплоть до 1-й ми­ро­вой вой­ны Лотце счи­тал­ся од­ним из вид­ней­ших пред­ста­ви­те­лей по­сле­ге­ге­лев­ской ме­та­фи­зи­ки в Гер­ма­нии.

Сочинения:

Geschichte der Ästhetik in Deutschland. Münch., 1868. N. Y., 1965;

Geschichte der deutschen Philosophie seit Kant. Lpz., 1882;

Ос­но­ва­ния прак­ти­че­ской фи­ло­со­фии. СПб., 1882;

Ос­но­ва­ния пси­хо­ло­гии. СПб., 1884; Sys­tem der Philosophie / Hrsg. G. Misch. Lpz., 1912. Tl 1–2.