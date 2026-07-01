ЛОТЦЕ РУДОЛЬФ ГЕРМАН
ЛОТЦЕ (Lotze) РУДОЛЬФ ГЕРМАН - немецкий философ и психолог.
Родился в семье военного врача. Окончил Лейпцигский университет (1840), где изучал медицину и философию. Профессор в унивеситетах Лейпцига (1842) и Гёттингена (с 1844). Автор книг «Метафизика» («Metaphysik», 1841), «Логика» («Logik», 1843), «Общая патология и терапия как механические науки о природе» («Allgemeine Pathologie und Therapie als mechanische Naturwissenschaften»,1842), «Медицинская психология, или Физиология души» («Medizinische Psychologie, oder Physiologie der Seele», 1852), «Микрокозм: Мысли о естественной и бытовой истории человечества» («Mikrokosmos: Ideen zur Naturgeschichte und Geschichte der Menschheit», Bd 1-3, 1856-1864; русский перевод, ч. 1-3, 1866-1867), работ по истории немецкой философии и эстетики.
Опираясь на монадологию Г. В. Лейбница, а также идеи И. Канта, И. Ф. Гербарта и др., Лотце попытался соединить традиции немецкого идеализма с естественно-научными воззрениями. В противовес Ф. В. Шеллингу, полагавшему, что законы механики действуют только в неорганическом мире, Лотце одним из первых заговорил о «механизме» в биологии, считая его, однако, лишь средством для реализации телеологических закономерностей. Решая проблему пространственной определённости чувств, Лотце выдвинул идею «локального знака»: каждое ощущение, помимо своей качественной определённости, обладает собственной интенсивностью, что связано с его локализацией. Контакт кожной поверхности с предметом вызывает появление локального знака, который, тем не менее, не является пространственным. В «Микрокосме» Лотце ставил задачу создания «механики общества», которая расширила бы психологию за пределы индивидуума.
Согласно Лотце, противоречия философских систем являются кажущимися и могут быть представлены как аспекты единого предмета метафизики. При этом необходимо разделить различные понятия бытия: 1) бытие в логическом смысле; 2) реальное бытие (подчиняющееся каузальным законам); 3) трансцендентное бытие (телеологическое). Соответственно этим трём родам бытия выделяются три мира: 1) истины; 2) действительности и 3) ценности (понятие, введённое Лотце и ставшее затем одним из центральных в неокантианстве). Эти три мира отделены друг от друга только в человеческом мышлении, но не в реальности, ценности осуществляются в действительном мире с помощью каузальных средств. Истинным может быть только то, что отвечает требованию «желать быть ради себя самого», а значит, является чем-то бо́льшим, нежели логическая необходимость; единство фактов и ценностей явлено в Боге. Необходимо возвращение к «целостному духу», который уже присутствует в философии, причём он скорее вспоминает о своей истине, обладает ею и практикует её, нежели знает её (идея анамнесиса Платона). Любая специфич. область исследования, наряду с методами своей науки, требует также и филос. исследования, обращающегося к смыслу (Sinn) и значению (Bedeutung) явлений. Рассматривавшаяся Лотце проблема объективной значимости логических форм стала важной для последующего развития немецкой философии (особенно для феноменологии Э. Гуссерля). Вплоть до 1-й мировой войны Лотце считался одним из виднейших представителей послегегелевской метафизики в Германии.
Сочинения:
Geschichte der Ästhetik in Deutschland. Münch., 1868. N. Y., 1965;
Geschichte der deutschen Philosophie seit Kant. Lpz., 1882;
Основания практической философии. СПб., 1882;
Основания психологии. СПб., 1884; System der Philosophie / Hrsg. G. Misch. Lpz., 1912. Tl 1–2.