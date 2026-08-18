ЛОТАРЬ I

ЛОТАРЬ I (Lothar I) - им­пе­ра­тор фран­ков из ди­на­стии Ка­ро­лин­гов .

Стар­ший сын Лю­до­ви­ка Бла­го­чес­ти­во­го . В 814-817 годы ко­роль Ба­ва­рии. В 817 году на­зна­чен со­им­пе­ра­то­ром и по­лу­чил в управ­ле­ние зна­чительную часть Франк­ско­го го­су­дар­ст­ва. В 823 году ко­ро­но­ван как им­пе­ра­тор. В 829 году вме­сте с брать­я­ми - ко­ро­лём Ак­ви­та­нии Пи­пи­ном I (814-838) и Лю­до­ви­ком Не­мец­ким вы­сту­пил про­тив Лю­до­ви­ка Бла­го­чес­ти­во­го, стре­мив­ше­го­ся обес­пе­чить пра­ва и вы­де­лить зем­ли сво­ему млад­ше­му сы­ну Кар­лу (бу­ду­щий император Карл II Лы­сый), ро­див­ше­му­ся в 823 году.

В 830 году при­знан на съез­де зна­ти в Ком­пь­е­не пра­ви­те­лем Франк­ско­го государства, од­на­ко, столк­нув­шись с не­до­воль­ст­вом брать­ев, доб­ро­воль­но от­ка­зал­ся от вла­сти и при­ми­рил­ся с от­цом. В 833 году вновь вме­сте с брать­я­ми под­нял мя­теж, был про­воз­гла­шён пра­ви­те­лем им­пе­рии. В 834 году в сра­же­нии близ Блуа по­тер­пел по­ра­же­ние от Лю­до­ви­ка Бла­го­чес­ти­во­го, под­дер­жан­но­го Пи­пи­ном I и Лю­до­ви­ком Не­мец­ким. По­сле смер­ти Лю­до­ви­ка Бла­го­чес­ти­во­го по­пы­тал­ся до­бить­ся ут­вер­жде­ния сво­ей вла­сти на всей тер­ри­то­рии им­пе­рии.

В 841 году был раз­бит Лю­до­ви­ком Не­мец­ким и Кар­лом II Лы­сым при Фон­те­нуа-ан-Пюи­зе (близ Осе­ра). По ус­ло­ви­ям Вер­ден­ско­го до­го­во­ра 843 года со­хра­нил ти­тул им­пе­ра­то­ра и по­лу­чил во вла­де­ние Ита­лию, Про­ванс, Бур­гун­дию и тер­ри­то­рию современных Ни­дер­лан­дов. В 844 году пе­ре­дал Ита­лию сво­ему сы­ну Лю­до­ви­ку (бу­ду­щий император Лю­до­вик II; 855-875), ко­то­рый в 850 году по­лу­чил ти­тул со­им­пе­ра­то­ра. В 855 году не­за­дол­го до смер­ти уда­лил­ся в мо­на­стырь в Прю­ме, близ Три­ра, где при­нял по­стриг.