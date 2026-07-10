ЛOССКИЙ НИКОЛАЙ ОНУФРИЕВИЧ

Был одним из 15 детей лесничего, обрусевшего поляка Онуфрия Ивановича Лосского, и его супруги Аделаиды Антоновны, польки католического вероисповедания. В 1872 году переехал в Дагду, где глава семейства получил должность станового пристава. После смерти отца в 1881 году отправился в Витебск на учёбу в гимназию. Будучи гимназистом, познакомился с сочинениями Д. Писарева , Н. Добролюбова , Н. Михайловского . За увлечение атеистическими и социалистическими идеями в 1887 году был исключён из гимназии. Продолжал образование за границей. В 1891 году вернулся в Россию и поступил на естественно-научное отделение Петербургского университета , но в 1894 году перешёл на историко-филологический факультет. Учился у А. И. Введенского и А. А. Козлова. В 1901–1903 годах находился в командировке в Германии , учился в Страсбурге и Лейпциге . К этому времени сформировал главные представления о концепции интуитивизма, которые изложил в своей диссертации «Основные учения психологии с точки зрения волюнтаризма» (1903). В 1907 году перевёл на русский язык «Критику чистого разума» Канта . В России опубликовал работы «Обоснование интуитивизма» (1906), «Введение в философию» (1911), «Интуитивная философия Бергсона» (1914), «Мир как органическое целое» (1917), «Основные вопросы гносеологии» (1918). С 1900 года был приват-доцентом, с 1916 года – профессором Петербургского университета. Первую мировую войну встретил в Швеции на отдыхе. За годы войны постепенно приобщился к религии, совершил поездку в Оптину Пустынь . К революции 1917 года отнёсся негативно, хотя примыкал к кадетской партии и активно популяризировал её идеи вплоть до её официального запрета в ноябре того же года.

С 1920 года читал лекции в Народном университете. Не пожелал становиться членом Вольной философской академии (Вольфил). Пытался организовать журнал «Мысль», но тот вскоре был запрещён. В 1921 году за защиту догмата троичности был уволен из Петербургского университета. В 1922 году был выслан из Советской России в Германию, но вскоре по совету П. Б. Струве перебрался в Чехословакию. Преподавал в Русском университете в Праге , а также в университетах Брно и Братиславы, посещал с лекциями многие европейские города. В 1942 году получил кафедру философии в Братиславском университете. В 1945 году перебрался во Францию , а в 1946 году – в США . До 1950 года был профессором Духовной семинарии Св. Владимира в Нью-Йорке . В эмиграции издал сочинения «Свобода воли» (1927), «Ценность и бытие» (1931), «Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция» (1938), «Условия абсолютного добра. Основы этики» (1949) и т. д. Читал лекции, изучал философию и культуру России, обобщив результаты своих исследований в трудах «История русской философии» (1951), «Достоевский и христианское миропонимание» (1951) и «Характер русского народа» (1957). В 1952 году получил американское гражданство и с тех пор жил у своих сыновей то в США, то во Франции. С 1960 года находился на попечении в Русском доме Сент-Женевьев-де-Буа. Скончался в Париже на 95-м году жизни. Был похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа рядом с умершим в 1958 году сыном Владимиром.