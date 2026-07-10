ЛОШКЕЙТ ФЁДОР ИВАНОВИЧ

Родился в дворянской семье. В 1864 году, по окончании специальных классов Гатчинского Николаевского сиротского института, поступил в штат канцелярии минского губернатора. В 1866–1875 годах служил по ведомству Министерства финансов . В 1875 году получил должность мирового судьи Телыпевского судебно-мирового округа Ковенской губернии , в 1878 году – аналогичную должность в посаде Гродиска Варшавской губернии. В 1884–1910 годах был председателем съезда мировых судей 2-го округа Келецкой губернии, затем 1-го округа Люблинской губернии . В 1908 году стал почётным мировым судьёй по Белостокскому, затем по Гродненскому уезду.

В октябре 1912 года был избран членом Государственной думы IV созыва от общего состава выборщиков Гродненского губернского избирательного собрания. Во время 1-й сессии примыкал к фракции прогрессистов , затем, во 2-ю сессию, позиционировал себя как беспартийного. Состоял в думских комиссиях по запросам, по судебным реформам для рассмотрения законопроектов о замене сервитутов в Варшавском генерал-губернаторстве и в Холмской губернии, по городским делам, а также в редакционной комиссии, в комиссии для рассмотрения законопроекта об изменении устава о пенсиях и пособиях, в комиссии для рассмотрения законопроекта о вотчинном уставе, в комиссии о мерах к прекращению ненормального вздорожания предметов первой необходимости. Выступал в качестве докладчика в редакционной комиссии и комиссии по судебным реформам.

После Февральской революции выполнял поручения Временного комитета Государственной думы . В марте был направлен в качестве представителя Думы в Комиссию по вопросу об устройстве временных сельских судов. 29 апреля 1917 года был избран в состав особой комиссии для рассмотрения вопросов о помиловании или облегчении участи осуждённых, созданной при Министерстве юстиции по инициативе А. Ф. Керенского . 8 июня того же года вошёл в состав Комиссии о помиловании и смягчении участи лиц, осужденных военным и военно-морским судами, но по причине болезни принял участие только в 1-м заседании комиссии. С октября 1917 года непродолжительное время занимал пост гродненского губернского комиссара.

Был женат, имел двоих детей. Скончался в 1931 году. Был похоронен на Новодевичьем кладбище в Ленинграде .