ЛОСЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ

Русский художник, академик, наставник императрицы Марии Федоровны .

Семья. Образование. Начало творчества

Николай Лосев родился в семье священника. У него был младший брат Сергей, будущий врач.

В 1874 году Николай окончил Ливенское духовное училище, после чего, несмотря на надежды семьи, уехал в Петербург. Его цель - Императорская академия художеств . Первая попытка поступить оказалась неудачной (подвел экзамен по рисунку), но Николай смог остаться вольнослушателем. За два года его навыки заметно улучшились, и тогда он был принят на курс Павла Чистякова (на казенный кошт - то есть, на государственное обеспечение).

Почти в самом начале обучения Лосев попал в поле внимания полиции из-за близкого знакомства с женой человека, готовившего покушение на царя - Екатериной Михайловной Соловьевой (урожденной Челищевой).

Учеба шла успешно, работы Лосева не раз отмечались премиями. В 1883 году Лосев получил Большую золотую медаль за работу «Последние минуты князя Михаила Черниговского в ставке Батыя». Также его наградили правом на пенсионерскую поездку за границу, и через три года он отправился в Италию.

Дальнейшее творчество

Звание академика Николай Лосев получил в 1888 году за работу «Отпущение рабыни на свободу» (была представлена на выставке Академии художеств). Картина «Недоразумение», представленная на следующей выставке, была куплена императрицей Марией Федоровной. Она высоко оценила талант художника и даже обратилась к нему с просьбой давать ей уроки живописи. Николай Дмитриевич согласился, но занятия с императрицей продолжались недолго. Петербургский климат пагубно сказался на здоровье Лосева (был диагностирован ревматизм), и ему пришлось уехать на лечение в Германию.

Окончательно вернуться в Петербург Лосев не смог. Он отправился в родной Ливенский уезд, село Петрово-Карцево. Там Николай Дмитриевич открыл иконописную мастерскую, в которой вместе с ним самим работали восемь художников и несколько учеников. Дела шли хорошо, однако болезнь, выгнавшая Лосева из столицы, вновь напомнила о себе. Пришлось, распродав имущество, снова переезжать - на этот раз в Евпаторию. Там Николай Дмитриевич открыл собственную лечебницу, в которой стал администратором. Заниматься живописью он уже практически не мог из-за быстрой усталости, головных болей и больших трудностей с передвижением. Лечебница просуществовала до 1918 года, а с началом Гражданской войны связь Николая Лосева с родными оборвалась. О дальнейшей его судьбе сведений нет.