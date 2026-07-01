ЛОСЕНКО АНТОН ПАВЛОВИЧ
ЛОСЕНКО АНТОН ПАВЛОВИЧ - русский живописец, рисовальщик; академик и профессор(с 1770 года), директор (1772-1773) петербургской АХ.
Сын купца. Мальчиком взят в Санкт-Петербург певчим в придворный хор (1744), затем обучался живописи - в мастерской И. П. Аргунова (1753-1758) и в АХ (1758-1760) у Л. Ж. Ле-Лоррена, Ж. Л. де Велли, Л. Ж. Ф. Лагрене. Пенсионер АХ в Париже (1760-1765; совершенствовался у Ж. Ресту и Ж. М. Вьена) и Риме (1766-1769). В произведениях Лосенко 1760-х годов усложнённость композиций и патетика в духе позднего барокко («Чудесный улов рыбы», 1762; «Жертвоприношение Авраама», 1765; «Каин», 1768; все - в ГРМ) сочетаются с тенденциями классицизма («Зевс и Фетида», 1769, там же).
Основоположник русской исторической живописи, Лосенко в своём центральном произведении «Владимир перед Рогнедой» (1770, ГРМ) сделал попытку передать сложный этический конфликт, живые человеческие чувства в рамках условно-академической системы образов. Идея патриотического долга раскрывается в незаконченной картине Лосенко «Прощание Гектора с Андромахой» (1773, ГТГ). Большой жизненной убедительности Лосенко достиг в портретах актёров Я. Д. Шумского (1760, ГРМ) и Ф. Г. Волкова (1763, ГРМ, повторение в ГТГ; см. иллюстрации к статье Ф. Г. Волков), поэта А. П. Сумарокова, президента АХ графа И. И. Шувалова (оба 1760, ГРМ). Многочисленные рисунки Лосенко примечательны точностью лепки форм и тонкостью техники. Лосенко - составитель учебного пособия для АХ «Изъяснение краткой пропорции человека...» (1772). Оказал влияние на И. А. Акимова, П. И. Соколова, Г. И. Угрюмова.