ЛОСЕНКО АНТОН ПАВЛОВИЧ

ЛОСЕНКО АНТОН ПАВЛОВИЧ - русский жи­во­пи­сец , ри­со­валь­щик; ака­де­мик и профессор(с 1770 года), ди­рек­тор (1772-1773) пе­тербургской АХ .

Сын куп­ца. Маль­чи­ком взят в Санкт-Пе­тер­бург пев­чим в при­двор­ный хор (1744), за­тем обу­чал­ся жи­во­пи­си - в мас­тер­ской И. П. Ар­гу­но­ва (1753-1758) и в АХ (1758-1760) у Л. Ж. Ле-Лор­ре­на, Ж. Л. де Вел­ли, Л. Ж. Ф. Лаг­ре­не. Пен­сио­нер АХ в Па­ри­же (1760-1765; со­вер­шен­ст­во­вал­ся у Ж. Рес­ту и Ж. М. Вье­на) и Ри­ме (1766-1769). В про­из­ве­де­ни­ях Лосенко 1760-х годов ус­лож­нён­ность ком­по­зи­ций и па­те­ти­ка в ду­хе позд­не­го ба­рок­ко («Чу­дес­ный улов ры­бы», 1762; «Жерт­во­при­но­ше­ние Ав­раа­ма», 1765; «Ка­ин», 1768; все - в ГРМ) со­че­та­ют­ся с тен­ден­ция­ми клас­си­циз­ма («Зевс и Фе­ти­да», 1769, там же).

Ос­но­во­по­лож­ник русской ис­то­рической жи­во­пи­си, Лосенко в сво­ём центральном про­из­ве­де­нии «Вла­ди­мир пе­ред Рог­не­дой» (1770, ГРМ) сде­лал по­пыт­ку пе­ре­дать слож­ный этический кон­фликт, жи­вые че­ло­ве­че­ские чув­ст­ва в рам­ках ус­лов­но-ака­де­мической сис­те­мы об­ра­зов. Идея пат­рио­тического дол­га рас­кры­ва­ет­ся в не­за­кон­чен­ной кар­тине Лосенко «Про­ща­ние Гек­то­ра с Ан­дро­ма­хой» (1773, ГТГ). Боль­шой жиз­нен­ной убе­ди­тель­ности Лосенко дос­тиг в порт­ре­тах ак­тё­ров Я. Д. Шум­ско­го (1760, ГРМ) и Ф. Г. Вол­ко­ва (1763, ГРМ, по­вто­ре­ние в ГТГ; см. иллюстрации к статье Ф. Г. Вол­ков), по­эта А. П. Су­ма­ро­ко­ва, пре­зи­ден­та АХ графа И. И. Шу­ва­ло­ва (оба 1760, ГРМ). Мно­го­численные ри­сун­ки Лосенко при­ме­ча­тель­ны точ­но­стью леп­ки форм и тон­ко­стью тех­ни­ки. Лосенко - со­ста­ви­тель учеб­но­го по­со­бия для АХ «Изъ­яс­не­ние крат­кой про­пор­ции че­ло­ве­ка...» (1772). Ока­зал влия­ние на И. А. Аки­мо­ва, П. И. Со­ко­ло­ва, Г. И. Уг­рю­мо­ва.