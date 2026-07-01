ЛОС-ТЕКЕС

ЛОС-ТЕКЕС (Los Teques) - го­род на се­ве­ре Ве­не­су­элы, административный центр шта­та Ми­ран­да.

Население 262,8 тысяч чел. (2009). Рас­по­ло­жен на реке Сан-Пед­ро, в меж­гор­ной кот­ло­ви­не, в 20 км к юго-за­па­ду от Ка­ра­ка­са . Ав­то­мо­биль­ное со­об­ще­ние с круп­ней­ши­ми го­ро­да­ми Ве­не­су­элы. Транс­порт­ная сис­те­ма Мет­ро-де-Лос-Те­кес свя­зы­ва­ет Лос-Текес с Ка­ра­ка­сом (с 2006).

Ос­но­ван в 1777 гоу, на­зван в честь од­но­го из ме­ст­ных пле­мён ка­ри­бов. В XIX в. го­род ак­тив­но раз­ви­вал­ся бла­го­да­ря рас­ту­ще­му спро­су на с.-х. про­дук­цию ре­гио­на (ка­као, са­хар­ный тро­ст­ник и др.). С 1927 сто­ли­ца шта­та Ми­ран­да. Во 2-й половине XX века пре­вра­тил­ся в «спаль­ный» при­го­род Ка­ра­ка­са. Пла­ни­ров­ка го­ро­да во мно­гом со­хра­ни­ла чер­ты ти­пич­ной ко­ло­ни­аль­ной за­строй­ки. В Лос-Текесе - ка­фед­раль­ный со­бор Сан-Фе­ли­пе-Не­ри (1790), ан­самбль площади Пла­са-Бо­ли­вар с административными зда­ния­ми, в т. ч. Па­ла­сио-де-47-Вен­та­нас (1911). Ве­не­су­эльский научно-исследовательский институт тех­но­ло­гии неф­ти (струк­тур­ное под­раз­де­ле­ние ком­па­нии PDVSA). Тех­но­ло­гический институт сто­лич­но­го ре­гио­на, фи­ли­ал Национального экс­пе­риментального Университета «Си­мон Род­ри­гес», уни­вер­си­тет­ский кол­ледж «Се­си­лио Ако­ста». В го­ро­де - ряд во­енных учеб­ных за­ве­де­ний, в т. ч. во­енный кол­ледж для офи­цер­ско­го со­ста­ва «Пед­ро Ма­рия Очоа Мо­ра­лес», фи­ли­ал Национального экс­пе­ри­мен­таль­но­го по­ли­тех­нического университета Воо­руженных сил Ве­не­су­элы, шко­ла по­ли­ции.

Большая часть на­се­ле­ния Лос-Текеса ра­бо­та­ет на пред­при­яти­ях Ка­ра­ка­са. Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг (оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, административные функ­ции, транс­порт­ные ус­лу­ги). Тек­стиль­ная, ко­же­вен­но-обув­ная (обув­ная фаб­ри­ка фир­мы «Indust­rias Deley C. A.»), пи­ще­вая промышленность. Про­изводство сталь­ных ме­тал­ло­кон­ст­рук­ций (за­вод ком­па­нии «C. A. Armco Ve­ne­zo­la­na» - тру­бы, ре­зер­вуа­ры для хра­не­ния пре­сной во­ды и др.), ху­до­жественных из­де­лий из стек­ла («ICET Arte Murano»).

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