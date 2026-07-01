ЛОС-ТЕКЕС
ЛОС-ТЕКЕС (Los Teques) - город на севере Венесуэлы, административный центр штата Миранда.
Население 262,8 тысяч чел. (2009). Расположен на реке Сан-Педро, в межгорной котловине, в 20 км к юго-западу от Каракаса. Автомобильное сообщение с крупнейшими городами Венесуэлы. Транспортная система Метро-де-Лос-Текес связывает Лос-Текес с Каракасом (с 2006).
Основан в 1777 гоу, назван в честь одного из местных племён карибов. В XIX в. город активно развивался благодаря растущему спросу на с.-х. продукцию региона (какао, сахарный тростник и др.). С 1927 столица штата Миранда. Во 2-й половине XX века превратился в «спальный» пригород Каракаса. Планировка города во многом сохранила черты типичной колониальной застройки. В Лос-Текесе - кафедральный собор Сан-Фелипе-Нери (1790), ансамбль площади Пласа-Боливар с административными зданиями, в т. ч. Паласио-де-47-Вентанас (1911). Венесуэльский научно-исследовательский институт технологии нефти (структурное подразделение компании PDVSA). Технологический институт столичного региона, филиал Национального экспериментального Университета «Симон Родригес», университетский колледж «Сесилио Акоста». В городе - ряд военных учебных заведений, в т. ч. военный колледж для офицерского состава «Педро Мария Очоа Моралес», филиал Национального экспериментального политехнического университета Вооруженных сил Венесуэлы, школа полиции.
Большая часть населения Лос-Текеса работает на предприятиях Каракаса. Основа городской экономики - сфера услуг (оптовая и розничная торговля, административные функции, транспортные услуги). Текстильная, кожевенно-обувная (обувная фабрика фирмы «Industrias Deley C. A.»), пищевая промышленность. Производство стальных металлоконструкций (завод компании «C. A. Armco Venezolana» - трубы, резервуары для хранения пресной воды и др.), художественных изделий из стекла («ICET Arte Murano»).