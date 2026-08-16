ЛОС АНХЕЛЕС ВИКТОРИЯ ДЕ
ЛОС АНХЕЛЕС ВИКТОРИЯ ДЕ (исп. Victoria de los Ángeles, настоящее имя Виктория Гомес Сима, Victoria Gómez Cima) - испанская певица (сопрано).
В 1941 году окончила Барселонскую консерваторию по классам фортепиано и пения.
В 1941 году дебютировала в театре «Лисео» в Барселоне (Мими в опере «Богема» Дж. Пуччини).
1-я премия Международного конкурса вокалистов в Женеве (1947). Гастролировала в Парижской опере (1949), театрах «Ла Скала» (Милан) и лондонском «Ковент-Гарден» (оба - 1950), Венской государственной опере (1957) и других крупнейших театрах мира. С 1950 года неоднократно участвовала в Зальцбургском фестивале. В том же году впервые выступила в США (в Карнеги-холле, Нью-Йорк), с 1951 года в течение 10 лет регулярно пела в «Метрополитен-опере» (Нью-Йорк). Среди лучших партий (включая меццо-сопрановые): Розина («Севильский цирюльник» Дж. Россини), Чио-Чио-сан, Кармен, Манон (одноименные оперы Пуччини, Ж. Бизе, Ж. Массне).
Выступала в концертных программах в ансамбле с певцами Э. Шварцкопф и Д. Фишером-Дискау и многими другими выдающимися исполнителями.
Оперную карьеру завершила в 1969 году, концертную - в 1997 году. Одна из лучших интерпретаторов музыки М. де Фальи, с успехом исполняла его камерные сочинения и обработки испанских народных песен, участвовала в первом исполнении сценической кантаты «Атлантида» (Барселона, 1961); сохранились её аудиозаписи в операх де Фальи.