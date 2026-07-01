ЛОРШ
ЛОРШ (Lorsch) - бенедиктинское аббатство, памятник истории и искусства в Германии (земля Гессен).
Около 764 года на месте римской виллы представителями знатной франкской фамилии Рупертинов - Виллисвиндой и её сыном основана частная церковь в честь апостолов Петра и Павла. Вскоре она была подарена одному из родственников семьи - Хродегангу, архиепископу Мецскому и королевскому архикапеллану, который преобразовал Лорш в бенедиктинский монастырь и поставил аббатом своего брата Гунделанда. Хродеганг передал монастырю мощи святого мученника Назария, которые получил из Рима. Обладание священной реликвией и тесная связь с королевским двором стали залогом процветания Лорша. В течение нескольких десятилетий монастырю были пожалованы обширные земельные владения к востоку от Рейна. Около 772 года Гунделанд передал аббатство королю Карлу I Великому. С этого времени Лорш превратился в королевский монастырь, получил широкий иммунитет и право избрания аббата.
Первая церковь аббатства, освящённая в 774 году в присутствии Карла I Великого, была 3-нефной, с алтарём в виде отдельной пристройки, с вестверком и атриумом, на месте которых после 1090 года возведён нартекс - единственная сохранившаяся часть постройки. Новый атриум включил в себя и т. н. ворота в Лорше (надвратный зал предположительно конце VIII века) - редкий памятник каролингской архитектуры: прямоугольный зал, возвышающийся на трёхпролётной арке, с лестницами по обеим сторонам. В воротах использованы мотивы арки Константина в Риме: аркады нижнего яруса фланкированы полуколоннами с композитными капителями. В верхней части облицовка шестигранными плитами из белого и красного песчаника сочетается с ионическими пилястрами и треугольными фронтонами, поддерживающими карниз двускатной крыши. Ворота представляли собой самостоятельную постройку, стоящую на одной оси с церковью, её назначение остаётся невыясненным - возможно, она играла роль триумфальной арки по случаю коронования императора Карла I.
С 876года Лорш - усыпальница немецких королей из династии Каролингов и представителей аристократии. В VIII-XI века аббатство являлось одним из культурных и образовательных центров Каролингской империи и Священной Римской империи. В Лорще действовали ювелирная мастерская и крупный скрипторий, за короткое время создана крупнейшая библиотека, насчитывавшая в период расцвета аббатства более 1200 манускриптов. Монастырь имел обширные земельные владения в Оденвальде, Рейнском Гессене, Эльзасе, Лотарингии и дрцгих районах (в ходе борьбы за инвеституру значительная часть земель была утрачена). Около 1230 года Лорш лишился иммунитета и перешёл под юрисдикцию архиепископов Майнцских. В 1232 году преобразован в монастырь цистерцианцев, с 1244 или 1248 года монастырь премонстрантов. С этого времени Лорш утратил былое значение. В 1461 году перешёл во владение курфюрстов Пфальца. В 1556 году в ходе Реформации был закрыт, в 1621 году в период Тридцатилетней войны 1618-1648 годов почти полностью разрушен испанскими войсками. Во 2-й половине XVI - 1-й половине XVII века часть библиотеки вывезена из Лорша в Гейдельберг, а затем в Рим. Бенедиктинское аббатство со старой церковью и воротами включены в список Всемирного наследия.