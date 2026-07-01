ЛОРШ

ЛОРШ (Lorsch) - бе­не­дик­тин­ское аб­бат­ст­во , па­мят­ник ис­то­рии и ис­кус­ст­ва в Гер­ма­нии (зем­ля Гес­сен).

Около 764 года на мес­те римской вил­лы пред­ста­ви­те­ля­ми знат­ной франк­ской фа­ми­лии Ру­пер­ти­нов - Вил­лис­вин­дой и её сы­ном ос­но­ва­на ча­ст­ная цер­ковь в честь апо­сто­лов Пет­ра и Пав­ла. Вско­ре она бы­ла по­да­ре­на од­но­му из род­ст­вен­ни­ков се­мьи - Хро­де­ган­гу, ар­хи­епископу Мец­ско­му и ко­ро­лев­ско­му ар­хи­ка­пел­ла­ну, ко­то­рый пре­об­ра­зо­вал Лорш в бе­не­дик­тин­ский мо­на­стырь и по­ста­вил аб­ба­том сво­его бра­та Гун­де­лан­да. Хро­де­ганг пе­ре­дал мо­на­сты­рю мо­щи святого мученника На­за­рия, ко­то­рые по­лу­чил из Ри­ма. Об­ла­да­ние свя­щен­ной ре­ли­к­ви­ей и тес­ная связь с ко­ро­лев­ским дво­ром ста­ли за­ло­гом про­цве­та­ния Лорша. В те­че­ние не­сколь­ких де­ся­ти­ле­тий мо­на­сты­рю бы­ли по­жа­ло­ва­ны об­шир­ные зе­мель­ные вла­де­ния к вос­то­ку от Рей­на. Около 772 года Гун­де­ланд пе­ре­дал аб­бат­ст­во ко­ро­лю Кар­лу I Ве­ли­ко­му . С это­го вре­мени Лорш пре­вра­тил­ся в ко­ро­лев­ский мо­на­стырь, по­лу­чил ши­ро­кий им­му­ни­тет и пра­во из­бра­ния аб­ба­та.

Пер­вая цер­ковь аб­бат­ст­ва, ос­вя­щён­ная в 774 году в при­сут­ст­вии Кар­ла I Ве­ли­ко­го, бы­ла 3-не­фной, с ал­та­рём в ви­де отдельной при­строй­ки, с вест­вер­ком и ат­риу­мом, на мес­те ко­то­рых по­сле 1090 года воз­ве­дён нар­текс - един­ст­вен­ная со­хра­нив­шая­ся часть по­строй­ки. Но­вый ат­ри­ум вклю­чил в се­бя и т. н. во­ро­та в Лор­ше (над­врат­ный зал пред­по­ло­жи­тель­но конце VIII века) - ред­кий па­мят­ник ка­ро­линг­ской ар­хи­тек­ту­ры : пря­мо­уголь­ный зал, воз­вы­шаю­щий­ся на трёх­про­лёт­ной ар­ке, с ле­ст­ни­ца­ми по обе­им сто­ро­нам. В во­ро­тах ис­поль­зо­ва­ны мо­ти­вы ар­ки Кон­стан­ти­на в Ри­ме: ар­ка­ды ниж­не­го яру­са флан­ки­ро­ва­ны по­лу­ко­лон­на­ми с ком­по­зит­ны­ми ка­пи­те­ля­ми. В верх­ней час­ти об­ли­цов­ка шес­ти­гран­ны­ми пли­та­ми из бе­ло­го и крас­но­го пес­ча­ни­ка со­че­та­ет­ся с ио­ническими пи­ля­ст­ра­ми и тре­уголь­ны­ми фрон­то­на­ми, под­дер­жи­ваю­щи­ми кар­низ дву­скат­ной кры­ши. Во­ро­та пред­став­ля­ли со­бой са­мо­сто­ятельную по­строй­ку, стоя­щую на од­ной оси с цер­ко­вью, её на­зна­че­ние ос­та­ёт­ся не­вы­яс­нен­ным - воз­мож­но, она иг­ра­ла роль три­ум­фаль­ной ар­ки по слу­чаю ко­ро­но­ва­ния императора Кар­ла I.

С 876года Лорш - усы­паль­ни­ца немецких ко­ро­лей из ди­на­стии Ка­ро­лин­гов и пред­ста­ви­те­лей ари­сто­кра­тии. В VIII-XI века аб­бат­ст­во яв­ля­лось од­ним из куль­тур­ных и об­ра­зо­вательных цен­тров Ка­ро­линг­ской им­пе­рии и Свя­щен­ной Римской им­пе­рии . В Лорще дей­ст­во­ва­ли юве­лир­ная мас­тер­ская и круп­ный скрип­то­рий, за ко­рот­кое вре­мя соз­да­на круп­ней­шая биб­лио­те­ка, на­счи­ты­вав­шая в пе­ри­од рас­цве­та аб­бат­ст­ва бо­лее 1200 ма­ну­ск­рип­тов. Мо­на­стырь имел об­шир­ные зе­мель­ные вла­де­ния в Оден­валь­де, Рейн­ском Гес­се­не, Эль­за­се, Ло­та­рин­гии и дрцгих рай­онах (в хо­де борь­бы за ин­ве­сти­ту­ру зна­чительная часть зе­мель бы­ла ут­ра­че­на). Около 1230 года Лорш ли­шил­ся им­му­ни­те­та и пе­ре­шёл под юрис­дик­цию ар­хи­епи­ско­пов Майнц­ских. В 1232 году пре­об­ра­зо­ван в мо­на­стырь цис­те­рци­ан­цев, с 1244 или 1248 года мо­на­стырь пре­мон­ст­ран­тов. С это­го вре­ме­ни Лорш ут­ра­тил бы­лое зна­че­ние. В 1461 году пе­ре­шёл во вла­де­ние кур­фюр­стов Пфаль­ца. В 1556 году в хо­де Ре­фор­ма­ции был за­крыт, в 1621 году в пе­ри­од Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618-1648 годов поч­ти пол­но­стью раз­ру­шен испанскими вой­ска­ми. Во 2-й половине XVI - 1-й половине XVII века часть биб­лио­те­ки вы­ве­зе­на из Лорша в Гей­дель­берг, а за­тем в Рим. Бе­не­дик­тин­ское аб­бат­ст­во со ста­рой цер­ко­вью и во­ро­та­ми вклю­че­ны в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

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