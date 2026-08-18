ЛОРРЕН КЛОД
ЛОРРЕН КЛОД (фр. Claude Lorrain; настоящая фамилия Желле, Gellée) - французский живописец, график, гравёр.
Родился в крестьянской семье; рано осиротев, уехал в Рим (около 1617 года), был слугой, затем учеником живописца А. Тасси. Помимо двухлетнего пребывания в Неаполе (вскоре после приезда в Италию) и в Нанси в 1625-1626 годах (был помощником К. Деруэ), всю жизнь провёл в Риме. Начал получать серьёзные заказы лишь с начала 1630-х годов (среди заказчиков - кардиналы Бентивольо, К. де Медичи, А. Джори, папы Урбан VIII и Климент IX, князь Колонна) и быстро стал любимцем в кругу знатных ценителей живописи. В период становления испытал влияния мастеров бамбоччанти, П. Бриля, А. Эльсхеймера, позднее Аннибале Карраччи, Доменикино, а также И. фон Зандрарта (ставшего первым биографом Лоррена), по совету которого обратился к наблюдениям за меняющимися эффектами естественного освещения.
Вдохновляясь мотивами итальянской природы, Лоррен создал тип идеального пейзажа, соответствующего нормам классицизма: безупречно построенные монументальные композиции с принципом кулис (пышные деревья с прозрачными кронами, античные здания и руины, мачтовые корабли) и тщательно выписанным передним планом. В отличие от героических пейзажей Н. Пуссена, пейзажи Лорренавоссоздают природу в лирическом ключе, более непосредственно выражая оттенок личного переживания; в них много света, воздуха, простора, безмятежного покоя. Пространство распахивается от затенённого переднего плана в прозрачную даль; источник света, помещённый у горизонта, озаряет высветленное небо - свет льётся как бы из глубины. По преданию, человеческие фигуры в композициях на религиозные, мифологические и литературные темы (по произведениям Овидия, Вергилия) Лоррен поручал писать другим художникам, но, благодаря его общему замыслу, природа и люди находились в определённой образной взаимосвязи, а фигуры не превращались в простой стаффаж.
В ранний период творчества Лоррена несколько перегружал пейзажи архитектурными мотивами и деталями, утяжелял передний план коричневатыми тонами (исполненные по заказу испанского короля Филиппа IV парные композиции - «Нахождение Моисея» и «Погребение св. Серафины», 1637-1639; «Отплытие св. Павла в Святую Землю», около 1639 года, все - Прадо, Мадрид; «Отплытие св. Урсулы», 1641, Национальная галерея, Лондон). Со временем восприятие природы Лоррен становится всё более эмоциональным, его интересуют её изменения в зависимости от времени дня (цикл «Четыре времени суток», 1661-1672, Эрмитаж, Санкт-Петербург; «Очарованный замок», 1664, Национальная галерея, Лондон). Нередко варьируя схожие мотивы, Лоррен особенно любил изображать бескрайние просторы лазоревого моря, уютные гавани, бегущую по волнам солнечную дорожку («Пейзаж с Ацисом и Галатеей», 1657, Дрезденская КГ; «Морская гавань при восходе солнца», 1674, Старая пинакотека, Мюнхен, и др.). Величию природы вторит красота древних сооружений, стоящих у кромки воды.
Живое и непосредственное чувство природы ярко проявилось в пейзажных набросках Лоррена с натуры, сделанных во время прогулок по окрестностям Рима [известно около 1300 его законченных рисунков, в том числе альбом «Liber veritatis» («Книга истины») в Британском музее, Лондон]. Исполнил также около 40 пасторальных гравюр (до 1642 года). И.В. Гёте писал, что в картинах Лоррена «нет и следа повседневной реальности… но есть высшая правда». Вплоть до первой половины XIX века картины Лорррена оставались образцами для мастеров пейзажной живописи (У. Тёрнер и др.).