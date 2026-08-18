ЛОРРЕН КЛОД

ЛОРРЕН КЛОД (фр. Claude Lorrain; настоящая фамилия Желле, Gellée) - французский жи­во­пи­сец , гра­фик, гра­вёр.

Ро­дил­ся в кре­сть­ян­ской се­мье; ра­но оси­ро­тев, уе­хал в Рим (около 1617 года), был слу­гой, за­тем уче­ни­ком жи­во­пис­ца А. Тас­си. По­ми­мо двух­лет­не­го пре­бы­ва­ния в Не­апо­ле (вско­ре по­сле при­ез­да в Ита­лию) и в Нан­си в 1625-1626 годах (был по­мощ­ни­ком К. Де­руэ), всю жизнь про­вёл в Ри­ме. На­чал по­лу­чать серь­ёз­ные за­ка­зы лишь с начала 1630-х годов (сре­ди за­каз­чи­ков - кар­ди­на­лы Бен­ти­во­льо, К. де Ме­ди­чи, А. Джо­ри, па­пы Ур­бан VIII и Кли­мент IX, князь Ко­лон­на) и бы­ст­ро стал лю­бим­цем в кру­гу знат­ных це­ни­те­лей жи­во­пи­си. В пе­ри­од ста­нов­ле­ния ис­пы­тал влия­ния мас­те­ров бам­боч­чан­ти, П. Бри­ля, А. Эльс­хей­ме­ра, позд­нее Ан­ни­ба­ле Кар­рач­чи, До­ме­ни­ки­но, а так­же И. фон Зан­д­рар­та (став­ше­го пер­вым био­гра­фом Лоррена), по со­ве­ту ко­то­ро­го об­ра­тил­ся к на­блю­де­ни­ям за ме­няю­щи­ми­ся эф­фек­та­ми ес­те­ст­вен­но­го ос­ве­ще­ния.

Вдох­нов­ля­ясь мо­ти­ва­ми итальянской при­ро­ды, Лоррен соз­дал тип иде­аль­но­го пей­за­жа, со­от­вет­ст­вую­ще­го нор­мам клас­си­циз­ма: безу­преч­но по­стро­ен­ные мо­ну­мен­таль­ные ком­по­зи­ции с прин­ци­пом ку­лис (пыш­ные де­ре­вья с про­зрач­ны­ми кро­на­ми, ан­тич­ные зда­ния и руи­ны, мач­то­вые ко­раб­ли) и тща­тель­но вы­пи­сан­ным пе­ред­ним пла­ном. В от­ли­чие от ге­ро­ических пей­за­жей Н. Пус­се­на , пей­за­жи Лорренавос­соз­да­ют при­ро­ду в ли­рическом клю­че, бо­лее не­по­сред­ствен­но вы­ра­жая от­те­нок лич­но­го пе­ре­жи­ва­ния; в них мно­го све­та, воз­ду­ха, про­сто­ра, без­мя­теж­но­го по­коя. Про­стран­ст­во рас­па­хи­ва­ет­ся от за­те­нён­но­го пе­ред­не­го пла­на в про­зрач­ную даль; ис­точ­ник све­та, по­ме­щён­ный у го­ри­зон­та, оза­ря­ет вы­свет­лен­ное не­бо - свет льёт­ся как бы из глу­би­ны. По пре­да­нию, че­ло­ве­че­ские фи­гу­ры в ком­по­зи­ци­ях на ре­лигиозные, ми­фо­ло­гические и литературные те­мы (по про­из­ве­де­ни­ям Ови­дия , Вер­ги­лия) Лоррен по­ру­чал пи­сать другим ху­дож­ни­кам, но, бла­го­да­ря его об­ще­му за­мыс­лу, при­ро­да и лю­ди на­хо­ди­лись в оп­ре­де­лён­ной об­раз­ной взаи­мо­свя­зи, а фи­гу­ры не пре­вра­ща­лись в про­стой стаф­фаж.

В ран­ний пе­ри­од твор­че­ст­ва Лоррена не­сколь­ко пе­ре­гру­жал пей­за­жи ар­хитектурными мо­ти­ва­ми и де­та­ля­ми, утя­же­лял пе­ред­ний план ко­рич­не­ва­ты­ми то­на­ми (ис­пол­нен­ные по за­ка­зу испанского ко­ро­ля Фи­лип­па IV пар­ные ком­по­зи­ции - «На­хо­ж­де­ние Мо­и­сея» и «По­гре­бе­ние св. Се­ра­фи­ны», 1637-1639; «От­плы­тие св. Пав­ла в Свя­тую Зем­лю», около 1639 года, все - Пра­до, Мад­рид; «От­плы­тие св. Ур­су­лы», 1641, Национальная га­ле­рея, Лон­дон). Со вре­ме­нем вос­при­ятие при­ро­ды Лоррен ста­но­вит­ся всё бо­лее эмо­цио­наль­ным, его ин­те­ре­су­ют её из­ме­не­ния в за­ви­си­мо­сти от вре­ме­ни дня (цикл «Че­ты­ре вре­ме­ни су­ток», 1661-1672, Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург; «Оча­ро­ван­ный за­мок», 1664, Национальная га­ле­рея, Лон­дон). Не­ред­ко варь­и­руя схо­жие мо­ти­вы, Лоррен осо­бен­но лю­бил изо­бра­жать бес­край­ние про­сто­ры ла­зо­ре­во­го мо­ря, уют­ные га­ва­ни, бе­гу­щую по вол­нам сол­неч­ную до­рож­ку («Пей­заж с Аци­сом и Га­ла­те­ей», 1657, Дрез­ден­ская КГ; «Мор­ская га­вань при вос­хо­де солн­ца», 1674, Ста­рая пи­на­ко­те­ка, Мюн­хен, и др.). Ве­ли­чию при­ро­ды вто­рит кра­со­та древ­них со­ору­же­ний, стоя­щих у кром­ки во­ды.

Жи­вое и не­по­сред­ст­вен­ное чув­ст­во при­ро­ды яр­ко про­яви­лось в пей­заж­ных на­бро­сках Лоррена с на­ту­ры, сде­лан­ных во вре­мя про­гу­лок по ок­ре­ст­но­стям Ри­ма [из­вест­но около 1300 его за­кон­чен­ных ри­сун­ков, в том числе аль­бом «Liber veritatis» («Кни­га ис­ти­ны») в Британском му­зее, Лон­дон]. Ис­пол­нил так­же около 40 пас­то­раль­ных гра­вюр (до 1642 года). И.В. Гё­те пи­сал, что в кар­ти­нах Лоррена «нет и сле­да по­все­днев­ной ре­аль­но­сти… но есть выс­шая прав­да». Вплоть до первой половины XIX века кар­ти­ны Лорррена ос­та­ва­лись об­раз­ца­ми для мас­те­ров пей­заж­ной жи­во­пи­си (У. Тёр­нер и др.).