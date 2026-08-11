ЛОРИО ИВОНН
ЛОРИО (Loriod) ИВОНН - французская пианистка, педагог.
В начале 1940-х годов училась в Парижской консераватории у О. Мессиана (гармония) и Д. Мийо (композиция). С 1943 года выступала в фортепианном дуэте с Мессианом (с 1961 года его жена), с 1948 года гастролировала во многих странах мира. С 1958 года профессор Высшей школы музыки в Карлсруэ, с 1967 года профессор Парижской консерватории; преподавала также на Летних курсах новой музыки в Дармштадте. Участвовала в Донауэшингенском фестивале, где исполняла произведения современных француских композиторов, в т. ч. впервые Сонату Ж. Барраке (1952) и (в дуэте с автором) 2-ю книгу «Структур» (1961) П. Булеза. Исполнительский стиль Лорио, сочетающий ритмическую остроту с изысканной колористикой, принёс ей славу одного из лучших интерпретаторов фортепианной музыки Мессиана.