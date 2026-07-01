ЛОРЕНС МАРГАРЕТ

ЛОРЕНС, Ло­уренс (Laurence) МАРГАРЕТ - канандская пи­са­тель­ни­ца.

Дочь ад­во­ка­та, ра­но по­те­ря­ла мать (1930). В 1947 году окон­чи­ла Объе­ди­нён­ный кол­ледж города Вин­ни­пег со сте­пе­нью ба­ка­лав­ра ис­кусств. В 1949 году пе­ре­еха­ла в Ве­ли­ко­бри­та­нию , дол­гое вре­мя жи­ла в Аф­ри­ке (Со­ма­ли и Га­на), с 1974 года - в Ка­на­де .

Пер­вые круп­ные про­из­ве­де­ния, на­пи­сан­ные пре­имущественно на африканском ма­те­риа­ле, за­тра­ги­ва­ют те­му ра­зоб­щён­но­сти лю­дей в ми­ре: ро­ман «На этом бе­ре­гу Иор­да­на» («This side Jordan», 1960), сборник рас­ска­зов «Ук­ро­ти­тель гря­ду­ще­го» («The tomor­row- tamer», 1963). Наи­боль­шую из­вест­ность Лоренс при­нёс цикл ро­ма­нов и рас­ска­зов, в цен­тре ко­то­рых - судь­бы не­сколь­ких по­ко­ле­ний ка­надских жен­щин: ро­ма­ны «Ка­мен­ный ан­гел» («The stone angel», 1964; эк­ра­ни­за­ция К. Ског­ланд, 2007), «На­смеш­ка Все­выш­не­го» («A jest of God», 1966; эк­ра­ни­за­ция П. Нью­ме­на под названием «Рэй­чел, Рэй­чел», 1968), «Ог­не­по­клон­ни­ки» («The fire-dwellers», 1969), «Ку­дес­ни­ки» («The diviners», 1974, русский перевод 1988), сборник рас­ска­зов «Пти­ца в до­ме» («A bird in the house», 1970). Вдох­нов­ля­ясь ху­дожественными дос­ти­же­ния­ми литературы мо­дер­низ­ма (пре­ж­де все­го - У. Фолк­не­ра), Лоренс вос­соз­да­ла в сво­ём твор­че­ст­ве ши­ро­кую па­но­ра­му ка­надской дей­ст­ви­тель­но­сти, пре­лом­лён­ную сквозь соз­на­ние ге­ро­инь, му­чи­тель­но ищу­щих своё ме­сто в жиз­ни. Ав­тор вос­по­ми­на­ний об Аф­ри­ке, книг для де­тей, ис­сле­до­ва­ния о ни­ге­рий­ской литературе, ан­то­ло­гии со­ма­лий­ско­го фольк­ло­ра , мно­го­численных эс­се.

По­кон­чи­ла с со­бой.