ЛОРЕНС МАРГАРЕТ
ЛОРЕНС, Лоуренс (Laurence) МАРГАРЕТ - канандская писательница.
Дочь адвоката, рано потеряла мать (1930). В 1947 году окончила Объединённый колледж города Виннипег со степенью бакалавра искусств. В 1949 году переехала в Великобританию, долгое время жила в Африке (Сомали и Гана), с 1974 года - в Канаде.
Первые крупные произведения, написанные преимущественно на африканском материале, затрагивают тему разобщённости людей в мире: роман «На этом берегу Иордана» («This side Jordan», 1960), сборник рассказов «Укротитель грядущего» («The tomorrow- tamer», 1963). Наибольшую известность Лоренс принёс цикл романов и рассказов, в центре которых - судьбы нескольких поколений канадских женщин: романы «Каменный ангел» («The stone angel», 1964; экранизация К. Скогланд, 2007), «Насмешка Всевышнего» («A jest of God», 1966; экранизация П. Ньюмена под названием «Рэйчел, Рэйчел», 1968), «Огнепоклонники» («The fire-dwellers», 1969), «Кудесники» («The diviners», 1974, русский перевод 1988), сборник рассказов «Птица в доме» («A bird in the house», 1970). Вдохновляясь художественными достижениями литературы модернизма (прежде всего - У. Фолкнера), Лоренс воссоздала в своём творчестве широкую панораму канадской действительности, преломлённую сквозь сознание героинь, мучительно ищущих своё место в жизни. Автор воспоминаний об Африке, книг для детей, исследования о нигерийской литературе, антологии сомалийского фольклора, многочисленных эссе.
Покончила с собой.