ЛОРЕНГАР ПИЛАР
ЛОРЕНГАР (Lorengar; настоящая фамилия Гарсия, García) ПИЛАР (Пилар Лоренца) - испанская певица (сопрано; до 1951 года меццо-сопрано).
Училась пению в Консерватории Барселоны и у А. Оттейн в Мадриде, совершенствовалась у К. Эберта и Г. Клюст в Зап. Берлине. В 1951 году выступила в главной роли в сарсуэле «Корзинка земляники» (театр «Сарсуэла», Мадрид). В 1955 году с успехом дебютировала в опере (партия Керубино в «Свадьбе Фигаро» В. А. Моцарта; фестиваль в Экс-ан-Провансе, Франция). С конца 1950-х годов жила в Западном Берлине (с 1990 года Берлин), где в 1958-1990 годы была солисткой Городской (с 1961 года Немецкой) оперы (в 1963 году удостоена почетного титула «каммерзенгерин», с 1984 года пожизненный почетный член труппы). Пела в крупнейших театрах мира: «Ковент-Гарден» в Лондоне (с 1955 года), «Колон» в Буэнос-Айресе (1958), Венской государственной опере (1963), Опере Сан-Франциско (с 1964 года), «Метрополитен-опере» в Нью- Йорке (1966-1978, 1982) и др. Участница международных музыкальных фестивалей в Глайндборне (1956-1957, 1960), Флоренции (1959), Зальцбурге (с 1961 года).
Особенным успехом пользовалась в операх В. А. Моцарта «Дон Жуан» (Донна Эльвира, Донна Анна), «Волшебная флейта» (Памина; звукозапись под управлением Г. Шолти), «Свадьба Фигаро» (Графиня) и «Так поступают все женщины» (Фьордилиджи; видеозапись), в операх Дж. Верди «Травиата», «Дон Карлос», «Отелло», «Фальстаф» (Виолетта, Елизавета Валуа, Дездемона, Алиса Форд), в опере «Проданная невеста» Б. Сметаны (Маженка). Среди лучших ролей также: Ева, Елизавета, Эльза («Нюрнбергские мейстерзингеры», «Тангейзер», «Лоэнгрин» Р. Вагнера), Татьяна («Евгений Онегин» П. И. Чайковского), Мадам Баттерфляй и Тоска (одноименные оперы Дж. Пуччини). Внесла большой вклад в популяризацию испанской музыки, исполняла главные партии в операх Э. Гранадоса («Гойески») и М. де Фальи («Атлантида», 1961; впервые на немецкой сцене), на протяжении всей жизни участвовала в постановках, экранизациях и звукозаписях сарсуэл.