ЛОРЕНГАР ПИЛАР

ЛОРЕНГАР (Lorengar; настоящая фамилия Гар­сия, García) ПИЛАР (Пи­лар Ло­рен­ца) - испанская пе­ви­ца (со­пра­но; до 1951 года мец­цо-со­прано).

Учи­лась пе­нию в Кон­сер­ва­то­рии Бар­се­ло­ны и у А. От­тейн в Мад­ри­де , со­вер­шен­ст­во­ва­лась у К. Эбер­та и Г. Клюст в Зап. Бер­ли­не. В 1951 году вы­сту­пи­ла в главной ро­ли в сар­суэле «Кор­зин­ка зем­ля­ни­ки» (те­ат­р «Сар­су­эла», Мад­рид). В 1955 году с ус­пе­хом де­бю­ти­ро­ва­ла в опе­ре (пар­тия Ке­ру­би­но в «Свадь­бе Фи­га­ро» В. А. Мо­цар­та ; фес­ти­валь в Экс-ан-Про­ван­се, Фран­ция). С конца 1950-х годов жи­ла в Западном Бер­ли­не (с 1990 года Бер­лин), где в 1958-1990 годы бы­ла со­ли­ст­кой Го­род­ской (с 1961 года Не­мец­кой) опе­ры (в 1963 году удо­стое­на почетного ти­ту­ла «кам­мер­зен­ге­рин», с 1984 года по­жиз­нен­ный почетный член труп­пы). Пе­ла в круп­ней­ших те­ат­рах ми­ра: «Ко­вент-Гар­ден» в Лон­до­не (с 1955 года), «Ко­лон» в Бу­энос-Ай­ре­се (1958), Вен­ской государственной опе­ре (1963), Опе­ре Сан-Фран­ци­ско (с 1964 года), «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ре» в Нью- Йор­ке (1966-1978, 1982) и др. Уча­ст­ни­ца ме­ж­ду­народных музыкальных фес­ти­ва­лей в Глайн­д­бор­не (1956-1957, 1960), Фло­рен­ции (1959), Зальц­бур­ге (с 1961 года).

Осо­бен­ным ус­пе­хом поль­зо­ва­лась в опе­рах В. А. Мо­цар­та «Дон Жу­ан» (Дон­на Эль­ви­ра, Дон­на Ан­на), «Вол­шеб­ная флей­та» (Па­ми­на; зву­ко­за­пись под управлением Г. Шол­ти), «Свадь­ба Фи­га­ро» (Гра­фи­ня) и «Так по­сту­па­ют все жен­щи­ны» (Фьор­ди­ли­джи; ви­део­за­пись), в опе­рах Дж. Вер­ди «Тра­виа­та», «Дон Кар­лос», «Отел­ло», «Фаль­стаф» (Вио­лет­та, Ели­за­ве­та Ва­луа, Дез­де­мо­на, Али­са Форд), в опе­ре «Про­дан­ная не­вес­та» Б. Сме­та­ны (Ма­жен­ка). Сре­ди луч­ших ро­лей так­же: Ева, Ели­за­ве­та, Эль­за («Нюрн­берг­ские мей­стер­зин­ге­ры», «Тан­гей­зер», «Ло­эн­грин» Р. Ваг­не­ра ), Тать­я­на («Ев­ге­ний Оне­гин» П. И. Чай­ков­ско­го), Ма­дам Бат­тер­фляй и Тос­ка (од­но­именные опе­ры Дж. Пуч­чи­ни). Вне­с­ла боль­шой вклад в по­пу­ля­ри­за­цию испанской му­зы­ки, ис­пол­ня­ла главные пар­тии в опе­рах Э. Гра­на­до­са («Гой­е­ски») и М. де Фа­льи («Ат­лан­ти­да», 1961; впер­вые на немецкой сце­не), на про­тя­же­нии всей жиз­ни уча­ст­во­ва­ла в по­ста­нов­ках, эк­ра­ни­за­ци­ях и зву­ко­за­пи­сях сар­су­эл.