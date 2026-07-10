ЛОРЕНЦ ИВАН ЛЕОПОЛЬДОВИЧ

Родился в семье бухгалтера одной из фабрик Лодзи . Там же окончил гимназию, после чего поступил на юридический факультет Петербургского университета . В 1913 году, по окончании университета, стал присяжным поверенным в Санкт-Петербурге . В 1915 году был призван на военную службу, прошёл ускоренный курс в Михайловском артиллерийском училище и отправился на фронт. Февральскую революцию встретил в чине поручика артиллерии. Работал в солдатских комитетах. После Октябрьской революции избрался командиром дивизиона и стал работать в армейском комитете 5-й армии. Принимал участие в работе мирной конференции в Брест-Литовске в качестве переводчика. В 1918 году некоторое время состоял секретарём советского полпредства в Берлине . В 1919 году входил в секретариат 1-го конгресса Коминтерна . В апреле 1919 года отправился на западный фронт, где участвовал в боевых действиях в качестве красного командира, комиссара батареи, затем комиссара артиллерии 16-й армии. В 1920 году покинул фронт и вернулся на работу в НКИД. Присутствовал на мирных переговорах РСФСР с Латвией , Литвой и Польшей . В 1920 году занимал пост секретаря советского полпредства в Риге, в 1921–1923 годах – пост советника полпредства в Варшаве. Подписал череду соглашений, в том числе советско-польскую санитарную конвенцию.

В 1923–1925 годах был советским полпредом в Литве, в 1925–1927 годах – в Финляндии , в 1927–1929 годах – в Латвии. В 1930–1931 годах возглавлял группу по педагогике сектора науки Наркомпроса РСФСР, а в 1931–1935 годах – был заместителем начальника сектора торговой политики Наркомвнешторга СССР. В 1935–1938 годах работал полпредом СССР в Австрии .

15 октября 1939 года был арестован по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации и шпионаже. 7 июля 1941 году был приговорён ВКВС СССР к высшей мере наказания и 28 июля того же года расстрелян. В 1956 году был реабилитирован.