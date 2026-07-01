ЛОРЬЕ УИЛФРИД

ЛОРЬЕ (Laurier) УИЛФРИД - канадский государственный и по­ли­тический дея­тель.

Из фран­ко­ка­над­ской ка­то­лической се­мьи. В 1864 году окон­чил юри­дичесий факультет университета в городе Мон­ре­аль. Уча­ст­во­вал в ра­ди­каль­ных фран­ко­ка­над­ских ан­ти­кле­ри­каль­ных и се­па­ра­ти­ст­ских ор­га­ни­за­ци­ях, с начала 1870-х годов иг­рал за­мет­ную роль в Ли­бе­раль­ной пар­тии Ка­на­ды. В 1871 году из­бран в ле­гис­ла­ту­ру Кве­бе­ка, с 1874 года депутат фе­де­раль­но­го пар­ла­мен­та . В 1877-1878 годы министр по на­ло­го­вым во­про­сам в пра­ви­тель­ст­ве А. Ма­кен­зи . В 1887-1919 годы ли­дер Ли­бе­раль­ной пар­тии. Ав­тор по­ли­тического ма­ни­фе­ста 1893 года Ли­бе­раль­ной пар­тии, ори­ен­ти­ро­вав­ше­го стра­ну на раз­ви­тие тес­но­го со­труд­ни­че­ст­ва и сво­бод­ной тор­гов­ли с США. В 1896-1911 годы пре­мь­ер- министр Ка­на­ды (пер­вый фран­ко­ка­на­дец, за­ни­мав­ший этот пост). Пра­ви­тель­ст­во Лорье про­во­ди­ло по­ли­ти­ку, на­прав­лен­ную на обес­пе­че­ние ус­ко­рен­но­го эко­но­мического раз­ви­тия Ка­на­ды, ак­тив­ную им­ми­грационную по­ли­ти­ку, ко­ло­ни­за­цию западных рай­онов стра­ны, железнодорожное строи­тель­ст­во. Осу­ще­ст­в­ле­на по­ли­ти­ко-административная ре­ор­га­ни­за­ция Северо-Западных тер­ри­то­рий, в ре­зуль­та­те ко­то­рой в 1905 году воз­ник­ли 2 но­вые про­вин­ции - Сас­ка­че­ван и Аль­бер­та.

В ус­ло­ви­ях на­рас­та­ния в Ка­на­де ра­бо­че­го дви­же­ния уч­ре­ж­де­но Министерство тру­да (1900), при­ня­ты за­ко­ны, ре­гу­ли­рую­щие тру­до­вые от­но­ше­ния и кон­флик­ты в промышленности (1903, 1907). Лорье про­во­дил курс на раз­ви­тие еди­ной сис­те­мы свет­ско­го об­ра­зо­ва­ния и дос­ти­же­ние ком­про­мис­са в ре­ше­нии национальных, язы­ко­вых и ре­лигионых про­блем, спо­соб­ных соз­дать уг­ро­зу един­ст­ву Ка­на­ды. Во­пре­ки про­тес­там фран­ко­ка­над­ско­го на­се­ле­ния одоб­рил уча­стие ка­надских доб­ро­воль­цев в анг­ло- бур­ской вой­не 1899-1902 годов. На им­пер­ских кон­фе­рен­ци­ях про­во­дил ли­нию на ук­ре­п­ле­ние ста­ту­са Ка­на­ды как ав­то­ном­но­го до­ми­нио­на, от­кло­няя британские пред­ло­же­ния об уси­ле­нии им­пер­ской ин­те­гра­ции, до­бил­ся для Ка­на­ды пра­ва на са­мо­сто­ятельную за­щи­ту сво­их су­хо­пут­ных и морских гра­ниц. Одоб­рил соз­да­ние специального ве­дом­ст­ва, за­ни­мав­ше­го­ся им­пер­ски­ми свя­зя­ми, ко­то­рое со вре­ме­нем пре­вра­ти­лось в Министерство иностранных дел Ка­на­ды.

Воз­глав­ляя в 1911-1919 годы пар­ла­мент­скую оп­по­зи­цию, Лорье под­дер­жал всту­п­ле­ние Ка­на­ды в 1-ю ми­ро­вую вой­ну, но по­тре­бо­вал про­ве­де­ния ре­фе­рен­ду­ма по во­про­су об обя­зательном во­енном при­зы­ве (кон­ск­рип­ции), про­тив ко­то­рого про­тес­то­ва­ли фран­ко­ка­над­цы. Имя Лорье при­свое­но университету в городе Уо­тер­лу (провинция Он­та­рио, Ка­на­да), порт­рет Лорье по­ме­щён на банк­но­те дос­то­ин­ст­вом 5 ка­надских дол­ла­ров.