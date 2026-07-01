ЛОРЬЕ УИЛФРИД
ЛОРЬЕ (Laurier) УИЛФРИД - канадский государственный и политический деятель.
Из франкоканадской католической семьи. В 1864 году окончил юридичесий факультет университета в городе Монреаль. Участвовал в радикальных франкоканадских антиклерикальных и сепаратистских организациях, с начала 1870-х годов играл заметную роль в Либеральной партии Канады. В 1871 году избран в легислатуру Квебека, с 1874 года депутат федерального парламента. В 1877-1878 годы министр по налоговым вопросам в правительстве А. Макензи. В 1887-1919 годы лидер Либеральной партии. Автор политического манифеста 1893 года Либеральной партии, ориентировавшего страну на развитие тесного сотрудничества и свободной торговли с США. В 1896-1911 годы премьер- министр Канады (первый франкоканадец, занимавший этот пост). Правительство Лорье проводило политику, направленную на обеспечение ускоренного экономического развития Канады, активную иммиграционную политику, колонизацию западных районов страны, железнодорожное строительство. Осуществлена политико-административная реорганизация Северо-Западных территорий, в результате которой в 1905 году возникли 2 новые провинции - Саскачеван и Альберта.
В условиях нарастания в Канаде рабочего движения учреждено Министерство труда (1900), приняты законы, регулирующие трудовые отношения и конфликты в промышленности (1903, 1907). Лорье проводил курс на развитие единой системы светского образования и достижение компромисса в решении национальных, языковых и религионых проблем, способных создать угрозу единству Канады. Вопреки протестам франкоканадского населения одобрил участие канадских добровольцев в англо- бурской войне 1899-1902 годов. На имперских конференциях проводил линию на укрепление статуса Канады как автономного доминиона, отклоняя британские предложения об усилении имперской интеграции, добился для Канады права на самостоятельную защиту своих сухопутных и морских границ. Одобрил создание специального ведомства, занимавшегося имперскими связями, которое со временем превратилось в Министерство иностранных дел Канады.
Возглавляя в 1911-1919 годы парламентскую оппозицию, Лорье поддержал вступление Канады в 1-ю мировую войну, но потребовал проведения референдума по вопросу об обязательном военном призыве (конскрипции), против которого протестовали франкоканадцы. Имя Лорье присвоено университету в городе Уотерлу (провинция Онтарио, Канада), портрет Лорье помещён на банкноте достоинством 5 канадских долларов.