ЛОРД АЛЬБЕРТ БЕЙТС
ЛОРД (Lord) АЛЬБЕРТ БЕЙТС - американский филолог.
Учился в Гарварде (1930-1934); с 1950 года преподавал на славянском отделении Гарвардского университета (с 1958 года профессор). В центре научных интересов Лорда - сравнительное изучение европейской эпической литературной традиции: от поэм Гомера до средневекового героического эпоса («Беовульф», «Песнь о Роланде») и эпоса балканских народов. Главный труд - «Сказитель» («The singer of tales», 1960, русский перевод 1994), в котором Лорд проводил чёткое различие между устным текстом и его письменной фиксацией. Развивая идеи своего учителя М. Парри (т. н. устная теория; см. также в статье Гомеровский вопрос), Лорд утверждал, что сохранившиеся эпические тексты представляют собой запись слушателем лишь определённой версии повествования, которая создаётся сказителем в процессе импровизации с использованием традиционных словесных формул, повествовательных условностей и т. д. В 1995 году вдова Лорда опубликовала продолжение «Сказителя» - «Сказитель возобновляет рассказ» («The singer resumes the tale»), в котором Лорд выдвигал дальнейшие аргументы в пользу своей теории.
Сочинения:
Beginning Serbocroatian. ’s-Gravenhage, 1958;
Epic singers and oral tradition. Ithaca, 1991.