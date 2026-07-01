ЛОРАНСЕН МАРИ
ЛОРАНСЕН (Laurencin) МАРИ - французский живописец, график, сценограф.
Обучалась живописи по фарфору на Севрской мануфактуре (1901), гравюре у М. Лемер, посещала парижскую академию Юмбера (1903-1904), где познакомилась с Ж. Браком и Ф. Пикабиа. С 1907года в круг её друзей вошли Г. Аполлинер и П. Пикассо; они представлены в групповых портретах Лорансен («Аполлинер и его друзья», 1908, Музей искусств, Балтимор; вариант - 1909, Национальный музей современного искусства, Париж). В течение нескольких лет участвовала в выставках кубистов, переняв у них некоторые стилевые черты. Однако кубизм по сути был чужд женственному и лиричному искусству Лорансен. Во время 1-й мировой войны (1914-1918) жила в Испании, затем в Дюссельдорфе, в 1920 году вернулась в Париж.
В её картинах светлых пастельных тонов плавно изогнутые линии очерчивают девичьи фигуры удлинённых пропорций со склонёнными головами и глазами газелей («Нимфа и лань», 1925, Музей искусств, Филадельфия; «Репетиция», 1936, Национальный музей современного искусства, Париж). Среди портретов - Коко Шанель (1923, Музей Оранжери, Париж), А. Сальмон (1942, Национальный музей современного искусства, Париж). В 1920-х годах Лорансен становится модной художницей, воплотившей эстетику ар деко. Оформила ряд балетных постановок, в т. ч. «Лани» Ф. Пуленка (1924, Русский балет Дягилева), «Летний день» Ж. Лелё (1940, «Опера-комик», Париж), «Завтрак на траве» на музыку Й. Ланнера (1945, «Балет Елисейских полей», Париж). Работала также в области книжной иллюстрации («Алиса в стране чудес» Л. Кэрролла, 1930; «Галантные празднества» П. Верлена, 1944, и др.).
Сочинения:
Le Carnet des nuits. Gen., 1946.