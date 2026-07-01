ЛОРАНСЕН МАРИ

ЛОРАНСЕН (Laurencin) МАРИ - французский жи­во­пи­сец , гра­фик, сце­но­граф.

Обу­ча­лась жи­во­пи­си по фар­фо­ру на Севр­ской ма­ну­фак­ту­ре (1901), гра­вю­ре у М. Ле­мер, по­се­ща­ла па­риж­скую ака­де­мию Юм­бе­ра (1903-1904), где по­зна­ко­ми­лась с Ж. Бра­ком и Ф. Пи­ка­биа . С 1907года в круг её дру­зей во­шли Г. Апол­ли­нер и П. Пи­кас­со; они пред­став­ле­ны в груп­по­вых порт­ре­тах Лорансен («Апол­ли­нер и его дру­зья», 1908, Му­зей ис­кусств, Бал­ти­мор; ва­ри­ант - 1909, Национальный му­зей современного искусства, Па­риж). В те­че­ние не­сколь­ких лет уча­ст­во­ва­ла в вы­став­ках ку­би­стов, пе­ре­няв у них не­ко­то­рые сти­ле­вые чер­ты. Од­на­ко ку­бизм по су­ти был чужд жен­ст­вен­но­му и ли­рич­но­му искусству Лорансен. Во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны (1914-1918) жи­ла в Ис­па­нии, за­тем в Дюс­сель­дор­фе, в 1920 году вер­ну­лась в Па­риж.

В её кар­ти­нах свет­лых пас­тель­ных то­нов плав­но изо­гну­тые ли­нии очер­чи­ва­ют де­ви­чьи фи­гу­ры уд­ли­нён­ных про­пор­ций со скло­нён­ны­ми го­ло­ва­ми и гла­за­ми га­зе­лей («Ним­фа и лань», 1925, Му­зей ис­кусств, Фи­ла­дель­фия; «Ре­пе­ти­ция», 1936, Национальный му­зей современного искусства, Па­риж). Сре­ди порт­ре­тов - Ко­ко Ша­нель (1923, Му­зей Оран­же­ри, Па­риж), А. Саль­мон (1942, Национальный му­зей современного искусства, Па­риж). В 1920-х годах Лорансен ста­но­вит­ся мод­ной ху­дож­ни­цей, во­пло­тив­шей эс­те­ти­ку ар де­ко. Офор­ми­ла ряд ба­лет­ных по­ста­новок, в т. ч. «Ла­ни» Ф. Пу­лен­ка (1924, Рус­ский ба­лет Дя­ги­ле­ва), «Лет­ний день» Ж. Ле­лё (1940, «Опе­ра-ко­мик», Па­риж), «Зав­трак на тра­ве» на музыку Й. Лан­не­ра (1945, «Ба­лет Ели­сей­ских по­лей», Па­риж). Ра­бо­та­ла так­же в об­лас­ти книж­ной ил­лю­ст­ра­ции («Али­са в стра­не чу­дес» Л. Кэр­рол­ла, 1930; «Га­лант­ные празд­не­ст­ва» П. Вер­ле­на, 1944, и др.).

Сочинения:

Le Carnet des nuits. Gen., 1946.