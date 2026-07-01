ЛОРАН АНРИ

ЛОРАН (Laurens) АНРИ - французский скульп­тор и гра­фик.

Обу­чал­ся в Па­ри­же про­фес­сии рез­чи­ка по кам­ню. Ран­ние ра­бо­ты от­ме­че­ны влия­ни­ем О. Ро­де­на. В 1911 году по­зна­ко­мил­ся с Ж. Бра­ком, позд­нее - с П. Пи­кас­со , Х. Гри­сом, Ф. Ле­же , под влия­ни­ем ко­то­рых стал пе­ре­но­сить ку­би­стич. приё­мы в скульп­ту­ру. Ти­пич­ные мо­ти­вы жи­во­пи­си ку­биз­ма - че­ло­ве­че­ские по­лу­фи­гу­ры, на­тюр­мор­ты с музыкальными ин­ст­ру­мен­та­ми, бу­тыл­ка­ми и ста­ка­на­ми - Лоран пре­тво­рял в объ­ём­ные фор­мы пря­мо­ли­ней­ных и оваль­ных очер­та­ний («Жен­щи­на с ги­та­рой», 1918, со­б­ра­ние Ло­ран, Па­риж; «Бу­тыл­ка и бо­кал», 1917, Национальный му­зей современного искусства, Па­риж; «Ги­та­ра», 1920, Му­зей современного искусства, Нью- Йорк, и др.). Ра­бо­тая пре­имущественно в кам­не и ис­поль­зуя при­ём «тай ди­рект» (пря­мая руб­ка), Лоран смог най­ти про­стран­ст­вен­ные фор­мы, наи­бо­лее аде­к­ват­ные фор­мам ку­би­стической жи­во­пи­си. Он соз­да­вал так­же кон­ст­рук­ции из де­ре­ва и ме­тал­ла, кол­ла­жи, рас­кра­шен­ные рель­е­фы. С середины 1920-х годов ото­шёл от ку­би­стической гео­мет­риз­ма, об­ратив­шись к леп­ке фи­гур об­на­жён­ных мо­де­лей сред­ст­ва­ми мяг­ких, ок­руг­лых форм (се­рии «Ле­жа­щие жен­ские фи­гу­ры», 1927; «Ун­ди­ны», 1933; «Си­ре­ны», 1937-1945). Ра­бо­тал так­же в об­лас­ти сце­но­гра­фии (де­ко­ра­ции к «тан­це­валь­ной опе­рет­те» «Го­лу­бой экс­пресс» Д. Мийо, 1924, Рус­ский ба­лет Дя­ги­ле­ва ) и книж­но­го оформ­ле­ния.