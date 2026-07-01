ЛОРАН АНРИ
ЛОРАН (Laurens) АНРИ - французский скульптор и график.
Обучался в Париже профессии резчика по камню. Ранние работы отмечены влиянием О. Родена. В 1911 году познакомился с Ж. Браком, позднее - с П. Пикассо, Х. Грисом, Ф. Леже, под влиянием которых стал переносить кубистич. приёмы в скульптуру. Типичные мотивы живописи кубизма - человеческие полуфигуры, натюрморты с музыкальными инструментами, бутылками и стаканами - Лоран претворял в объёмные формы прямолинейных и овальных очертаний («Женщина с гитарой», 1918, собрание Лоран, Париж; «Бутылка и бокал», 1917, Национальный музей современного искусства, Париж; «Гитара», 1920, Музей современного искусства, Нью- Йорк, и др.). Работая преимущественно в камне и используя приём «тай директ» (прямая рубка), Лоран смог найти пространственные формы, наиболее адекватные формам кубистической живописи. Он создавал также конструкции из дерева и металла, коллажи, раскрашенные рельефы. С середины 1920-х годов отошёл от кубистической геометризма, обратившись к лепке фигур обнажённых моделей средствами мягких, округлых форм (серии «Лежащие женские фигуры», 1927; «Ундины», 1933; «Сирены», 1937-1945). Работал также в области сценографии (декорации к «танцевальной оперетте» «Голубой экспресс» Д. Мийо, 1924, Русский балет Дягилева) и книжного оформления.