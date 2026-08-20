ЛОПУХОВ ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ

ЛОПУХОВ ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ - Российский ар­тист ба­ле­та, хо­рео­граф, пе­да­гог, народный артист РСФСР (1956).

В 1905 году окон­чил Санкт-Пе­тербургское те­ат­раль­ное училище (пе­да­гог Н. Г. Ле­гат). В 1905-1909, 1911-1922 годы в Ма­ри­ин­ском те­ат­ре (Ак­ви­лон - «Про­бу­ж­де­ние Фло­ры» Р. Дри­го, Флёр де Пуа - «Спя­щая кра­са­ви­ца» П. И. Чай­ков­ско­го , Феб - «Эс­ме­раль­да» Ч. Пу­ньи; так­же ис­пол­нял ха­рак­тер­ные тан­цы). В 1909-1910 годах в Боль­шом те­ат­ре в Мо­ск­ве, в 1910-1911 годах га­ст­ро­ли­ро­вал в США. В 1920-х годах Лопухов на­чал ста­вить кон­церт­ные но­ме­ра. Пер­вые ба­ле­ты - «Сон» Н. В. Щер­ба­чё­ва и «Мек­си­кан­ский ка­ба­чок» Л. И. Гон­ча­ро­ва (оба 1918 год, Те­атр музыкальной дра­мы, Пет­ро­град ). В 1922-1930, 1944-1945 годы и в 1951-1956 годы худ.ожественный руководитель ба­лет­ной труп­пы Пет­роградского (Ле­нинградского) те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та (с 1935 года - имени С. М. Ки­ро­ва), в 1931-1935 годы ор­га­ни­за­тор и ру­ко­во­ди­тель ба­лет­ной труп­пы МАЛЕГОТа.

Од­ним из пер­вых на­чав вос­ста­нав­ли­вать и рес­тав­ри­ро­вать ба­ле­ты клас­сического на­сле­дия, Лопухов раз­вил, обо­га­тил и вос­со­еди­нил в сво­ём твор­че­ст­ве тра­ди­ции М. И. Пе­ти­па (ка­но­ничные клас­сические фор­мы и ком­по­зи­ции) и но­ва­тор­ст­во М. М. Фо­ки­на (ин­те­рес к ба­ле­ту-дра­ме, к дей­ст­вен­но­му тан­цу как дви­га­те­лю ин­три­ги, к раз­ра­бот­ке но­вых хо­рео­гра­фических форм и лек­си­ки). Не­ко­то­рые со­чи­нён­ные Лопуховым фраг­мен­ты клас­сических ба­ле­тов так ор­га­нич­но во­шли в ка­но­ничные хо­рео­гра­фические тек­сты, что их не­ред­ко при­пи­сы­ва­ют его пред­ше­ст­вен­ни­кам - Пе­ти­па, А. А. Гор­ско­му и др. (ва­риа­ция Феи Си­ре­ни - 3-й акт «Спя­щей кра­са­ви­цы» Чай­ков­ско­го, па- де-де - «Коп­пе­лия» Л. Де­ли­ба). Лопузов обо­га­щал хо­ре­ог­ра­фическую лек­си­ку главным образом за счёт эле­мен­тов ак­ро­ба­ти­ки, куль­ти­ви­руя вы­ра­зи­тель­ность ба­ле­та как са­мо­быт­но­го и са­мо­сто­ятельного искусства. Ему при­над­ле­жит пер­вен­ст­во в соз­да­нии бес­сю­жет­но­го про­грамм­но­го ба­ле­та-сим­фо­нии (танц­сим­фо­ния «Ве­ли­чие ми­ро­зда­ния» на музыку Л. ван Бет­хо­ве­на , 1923, Пет­роградский те­атр опе­ры и ба­ле­та); Лопухов ока­зал су­ще­ст­вен­ное влия­ние на про­дол­жав­ших и раз­ви­вав­ших это на­прав­ле­ние в ба­лет­ном искусстве хо­рео­гра­фов Ю. Н. Гри­го­ро­ви­ча, И. Д. Бель­ско­го и др.

Вме­сте с тем, от­кли­ка­ясь на тре­бо­ва­ния вре­ме­ни, Лопухов соз­дал фор­му хо­рео­гра­фического син­те­тического спек­так­ля с пе­ни­ем, сло­вом, экс­цен­три­кой, цир­ко­вы­ми трю­ка­ми, ку­коль­ным те­ат­ром и т. п. В 1927 году по­ста­вил хо­рео­гра­фическую дра­му «Кре­по­ст­ная ба­ле­ри­на» К. А. Кор­чма­рё­ва, ко­то­рая во мно­гом ори­ен­ти­ро­ва­лась на эс­те­ти­ку дра­ма­тического те­ат­ра. Тем не ме­нее Лопухов по­ла­гал, что не сле­ду­ет из­ме­нять спе­ци­фи­ке ба­лет­но­го искусства. В 1935 году в МАЛЕГОТе и в московском Боль­шом те­ат­ре с ог­ром­ным ус­пе­хом про­шёл ко­мический ба­лет «Свет­лый ру­чей» Д. Д. Шос­та­ко­ви­ча. Од­на­ко по­сле опуб­ли­ко­ван­ной в газете «Прав­да» 6.02.1936 ре­дак­ци­он­ной статьи «Ба­лет­ная фальшь» спек­такль был снят с ре­пер­туа­ра; но­ва­тор­ская хо­рео­гра­фия Лопухова уте­ря­на. Сре­ди по­ста­но­вок: «Крас­ный вихрь» («Боль­ше­ви­ки») В. М. Де­ше­во­ва (1924), «Жар-пти­ца» (1921) и «Пуль­чи­нел­ла» (1926) И. Ф. Стра­вин­ско­го, «Ле­дя­ная де­ва» на музыку Э. Гри­га (1927), «Болт» Шос­та­ко­ви­ча (1931), «Ар­ле­ки­на­да» Дри­го (1933, но­вая ре­дак­ция), «Со­ло­вей» М. Е. Крош­не­ра (1939, совместно с А. Н. Ер­мо­лае­вым, Минск), «Кар­тин­ки с вы­став­ки» на музыку М. П. Му­сорг­ско­го (1963, Московский музыкальный те­атр имени К. С. Ста­ни­слав­ско­го и Вл. И. Не­ми­ро­ви­ча- Дан­чен­ко ).

В 1936-1940 годы художественный руководитель ЛХУ. В 1937-1941 годы ор­га­ни­за­тор и ру­ко­во­ди­тель ба­лет­мей­стер­ских кур­сов при ЛХУ, в 1962 году - ба­лет­мей­стер­ско­го от­де­ле­ния Ле­нинградской консерватории (профессор с 1965 года). Ав­тор тео­ре­тических ис­сле­до­ва­ний, по­свя­щён­ных про­бле­мам хо­рео­гра­фического те­ма­тиз­ма и взаи­мо­от­но­ше­ний хо­рео­гра­фии с му­зы­кой, ана­ли­зу прин­ци­пов ра­бо­ты ба­лет­мей­сте­ра с ис­пол­ни­те­ля­ми, а так­же многих ста­тей в пе­рио­дической пе­ча­ти.

Сочинения:

Ве­ли­чие ми­ро­зда­ния. П., 1922;

Пу­ти ба­лет­мей­сте­ра. Бер­лин, 1925; Ше­сть­де­сят лет в ба­ле­те. М., 1966;

Хо­рео­гра­фи­че­ские от­кро­вен­но­сти. М., 1972;

В глубь хо­рео­гра­фии. М., 2003.