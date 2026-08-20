ЛОПУХОВ ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ
ЛОПУХОВ ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ - Российский артист балета, хореограф, педагог, народный артист РСФСР (1956).
В 1905 году окончил Санкт-Петербургское театральное училище (педагог Н. Г. Легат). В 1905-1909, 1911-1922 годы в Мариинском театре (Аквилон - «Пробуждение Флоры» Р. Дриго, Флёр де Пуа - «Спящая красавица» П. И. Чайковского, Феб - «Эсмеральда» Ч. Пуньи; также исполнял характерные танцы). В 1909-1910 годах в Большом театре в Москве, в 1910-1911 годах гастролировал в США. В 1920-х годах Лопухов начал ставить концертные номера. Первые балеты - «Сон» Н. В. Щербачёва и «Мексиканский кабачок» Л. И. Гончарова (оба 1918 год, Театр музыкальной драмы, Петроград). В 1922-1930, 1944-1945 годы и в 1951-1956 годы худ.ожественный руководитель балетной труппы Петроградского (Ленинградского) театра оперы и балета (с 1935 года - имени С. М. Кирова), в 1931-1935 годы организатор и руководитель балетной труппы МАЛЕГОТа.
Одним из первых начав восстанавливать и реставрировать балеты классического наследия, Лопухов развил, обогатил и воссоединил в своём творчестве традиции М. И. Петипа (каноничные классические формы и композиции) и новаторство М. М. Фокина (интерес к балету-драме, к действенному танцу как двигателю интриги, к разработке новых хореографических форм и лексики). Некоторые сочинённые Лопуховым фрагменты классических балетов так органично вошли в каноничные хореографические тексты, что их нередко приписывают его предшественникам - Петипа, А. А. Горскому и др. (вариация Феи Сирени - 3-й акт «Спящей красавицы» Чайковского, па- де-де - «Коппелия» Л. Делиба). Лопузов обогащал хореографическую лексику главным образом за счёт элементов акробатики, культивируя выразительность балета как самобытного и самостоятельного искусства. Ему принадлежит первенство в создании бессюжетного программного балета-симфонии (танцсимфония «Величие мироздания» на музыку Л. ван Бетховена, 1923, Петроградский театр оперы и балета); Лопухов оказал существенное влияние на продолжавших и развивавших это направление в балетном искусстве хореографов Ю. Н. Григоровича, И. Д. Бельского и др.
Вместе с тем, откликаясь на требования времени, Лопухов создал форму хореографического синтетического спектакля с пением, словом, эксцентрикой, цирковыми трюками, кукольным театром и т. п. В 1927 году поставил хореографическую драму «Крепостная балерина» К. А. Корчмарёва, которая во многом ориентировалась на эстетику драматического театра. Тем не менее Лопухов полагал, что не следует изменять специфике балетного искусства. В 1935 году в МАЛЕГОТе и в московском Большом театре с огромным успехом прошёл комический балет «Светлый ручей» Д. Д. Шостаковича. Однако после опубликованной в газете «Правда» 6.02.1936 редакционной статьи «Балетная фальшь» спектакль был снят с репертуара; новаторская хореография Лопухова утеряна. Среди постановок: «Красный вихрь» («Большевики») В. М. Дешевова (1924), «Жар-птица» (1921) и «Пульчинелла» (1926) И. Ф. Стравинского, «Ледяная дева» на музыку Э. Грига (1927), «Болт» Шостаковича (1931), «Арлекинада» Дриго (1933, новая редакция), «Соловей» М. Е. Крошнера (1939, совместно с А. Н. Ермолаевым, Минск), «Картинки с выставки» на музыку М. П. Мусоргского (1963, Московский музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича- Данченко).
В 1936-1940 годы художественный руководитель ЛХУ. В 1937-1941 годы организатор и руководитель балетмейстерских курсов при ЛХУ, в 1962 году - балетмейстерского отделения Ленинградской консерватории (профессор с 1965 года). Автор теоретических исследований, посвящённых проблемам хореографического тематизма и взаимоотношений хореографии с музыкой, анализу принципов работы балетмейстера с исполнителями, а также многих статей в периодической печати.
Сочинения:
Величие мироздания. П., 1922;
Пути балетмейстера. Берлин, 1925; Шестьдесят лет в балете. М., 1966;
Хореографические откровенности. М., 1972;
В глубь хореографии. М., 2003.