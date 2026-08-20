ЛОПУХИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЛОПУХИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - Российский государственный деятель, действительный статский советник (1903).
Из рода Лопухиных. Окончил юридический факультет Московского университета (1886). Затем на службе по ведомству Министрества юстиции. Прокурор Тверского (1896-1899), Московского (1899-1900) и Санкт-Петербургского (1900-1902) окружных судов. Прокурор Харьковской судебной палаты (февраль - май 1902), проводил следствие по делу о крупных крестьянских волнениях 1902 года в Полтавской и Харьковской губерниях, пришёл к выводу, что они были результатом «обнищания и бездействия властей на протяжении пяти лет неурожаев и голода крестьян», видел в них «начало русской революции»; одновременно Лопухин выступил за необходимость реформирования полиции. Исполняющий дела директора (с 1902 года), директор (с 1903 года) Департамента полиции МВД. Содействовал назначению С. В. Зубатова начальником Особого отдела Департамента полиции, поддержал его идеи о создании новых учреждений политического сыска. В 1903 году расследовал причины и обстоятельства еврейских погромов в Кишинёве, подверг резкой критике руководство местной администрации, которое было сменено.
После убийства террористом-эсером московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича (февраль 1905 года) Лопухин обвинён в том, что он не принял надлежащих мер для охраны великого князя (незадолго до этого Лопухин отказал московскому обер-полицмейстеру Д. Ф. Трепову в выделении дополнительных средств на усиление охраны Сергея Александровича), и назначен губернатором Эстляндской губернии. Узнав о готовившемся в Ревеле (ныне Таллин) еврейском погроме (октябрь 1905), Лопухин принял решительные меры к его предотвращению; после начала беспорядков выступил инициатором создания рабочей милиции, с помощью которой порядок был восстановлен. Не будучи поддержан военной администрацией, после возобновления беспорядков Лопухин обвинён в потворстве революционерам и уволен от должности [8(21).11.1905]. В начале 1906 года сообщил председателю СМ С. Ю. Витте об угрозе еврейских погромов в ряде городов и о печати сотрудниками Департамента полиции прокламаций погромного содержания. Эти же сведения передал своему шурину - депутату Государственной думы С. Д. Урусову, в результате чего факт провокационной деятельности получил огласку.
В 1906-1909 годы занимался адвокатской деятельностью. В 1908 году в беседе с В. Л. Бурцевым, а затем с лидерами эсеров А. А. Аргуновым, Б. В. Савинковым и В. М. Черновым Лопухин подтвердил предположение Бурцева о сотрудничестве Е. Ф. Азефа с Департаментом полиции. После того как властям стало известно о разоблачении Азефа, Лопухин был арестован по обвинению в оказании помощи партии эсеров и разглашении служебной тайны (1909); на суде объяснил свой поступок желанием пресечь дальнейшие террористические акции Азефа; в том же году он лишён всех прав состояния и приговорён к каторжным работам сроком на 5 лет, которые императором Николаем II были заменены ссылкой в Сибирь. В 1912 году Лопухин по Высочайшему повелению помилован и восстановлен в правах. Вице- директор Сибирского торгового банка (с 1913 года), сотрудничал с Международным коммерческим банком (с 1916 года). В 1923 году эмигрировал во Францию.
Источники:
Дело А. А. Лопухина в Особом присутствии Правительствующего Сената. Стенографический отчет. СПб., 1910;
«Охранка»: воспоминания руководителей политического сыска: В 2 т. М., 2004.
Сочинения:
Настоящее и будущее русской полиции. Из итогов служебного опыта. М., 1907;
Записка о развитии революционного движения // Былое. 1909. № 9–10;
Отрывки из воспоминаний. (По поводу «Воспоминаний» графа С. Ю. Витте). М.; П., 1923.