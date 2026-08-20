ЛОПУХИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ЛОПУХИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - Российский государственный дея­тель, действительный статский советник (1903).

Из ро­да Ло­пу­хи­ных . Окон­чил юри­дический факультет Московского университета (1886). За­тем на служ­бе по ве­дом­ст­ву Министрества юсти­ции. Про­ку­рор Твер­ско­го (1896-1899), Мо­с­ков­ско­го (1899-1900) и Санкт-Пе­тер­бург­ско­го (1900-1902) ок­руж­ных су­дов. Про­ку­рор Харь­ков­ской су­деб­ной па­ла­ты (февраль - май 1902), про­во­дил след­ст­вие по де­лу о круп­ных кре­сть­ян­ских вол­не­ни­ях 1902 года в Пол­тав­ской и Харь­ков­ской гу­бер­ни­ях, при­шёл к вы­во­ду, что они бы­ли ре­зуль­та­том «об­нища­ния и без­дей­ст­вия вла­стей на про­тя­же­нии пя­ти лет не­уро­жа­ев и го­ло­да кре­сть­ян», ви­дел в них «на­ча­ло рус­ской ре­во­лю­ции»; од­но­вре­мен­но Лопухин вы­сту­пил за не­об­хо­ди­мость ре­фор­ми­ро­ва­ния по­ли­ции. Исполняющий дела ди­рек­то­ра (с 1902 года), ди­рек­тор (с 1903 года) Департамента по­ли­ции МВД. Со­дей­ст­во­вал на­зна­че­нию С. В. Зу­ба­то­ва на­чаль­ни­ком Осо­бо­го от­де­ла Департамента по­ли­ции, под­дер­жал его идеи о соз­да­нии но­вых уч­ре­ж­де­ний по­ли­тического сыс­ка. В 1903 году рас­сле­до­вал при­чи­ны и об­стоя­тель­ст­ва еврейских по­гро­мов в Ки­ши­нё­ве, под­верг рез­кой кри­ти­ке ру­ко­во­дство ме­ст­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции, ко­то­рое бы­ло сме­не­но.

По­сле убий­ст­ва тер­ро­ри­стом-эсе­ром московского генерал-гу­бер­на­то­ра великого князя Сер­гея Алек­сан­д­ро­ви­ча (февраль 1905 года) Лопухин об­ви­нён в том, что он не при­нял над­ле­жа­щих мер для ох­ра­ны ве­ли­ко­го кня­зя (не­за­дол­го до это­го Лопухин от­ка­зал московскому обер-по­лиц­мей­сте­ру Д. Ф. Тре­по­ву в вы­де­ле­нии до­пол­нительных средств на уси­ле­ние ох­ра­ны Сер­гея Алек­сан­д­ро­ви­ча), и на­зна­чен гу­бер­на­то­ром Эс­т­лянд­ской губернии. Уз­нав о го­то­вив­шем­ся в Ре­ве­ле (ны­не Тал­лин) еврейском по­гро­ме (октябрь 1905), Лопухин при­нял ре­ши­тель­ные ме­ры к его пре­дот­вра­ще­нию; по­сле на­ча­ла бес­по­ряд­ков вы­сту­пил ини­циа­то­ром соз­да­ния ра­бо­чей ми­ли­ции, с по­мо­щью ко­то­рой по­ря­док был вос­станов­лен. Не бу­ду­чи под­дер­жан во­енной ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей, по­сле во­зоб­нов­ле­ния бес­по­ряд­ков Лопухин об­ви­нён в по­твор­ст­ве ре­во­лю­цио­не­рам и уво­лен от долж­но­сти [8(21).11.1905]. В начале 1906 года со­об­щил председателю СМ С. Ю. Вит­те об уг­ро­зе еврейских по­гро­мов в ря­де го­ро­дов и о пе­ча­ти со­труд­ни­ка­ми Департамента по­ли­ции про­кла­ма­ций по­гром­но­го со­дер­жа­ния. Эти же све­де­ния пе­ре­дал сво­ему шу­ри­ну - депутату Государственной ду­мы С. Д. Уру­со­ву, в ре­зуль­та­те че­го факт про­во­ка­ци­он­ной дея­тель­но­сти по­лу­чил ог­ла­ску.

В 1906-1909 годы за­ни­мал­ся ад­во­кат­ской дея­тель­но­стью. В 1908 году в бе­се­де с В. Л. Бур­це­вым, а за­тем с ли­де­ра­ми эсе­ров А. А. Ар­гу­но­вым , Б. В. Са­вин­ко­вым и В. М. Чер­но­вым Лопухин под­твер­дил пред­по­ло­же­ние Бур­це­ва о со­труд­ни­че­с­т­ве Е. Ф. Азе­фа с Департаментом по­ли­ции. По­сле то­го как вла­стям ста­ло из­вест­но о ра­зо­бла­че­нии Азе­фа, Лопухин был аре­сто­ван по об­ви­не­нию в ока­за­нии по­мо­щи пар­тии эсе­ров и раз­гла­ше­нии слу­жеб­ной тай­ны (1909); на су­де объ­яс­нил свой посту­пок же­ла­ни­ем пре­сечь даль­ней­шие тер­ро­ри­стические ак­ции Азе­фа; в том же го­ду он ли­шён всех прав со­стоя­ния и при­го­во­рён к ка­торж­ным ра­бо­там сро­ком на 5 лет, ко­то­рые императором Ни­ко­ла­ем II бы­ли за­ме­не­ны ссыл­кой в Си­бирь. В 1912 году Лопухин по Вы­со­чай­ше­му по­ве­ле­нию по­ми­лован и вос­ста­нов­лен в пра­вах. Ви­це- ди­рек­тор Си­бир­ско­го тор­го­во­го бан­ка (с 1913 года), со­труд­ни­чал с Ме­ж­ду­народным ком­мерческим бан­ком (с 1916 года). В 1923 году эмиг­ри­ро­вал во Фран­цию.

Ис­точники:

Де­ло А. А. Ло­пу­хи­на в Осо­бом при­сут­ст­вии Пра­ви­тель­ст­вую­ще­го Се­на­та. Сте­но­гра­фи­че­ский от­чет. СПб., 1910;

«Ох­ран­ка»: вос­по­ми­на­ния ру­ко­во­ди­те­лей по­ли­ти­че­ско­го сыс­ка: В 2 т. М., 2004.

Сочинения:

На­стоя­щее и бу­ду­щее рус­ской по­ли­ции. Из ито­гов слу­жеб­но­го опы­та. М., 1907;

За­пис­ка о раз­ви­тии ре­во­лю­ци­он­но­го дви­же­ния // Бы­лое. 1909. № 9–10;

От­рыв­ки из вос­по­ми­на­ний. (По по­во­ду «Вос­по­ми­на­ний» гра­фа С. Ю. Вит­те). М.; П., 1923.