ЛОПУХИН АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
ЛОПУХИН АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ - российский библеист, церковный историк, публицист.
Из рода Лопухиных. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию (СПбДА, 1878). Магистр богословия (1881). Служил псаломщиком при посольской церкви в Нью-Йорке (1879-1882). Преподавал в СПбДА сравнительное богословие (1883-1885), древнюю общую гражданскую историю (1885-1904); экстраординарный профессор (1890).
В написанных Лопухиным на основе западно-европейских исследований сочинениях «Библейская история при свете новейших исследований и открытий. Ветхий Завет» (т. 1-2, 1889-1890) и «Библейская история при свете новейших исследований и открытий. Новый Завет» (1895) (переизданы в 1998 году под названием «Библейская история», т. 1-3), а также в «Руководстве к библейской истории Ветхого и Нового Завета» (т. 1-2, 1888-1889), адресованных широкому читателю, Лопухин предложил опыт апологетического преодоления ряда историко-критических гипотез возникновения библейских книг. Сочинения Лопухина вызвали критику со стороны некоторых церковных учёных, как сторонников, так и противников западной библейской критики.
Благодаря Лопухину была начата работа над двумя крупнейшими научными проектами: «Толковая Библия, или Комментарий на все книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета» (т. 1-12, 1904-1913; переиздана к 1000-летию Крещения Руси в Стокгольме в 1997 году, т. 1-3) и «Творения св. отца Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского» (т. 1-12, 1895-1906). По инициативе и на средства Лопухина начато издание Православной богословской энциклопедии (не завершено, в 1900-1911 годы вышло 12 томов) - первый в мире опыт православного энциклопедического издания. В Энциклопедическом словаре, выпускавшемся Брокгауза и Ефрона издательством, Лопухин вёл библейский и церковно-исторические разделы.
Активно занимался популяризацией богословской науки и переводами сочинений западных богословов (Ф. У. Фаррара, К. Э. Лутардта, Фомы Кемпийского и др.). Интересовался проблемами межцерковного диалога, в связи с чем подготовил «Историю христианской церкви в XIX веке» (т. 1: Инославный христианский Запад, 1900; т. 2: Православный Восток, 1901).
Опубликовал множество научных статей в журналах: «Церковный вестник», «Православное обозрение», «Странник», «Берег», «The Oriental Church Magazine» (издано РПЦ в Нью-Йорке). В 1892-1902 годы редактор журналов «Церковный вестник» и «Христианское чтение», с 1899 года издатель журнала «Странник». Основал «Общедоступную богословскую библиотеку» (1900), которую выпускал в качестве бесплатного ежегодного приложения к «Страннику», издавал серию богословско-апологетических трактатов под общим названием «Христианство, наука и неверие на заре ХХ века» (с 1902).
Сочинения:
Путевые заметки русского псаломщика. СПб., 1880;
Жизнь за океаном. Очерки религиозной, общественно-экономической и политической жизни в Соединенных Штатах Америки. СПб., 1882;
Законодательство Моисея. Исследование о семейных, социально-экономических и государственных законах Моисея. С приложением трактата: Суд над Иисусом Христом, рассматриваемый с юридической точки зрения. СПб., 1882;
Промысел Божий в истории человечества. Опыт философско-исторического обоснования воззрений блаженного Августина и Боссюэта. СПб., 1892;
Вольтер как глава и тип французского неверия. СПб., 1895;
Настоящее и будущее православия в С[еверной] Америке. СПб., 1897;
Вавилонский царь правды Аммураби и его новооткрытое законодательство в сопоставлении с законодательством Моисеевым. СПб., 1904.