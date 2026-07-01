ЛОПУХИН АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

ЛОПУХИН АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ - российский биб­ле­ист, цер­ков­ный ис­то­рик, пуб­ли­цист.

Из ро­да Ло­пу­хи­ных . Окон­чил Санкт-Пе­тербургскую ду­хов­ную ака­де­мию (СПбДА, 1878). Ма­гистр бо­го­сло­вия (1881). Слу­жил пса­лом­щи­ком при по­соль­ской церк­ви в Нью-Йор­ке (1879-1882). Пре­по­да­вал в СПбДА срав­ни­тель­ное бо­го­сло­вие (1883-1885), древ­нюю об­щую гражданскую ис­то­рию (1885-1904); экс­т­ра­ор­ди­нар­ный профессор (1890).

В на­пи­сан­ных Лопухиным на ос­но­ве западно-ев­ропейских ис­сле­до­ва­ний со­чи­не­ни­ях «Биб­лей­ская ис­то­рия при све­те но­вей­ших ис­сле­до­ва­ний и от­кры­тий. Вет­хий За­вет» (т. 1-2, 1889-1890) и «Биб­лей­ская ис­то­рия при све­те но­вей­ших ис­сле­до­ва­ний и от­кры­тий. Но­вый За­вет» (1895) (пе­ре­из­да­ны в 1998 году под названием «Биб­лей­ская ис­то­рия», т. 1-3), а так­же в «Ру­ко­вод­стве к биб­лей­ской ис­то­рии Вет­хо­го и Но­во­го За­ве­та» (т. 1-2, 1888-1889), ад­ре­со­ван­ных ши­ро­ко­му чи­та­те­лю, Лопухин пред­ло­жил опыт апо­ло­ге­тического пре­одо­ле­ния ря­да ис­то­ри­ко-кри­тических ги­по­тез воз­ник­но­ве­ния биб­лей­ских книг. Со­чи­не­ния Лопухина вы­зва­ли кри­ти­ку со сто­ро­ны не­ко­то­рых цер­ков­ных учё­ных, как сто­рон­ни­ков, так и про­тив­ни­ков западной биб­лей­ской кри­ти­ки.

Бла­го­да­ря Лопухину бы­ла на­ча­та ра­бо­та над дву­мя круп­ней­ши­ми на­учными про­ек­та­ми: «Тол­ко­вая Биб­лия, или Ком­мен­та­рий на все кни­ги Свя­щен­но­го Пи­са­ния Вет­хо­го и Но­во­го За­ве­та» (т. 1-12, 1904-1913; пе­ре­из­да­на к 1000-ле­тию Кре­ще­ния Ру­си в Сток­голь­ме в 1997 году, т. 1-3) и «Тво­ре­ния св. от­ца Ио­ан­на Зла­то­ус­та , ар­хи­епи­ско­па Кон­стан­ти­но­поль­ско­го» (т. 1-12, 1895-1906). По ини­циа­ти­ве и на сред­ст­ва Лопухина на­ча­то из­да­ние Пра­во­слав­ной бо­го­слов­ской эн­цик­ло­пе­дии (не за­вер­ше­но, в 1900-1911 годы вы­шло 12 то­мов) - пер­вый в ми­ре опыт пра­во­слав­но­го эн­цик­ло­пе­дического из­да­ния. В Эн­цик­ло­пе­ди­че­ском сло­ва­ре, вы­пус­кав­шем­ся Брок­гау­за и Еф­ро­на из­да­тель­ст­вом, Лопухин вёл биб­лей­ский и цер­ков­но-ис­то­рические раз­де­лы.

Ак­тив­но за­ни­мал­ся по­пу­ля­ри­за­ци­ей бо­го­слов­ской нау­ки и пе­ре­во­да­ми со­чине­ний западных бо­го­сло­вов (Ф. У. Фар­ра­ра, К. Э. Лу­тар­дта, Фо­мы Кем­пий­ско­го и др.). Ин­те­ре­со­вал­ся про­бле­ма­ми меж­цер­ков­но­го диа­ло­га, в свя­зи с чем под­го­то­вил «Ис­то­рию хри­сти­ан­ской церк­ви в XIX ве­ке» (т. 1: Ино­слав­ный хри­сти­ан­ский За­пад, 1900; т. 2: Пра­во­слав­ный Вос­ток, 1901).

Опуб­ли­ко­вал мно­жест­во на­учных ста­тей в жур­на­лах: «Цер­ков­ный вест­ник», «Пра­во­слав­ное обо­зре­ние», «Стран­ник», «Бе­рег», «The Ori­en­tal Church Magazine» (издано РПЦ в Нью-Йор­ке). В 1892-1902 годы ре­дак­тор жур­на­лов «Цер­ков­ный вест­ник» и «Хри­сти­ан­ское чте­ние», с 1899 года из­да­тель журнала «Стран­ник». Ос­но­вал «Об­ще­дос­туп­ную бо­го­слов­скую биб­лио­те­ку» (1900), ко­то­рую вы­пус­кал в ка­че­ст­ве бес­плат­но­го еже­год­но­го при­ло­же­ния к «Стран­ни­ку», из­да­вал се­рию бо­го­слов­ско-апо­ло­ге­тических трак­та­тов под об­щим названием «Хри­сти­ан­ст­во, нау­ка и не­ве­рие на за­ре ХХ века» (с 1902).

Сочинения:

Пу­те­вые за­мет­ки рус­ско­го пса­лом­щи­ка. СПб., 1880;

Жизнь за океа­ном. Очер­ки ре­ли­ги­оз­ной, об­ще­ст­вен­но-эко­но­ми­че­ской и по­ли­ти­че­ской жиз­ни в Со­еди­нен­ных Шта­тах Аме­ри­ки. СПб., 1882;

За­ко­но­да­тель­ст­во Мои­сея. Ис­сле­до­ва­ние о се­мей­ных, со­ци­аль­но-эко­но­ми­че­ских и го­су­дар­ст­вен­ных за­ко­нах Мои­сея. С при­ло­же­ни­ем трак­та­та: Суд над Ии­су­сом Хри­стом, рас­смат­ри­вае­мый с юри­ди­че­ской точ­ки зре­ния. СПб., 1882;

Про­мы­сел Бо­жий в ис­то­рии че­ло­ве­че­ст­ва. Опыт фи­ло­соф­ско-ис­то­ри­че­ско­го обос­но­ва­ния воз­зре­ний бла­жен­но­го Ав­гу­сти­на и Бос­сю­эта. СПб., 1892;

Воль­тер как гла­ва и тип фран­цуз­ско­го не­ве­рия. СПб., 1895;

На­стоя­щее и бу­ду­щее пра­во­сла­вия в С[е­вер­ной] Аме­ри­ке. СПб., 1897;

Ва­ви­лон­ский царь прав­ды Ам­му­ра­би и его но­во­от­кры­тое за­ко­но­да­тель­ст­во в со­пос­тав­ле­нии с за­ко­но­да­тель­ст­вом Мои­сее­вым. СПб., 1904.