ЛОПЕШ ФЕРНАН

Португальский хронист и историк.

Родился в семье ремесленников или, возможно, крестьян. Личный секретарь короля Жоана I, в 1418 г. назначен главным хранителем королевского архива Торре ду Томбу.

В 1419 г. он начал составлять хронику 7 первых королей Португалии. В 1433 г. получил ежегодное содержание в 14 тыс. рейш, хартию аноблирования и титул «вассала короля»; Лопеш был назначен главным хронистом (cronista-mor) королевства и стал официальным составителем хроник (точнее историй) Португалии. Регент дон Педру в 1439 г. подтвердил величину содержания, а Афонсу V в 1449 г. увеличил его до 20 тыс. рейш.

В 1454 г. Лопеш оставил свой пост в архиве в пользу Гомеша Эанеша де Зурара, другого известного португальского хрониста.

После 1434 г. одновременно с общей хроникой, Лопеш создал хроники двух последних королей Бургундской династии королей Педру и Фернанду. Лопеш подверг переработке краткие записи анналов и хроник о первой португальской династии в целом, создав в итоге относительно полную историю Португалии с конца 11 до начала 15 вв.

Все его хроники, излагавшие события до смерти короля Афонсу IV (1357), исчезли в 16 в., но были использованы Руи де Пина, который сделал неполную копию его трудов. До нас дошли три произведения Лопеша, авторство которых не подвергается сомнению: «Хроника короля Педру» (Crônica de D. Pedro), «Хроника короля Фернанду» (Crônica de D. Fernando) (178 глав), отражающая события истории Португалии в 1367–1383 гг. и огромная (ок. 400 глав) незаконченная «Хроника короля Жоана I» (Crônica de D. João I). Первая часть «Хроники Жоана I» охватывает период с кон. 1383 г. по апрель 1385 г., вторая доведена до 1415 г.; особенное внимание обращено на события восшествия на престол Ависского магистра под именем Жоана I.

Исторический стиль Лопеша отличается необычным для начала 15 в. проблемным подходом в изложении событий. При незаурядном литературном таланте Лопеш пользуется хронологическими отступлениями, чтобы выявить причины и следствия, истоки событий, найти конкретные причины явлений. Исторические факты Лопеш рассматривает во взаимосвязи, ему не свойственны неточность и легковерность, тяга к описанию чудес.

Лопеш одним из первых в португальской историографии попытался писать на основании источников: он изучал архивы, много путешествовал по стране, исследуя монастырские и другие хранилища, уточняя топографию городов и мест сражений. В полемике с другими точками зрения Лопеш проявлял реализм, обстоятельность доказательств и изложения, пользовался методом сопоставления, приводил различные мнения и версии. Отдельные главы посвящены истории денежного обращения, мер и весов.

В понимании исторического времени Лопеш придерживался концепции шести «возрастов мира» и связывал начало счастливого «седьмого возраста» с утверждением на престоле Жоана I. Раскол страны в период кризиса 1383–1385 гг. воспринимался им трагически. В целом Лопеш – выразитель формирующегося самосознания португальцев.

Лопеш – первый по времени и крупнейший по значимости из королевских португальских хронистов, один из лучших авторов португальской прозы 15 в.; он завершил традиционное средневековое летописание и открыл новую страницу португальской историографии, дав мощный импульс культурно-историографической традиции Португалии.

Сочинения:

Crónica de D. Fernando. Lisboa, 1975

Crónica de D. Pedro I. Porto, 1977

Crónica del-rei Dom Joham I. Lisboa, 1977. P. 1–2

As crónicas de Fernão Lopes / Sel. e transp. em português moderno [por] A.J. Saraiva. Lisboa, 1997

Crónica de D. Fernando / Ed. crítica de G. Macchi, T. Amado. Lisboa, 2004

Crónica de D. Pedro / Ed. Crítica de G. Macchi . Lisboa, 2007.

Автор статьи: А.П. Черных