ЛОПЕС АЛЬБУХАР ЭНРИКЕ

ЛОПЕС АЛЬБУХАР (L ́opez Alb ́ujar) ЭНРИКЕ - пе­ру­ан­ский пи­са­тель.

Окон­чил юри­дический факультет Унивеситета Сан-Мар­кос в Лиме (1917). В 1917-1923 годы ра­бо­тал судь­ёй в про­вин­ции, пре­по­да­вал ис­то­рию в кол­лед­же города Пью­ра, со­труд­ни­чал с прес­сой. За про­па­ган­ду де­мо­кра­тических и анар­хических взгля­дов от­бы­вал на­ка­за­ние в тюрь­ме. Во вре­мя учёбы в университете де­бю­ти­ро­вал в литературе сти­ха­ми в ду­хе мо­дер­низ­ма , не имев­ши­ми ус­пе­ха. Лопес Альбухар - один из круп­ней­ших пред­ста­ви­те­лей ин­ди­хе­низ­ма в латино-американской литературе.

Из­вест­ность при­нес­ли сборники «Анд­ские рас­ска­зы» («Cuentos andinos», 1924) и «Но­вые анд­ские рас­ска­зы» («Nuevos cu­entos an­di­nos», 1937), в ко­то­рых Лопес Альбухар стре­мил­ся без пре­ду­бе­ж­де­ний опи­сать жизнь ин­дей­цев и ра­зо­брать­ся в их пси­хо­ло­гии. Ин­дей­ская те­ма­ти­ка ха­рак­тер­на для ав­то­био­гра­фического ро­ма­на «Мой дом» («De mi ca­sona», 1924); ро­ма­на «Ма­та­ла­че» («Ma­talaché», 1928), в ду­хе на­ту­ра­лиз­ма по­ве­ст­вую­щего о дра­ма­тической судь­бе влюб­лён­ных - кре­ол­ки и ра­ба в Пе­ру в XVIII веке; рома­на «Кол­дов­ст­во То­май­ки­чуа» («El hechizo de Tomay­qui­chu», 1934) и др.