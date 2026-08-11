ЛОПЕС АЛЬБУХАР ЭНРИКЕ
ЛОПЕС АЛЬБУХАР (L ́opez Alb ́ujar) ЭНРИКЕ - перуанский писатель.
Окончил юридический факультет Унивеситета Сан-Маркос в Лиме (1917). В 1917-1923 годы работал судьёй в провинции, преподавал историю в колледже города Пьюра, сотрудничал с прессой. За пропаганду демократических и анархических взглядов отбывал наказание в тюрьме. Во время учёбы в университете дебютировал в литературе стихами в духе модернизма, не имевшими успеха. Лопес Альбухар - один из крупнейших представителей индихенизма в латино-американской литературе.
Известность принесли сборники «Андские рассказы» («Cuentos andinos», 1924) и «Новые андские рассказы» («Nuevos cuentos andinos», 1937), в которых Лопес Альбухар стремился без предубеждений описать жизнь индейцев и разобраться в их психологии. Индейская тематика характерна для автобиографического романа «Мой дом» («De mi casona», 1924); романа «Маталаче» («Matalaché», 1928), в духе натурализма повествующего о драматической судьбе влюблённых - креолки и раба в Перу в XVIII веке; романа «Колдовство Томайкичуа» («El hechizo de Tomayquichu», 1934) и др.