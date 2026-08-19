ЛОПАТИН ЛЕВ МИХАЙЛОВИЧ
ЛОПАТИН ЛЕВ МИХАЙЛОВИЧ - русский философ, представитель персонализма.
Племянник П. Л. Чебышева. С ранних лет близкий друг Вл. С.Соловьёва. Окончил историко-филологический факультет Московского университета (1879). С 1883 года преподавал на кафедре философии Московского университета, с 1892 года - профессор. Его магистерская и затем докторская диссертации составили две части труда «Положительные задачи философии» (часть 1: «Область умозрительных вопросов», 1886; часть 2: «Закон причинной связи, как основа умозрительного знания действительности», 1891). В 1899-1918 годы возглавлял Московское психологическое общество - один из важнейших центров академической философии в России. Соредактор (с 1894 года) и руководитель (в 1905-1918 годы) журнала «Вопросы философии и психологии».
Свою философию Лопатин называл «конкретным спиритуализмом», её ключевые принципы заимствованы из философии Г. В. Лейбница, а многие идеи перекликаются с идеями А. Бергсона. Считая человека абсолютным центром реальности, Лопатин главное его качество усматривал в способности к творческой деятельности, к «действительному развитию»; на этой основе Лопатин противопоставлял духовный мир миру материальному, физическому, где главное - «инертная эквивалентность при внешней подвижности» («Аксиомы философии: [Избр. статьи]». М., 1996. С. 33). Понятие физической причинности должно быть подчинено более общему понятию причинности, основанному на представлении о порождении нового в творческом акте, совершаемом духовным существом (человеческой личностью). Творческая сущность личности проявляется в любом элементе её бытия, начиная с элементарного ощущения. Время является внутренней характеристикой человеческой личности, каждый творческий акт которой создаёт новое состояние, вытесняющее предшествующие состояния, и это и есть время. При этом личность возвышается над временем как нечто целостное и единое, что означает, что она есть субстанция. Время при этом выступает у Лопатина формой взаимодействия субстанций. Физический мир признаётся вторичным по отношению к миру субстанций; объекты и явления этого мира Лопатин рассматривает как «психические значки» творческих действий субстанций. Важнейшим постулатом концепции Лопатина стало утверждение о том, что субстанция имманентна своим явлениям. «Явления духа должны быть не только показателями, но и прямою реализацией его существа, потому что они суть его акты и состояния, а дух вне своих состояний и действий есть пустая абстракция - словесный термин, а не действительность» (Там же. С. 170-171). Однако Лопатин не проводит этот новаторский принцип достаточно последовательно, при конкретном анализе феноменов души он возвращается к новоевропейской традиции понимания субстанции (Р. Декарт, Лейбниц), что стало предметом критики со стороны Вл. С. Соловьёва.
В этике Лопатина понимал зло как обособление, эгоистическое самоутверждение отдельной личности (субстанции), разрушающее органическую взаимосвязь субстанций; наоборот, добро - это устремление к ещё большему единству и взаимозависимости субстанций. При этом всё большее органическое единство субстанций не может и не должно означать умаления ценности отдельных субстанций: в органическом целом каждая субстанция-личность должна с ещё большей полнотой раскрыть свои потенции и своё значение в бытии.
Сочинения:
Философские характеристики и речи. М., 1911. Минск, 2000;
Лекции по истории новой философии. М., 1914. Вып. 1: Кант и его ближайшие последователи; Неотложные задачи современной мысли. 2-е изд. М., 2009.