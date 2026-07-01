ЛОПАТИН ИННОКЕНТИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Начало карьеры

Иннокентий Лопатин родился 21 января 1839 г. в г. Красноярске в помещичьей семье. Его отец, Александр Лопатин, приехал из Пензы в Сибирь на занятия золотодобычей.

Детские годы прошли в Красноярске. В 1852 г. Л. определили в пансион при Горном институте в столице, в котором он учился до 1860 г., затем пошел служить чиновником горного ведомства при Главном управлении Восточной Сибири. Занимался геологией Восточной Сибири.

Научные странствия

Географическое общество в 1865 г. направило Л. в качестве руководителя в Витимскую экспедицию. Пройдя горное Забайкалье, Витимское плоскогорье, отряд исследовал бассейн Верхнего Витима. Была осуществлена его топосъемка. Л. была подготовлена первая для Забайкалья геологическая карта. Изучена золотоносность района.

На следующий год Л. возглавил Туруханский отряд. Участники впервые провели исследование геологического строения правого берега Енисейского залива и низовьев Енисея. Дана характеристика вечномерзлым грунтам, проведены этнографические наблюдения. Дневниковые записи, сделанные Л., почти 50 лет являлись единственным описанием геологии района.

В 1867 – 1868 гг. Л. был с экспедицией на Сахалине. Экспедиция полностью изучила южную часть о-ва. По суше отряд продвигался по восточному берегу от залива Терпения до устья р. Набиль, впервые описав Восточно-Сахалинский хребет. Л. подготовил первую геологическую карту Южного Сахалина и доказал промышленное значение его угольных месторождений.

На следующий год Л. занимался изучением Уссури и Амура. В 1870 г. он вышел в отставку по здоровью и поселился в Красноярске.

Дальнейшая деятельность

В 1870 – 1877 гг. Л. посвятил себя вопросам золотопромышленности в Енисейском округе, проводил раскопки курганов в Минусинской котловине, занимался исследованием верхнего течения Енисея (1873) и Нижней Ангары (1874).

Участник похода А. Сиденснера 1875 г., изучал верхнее течение Енисея и среднее течение р. Чулым; осуществил плавание по Чулыму на расстоянии почти 1 тыс. км, по итогам которого описал каменноугольные отложения района.

В 1877 г. Л. осуществил спуск по Енисею до Подкаменной Тунгуски, снял территорию до устья р. Чуни. Им были собраны данные о южной окраине Тунгусского плато.

Последние годы жизни Л. посвятил преподаванию во Владивостокской гимназии, а затем – в Хабаровском реальном училище.

С 1880-х гг. жил в родовом имении под Пензой, приезжая в Красноярск по мере необходимости. Предпринял поездки за границу на лечение.

В 1909 г. после очередного возвращения с приисков в Красноярск Л. заболел, и 15 ноября скончался.

Семья

Семьи не имел.